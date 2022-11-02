Украинские бойцы затрофеили два БТРа в исправном состоянии. ВИДЕО

Украинские бойцы захватили два вражеских БТРа в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, технику по российскому "ленд-лизу" бойцы показали в соцсетях.

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