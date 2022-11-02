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Украинские бойцы затрофеили два БТРа в исправном состоянии. ВИДЕО

Украинские бойцы захватили два вражеских БТРа в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, технику по российскому "ленд-лизу" бойцы показали в соцсетях.

Смотрите: Украинские бойцы затрофеили САУ 2С5 "Гиацинт-С" с боекомплектом. ВИДЕО

трофеи (180)


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Топ комментарии
+10
Здавалось би дрібничка, але яка доречна, особливо вранці😁 Гарний початок новин дня 🤗
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02.11.2022 11:03
+8
++
Бінго
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02.11.2022 11:00
+7
Це ж КШМ-ка, там зв'язок, секретка, документація.
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02.11.2022 11:18
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++
Бінго
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02.11.2022 11:00 Ответить
Здавалось би дрібничка, але яка доречна, особливо вранці😁 Гарний початок новин дня 🤗
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02.11.2022 11:03 Ответить
Мабуть купили у воєнторзі.
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02.11.2022 11:03 Ответить
А де ж іще 🤗
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02.11.2022 11:09 Ответить
А на самому початку у відео БТР - що за надбудова зверху? Якась "спецура"? Типу КШМ? Так антен не видно!
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02.11.2022 11:09 Ответить
Так, це КШМ, але вже модіфікована. Коли я служив це була Р-145( на базі БТР) Також була, та й ще є Р-142( на базі ГАЗ-66). Це нова хрень. Тут головне вспіли кацапи з собою забрати зас.коди у спец.боксі чи ні. Якшо ні то - ось це саме цінне - можна слухати все що йде по ЗАСзв'яку у рашистів.
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02.11.2022 14:01 Ответить
А вы говорите, что нет хороших русских. Вот Украину исправным оружием снабжают...
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02.11.2022 11:12 Ответить
Це ж КШМ-ка, там зв'язок, секретка, документація.
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02.11.2022 11:18 Ответить
Перший БТР-явно КШМ, але нічого цінного щодо таємниць там немає: це тактичний рівень взвод-рота-батальйон, вперед-назад, ура-ура, тому й інформація швидко втрачає актуальність. Але я куєю з іншого: на десятому місяці війни хтось з бійців називає окупантів "сєпари"😡😡😡
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02.11.2022 11:41 Ответить
опять совкохлам с броней из пластелина..раскривушка
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02.11.2022 11:48 Ответить
Не факт, КШМ-ки они штамповали в последнее десятилетие.
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02.11.2022 13:36 Ответить
кшм это таки шо такое )?
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02.11.2022 14:05 Ответить
командно-штабная машина
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02.11.2022 14:22 Ответить
и что такое раскрывушка секас делать совко будка ей лет 50
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02.11.2022 14:51 Ответить
Я ваш олбанский не розумію. Хоче нормально спілкуватись, поважайте співрозмовника.
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02.11.2022 15:20 Ответить
Клоун не смішний з тебе. Зовсім.
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02.11.2022 18:06 Ответить
Все таки решил свой IQ кузнечика продемонстрировать? А смысл?
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03.11.2022 18:03 Ответить
У якої ще сєпарні? Хлопці, ви застрягли в 2014 році.
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02.11.2022 12:58 Ответить
 
 