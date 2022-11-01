Украинские бойцы затрофеили САУ 2С5 "Гиацинт-С" с боекомплектом. ВИДЕО
Украинские воины захватили вражескую САУ 2С5 "Гиацинт-С" калибра 152-мм с боекомплектом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях.
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НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!!!
Витратять боєкомплект, а потім на металобрухт.
Хлопцям пощастило що не замінували там нічого.
Всі пам'ятають "скорочення боеєкомплекту" авторства Хомчака... Але багато хто не розуміє, чому це було зроблене. А зроблене це було з-за того, що зє-тварюки скоротили фінансування Міністерства Оборони та, відповідно, закупівлю снарядів в Болгарії.
коли ворог відступає то там не до замінування.
а коли не відступає то розмови про замінування погано на кар'єру впливають.