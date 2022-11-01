Українські воїни зачищають позиції окупантів. ВIДЕО безпілотника
Бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр захопили ще одну позицію окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни опублікували відеозапис, на якому зафіксований фінальний етап захоплення - зачистка. Безпілотник зафіксував знищення двох окупантів. Один з них ще стріляв у бік українських бійців, інший - ховався у бліндажі.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.11.2022 17:00
+26 ukrop ukrop #435240
показати весь коментар01.11.2022 17:13
+19 Атас Злой
показати весь коментар01.11.2022 17:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
молодці наші хлопці👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼