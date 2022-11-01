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Українські воїни зачищають позиції окупантів. ВIДЕО безпілотника

Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр захопили ще одну позицію окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксований фінальний етап захоплення - зачистка. Безпілотник зафіксував знищення двох окупантів. Один з них ще стріляв у бік українських бійців, інший - ховався у бліндажі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фрагмент бою з російськими окупантами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7262) бойові дії (3825) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+40
Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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01.11.2022 17:00
+26
Слава ЗСУ! Слава Нации! Слава Украине!
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01.11.2022 17:13
+19
Красота!
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01.11.2022 17:15
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Гарна робота-всім виконавцям респектище...
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01.11.2022 17:00 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Нации! Слава Украине!
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01.11.2022 17:13 Відповісти
Красота!
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01.11.2022 17:15 Відповісти
Пісенька така весела
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01.11.2022 17:19 Відповісти
Дуже файно!
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01.11.2022 17:20 Відповісти
Оккупанты не ценят свою жизнь,потому что она ничтожна.СЛАВА ЗСУ!
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01.11.2022 17:27 Відповісти
The video and the lyrics have just made my day. Looking forward to more of these!
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01.11.2022 17:32 Відповісти
кто-то смог подсчитать дохлых свиноцабак...?
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01.11.2022 17:38 Відповісти
Некогда было... - я любовался...
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01.11.2022 21:12 Відповісти
сам любовался...)))
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01.11.2022 21:17 Відповісти
Пісня дуже класна

молодці наші хлопці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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01.11.2022 17:59 Відповісти
Робрта дуже важка і небезпечна. Ось такий недобиток може вистрелити в спину. Тут потрібна максимальна увага взаємодія. Як бачимо, азаємодія оператора БПЛА і штурмовиків просто чудова. Саме оператор підкпзав штурмовику, що у щілині ще живий ворог.
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01.11.2022 18:11 Відповісти
Да молодцы. Мне вот не понятно, что росияне у нас защищают что они стоят до конца, до своего конца
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01.11.2022 18:37 Відповісти
Вони-долбо-би.
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02.11.2022 00:45 Відповісти
Хоробрий наш Воїн, безстрашний професіонал!
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01.11.2022 18:55 Відповісти
******! Скількі ненависті москалі нажили до себе.
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01.11.2022 19:14 Відповісти
В упор розрядився 😄чертяка
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01.11.2022 19:31 Відповісти
родился для концерта Кабздона...)
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01.11.2022 20:39 Відповісти
Красавцы... Дерзко, напористо, хладнокровно... !
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01.11.2022 21:11 Відповісти
просто неймовірна відвага ...ніякі ракети мені не страшні якщо на фронті такі люди ...Бережи Вас Бог
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01.11.2022 22:36 Відповісти
для епічности не вистачає випалювання російськомовних недоносків вогнеметами але і так згодиться.
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02.11.2022 00:01 Відповісти
Боже, яка наша земля побомблена тими уродами, ніби на віспу перехворіла.
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02.11.2022 02:09 Відповісти
красота)
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02.11.2022 09:18 Відповісти
Це ж треба було їхати зі своїх мухосранськів щоб трохи пожити а потім здохнути в норі посеред посадки. Кончені довбні.
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02.11.2022 09:40 Відповісти
 
 