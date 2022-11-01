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Українські бійці затрофеїли САУ 2С5 "Гіацинт-С" з боєкомплектом. ВIДЕО

Українські воїни захопили ворожу САУ 2С5 "Гіацинт-С" калібру 152-мм з боєкомплектом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трофейний "ленд-ліз": захоплена у росіян техніка надходить захисникам України "в промислових масштабах". ВIДЕО

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трофеї (185)


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Топ коментарі
+25
Россиянам: Вам всё это вернут. Но есть нюанс.
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01.11.2022 15:34
+14
Хоть десь є ленд-ліз

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!!!
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01.11.2022 15:31
+11
Це - гарна машина!
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01.11.2022 15:30
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Це - гарна машина!
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01.11.2022 15:30 Відповісти
Хоть десь є ленд-ліз

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!!!
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01.11.2022 15:31 Відповісти
Россиянам: Вам всё это вернут. Но есть нюанс.
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01.11.2022 15:34 Відповісти
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01.11.2022 16:16 Відповісти
БК точно вернут, зачем ему пылиться?
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01.11.2022 17:59 Відповісти
152мм їх в Україні майже немає вже.
Витратять боєкомплект, а потім на металобрухт.
Хлопцям пощастило що не замінували там нічого.
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01.11.2022 15:34 Відповісти
так з Румінєю домовилися про розконсервацію ще совкового заводу з виробництва 122 та 152 мм набоїв і стволів до гармат !!! хіба ні ???
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01.11.2022 15:38 Відповісти
не знав про розконсервацію заводу у румунії. але швидше за все справа не швидка. поки розконсервують, поки почнуться постачання...
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01.11.2022 16:21 Відповісти
Снаряди 152мм та 122мм Україні постачають з заводів в Болгарії. Чи ви думаєте, що Україна 8 місяців воює з якихось складів?!? На жаль, всі склади за 8 років війни - давно витрачені.

Всі пам'ятають "скорочення боеєкомплекту" авторства Хомчака... Але багато хто не розуміє, чому це було зроблене. А зроблене це було з-за того, що зє-тварюки скоротили фінансування Міністерства Оборони та, відповідно, закупівлю снарядів в Болгарії.
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02.11.2022 08:07 Відповісти
замінували хто а головне коли.

коли ворог відступає то там не до замінування.

а коли не відступає то розмови про замінування погано на кар'єру впливають.
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01.11.2022 16:53 Відповісти
Почему на металлолом? Если ствол в порядке, попадет в резерв. Потом можно будет раздобыть боеприпасы. Война с кацапами надолго.
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01.11.2022 16:59 Відповісти
Ппц, 90 процентов голос моего брата.
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01.11.2022 20:47 Відповісти
 
 