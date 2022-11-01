Українські воїни зачищають позиції окупантів. ВIДЕО безпілотника

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр захопили ще одну позицію окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксований фінальний етап захоплення - зачистка. Безпілотник зафіксував знищення двох окупантів. Один з них ще стріляв у бік українських бійців, інший - ховався у бліндажі.

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