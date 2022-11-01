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Украинские воины зачищают позиции оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр захватили еще одну позицию оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован финальный этап захвата – зачистка. Беспилотник зафиксировал уничтожение двух оккупантов. Один из них еще стрелял в сторону украинских бойцов, другой скрывался в блиндаже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские бойцы затрофеили САУ 2С5 "Гиацинт-С" с боекомплектом. ВИДЕО

уничтожение (6949) боевые действия (4071) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204)


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Топ комментарии
+40
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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01.11.2022 17:00
+26
Слава ЗСУ! Слава Нации! Слава Украине!
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01.11.2022 17:13
+19
Красота!
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01.11.2022 17:15
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Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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01.11.2022 17:00 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Нации! Слава Украине!
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01.11.2022 17:13 Ответить
Красота!
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01.11.2022 17:15 Ответить
Пісенька така весела
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01.11.2022 17:19 Ответить
Дуже файно!
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01.11.2022 17:20 Ответить
Оккупанты не ценят свою жизнь,потому что она ничтожна.СЛАВА ЗСУ!
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01.11.2022 17:27 Ответить
The video and the lyrics have just made my day. Looking forward to more of these!
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01.11.2022 17:32 Ответить
кто-то смог подсчитать дохлых свиноцабак...?
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01.11.2022 17:38 Ответить
Некогда было... - я любовался...
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01.11.2022 21:12 Ответить
сам любовался...)))
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01.11.2022 21:17 Ответить
Пісня дуже класна

молодці наші хлопці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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01.11.2022 17:59 Ответить
Робрта дуже важка і небезпечна. Ось такий недобиток може вистрелити в спину. Тут потрібна максимальна увага взаємодія. Як бачимо, азаємодія оператора БПЛА і штурмовиків просто чудова. Саме оператор підкпзав штурмовику, що у щілині ще живий ворог.
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01.11.2022 18:11 Ответить
Да молодцы. Мне вот не понятно, что росияне у нас защищают что они стоят до конца, до своего конца
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01.11.2022 18:37 Ответить
Вони-долбо-би.
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02.11.2022 00:45 Ответить
Хоробрий наш Воїн, безстрашний професіонал!
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01.11.2022 18:55 Ответить
******! Скількі ненависті москалі нажили до себе.
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01.11.2022 19:14 Ответить
В упор розрядився 😄чертяка
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01.11.2022 19:31 Ответить
родился для концерта Кабздона...)
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01.11.2022 20:39 Ответить
Красавцы... Дерзко, напористо, хладнокровно... !
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01.11.2022 21:11 Ответить
просто неймовірна відвага ...ніякі ракети мені не страшні якщо на фронті такі люди ...Бережи Вас Бог
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01.11.2022 22:36 Ответить
для епічности не вистачає випалювання російськомовних недоносків вогнеметами але і так згодиться.
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02.11.2022 00:01 Ответить
Боже, яка наша земля побомблена тими уродами, ніби на віспу перехворіла.
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02.11.2022 02:09 Ответить
красота)
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02.11.2022 09:18 Ответить
Це ж треба було їхати зі своїх мухосранськів щоб трохи пожити а потім здохнути в норі посеред посадки. Кончені довбні.
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02.11.2022 09:40 Ответить
 
 