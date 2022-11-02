Украинские бойцы затрофеили два БТРа в исправном состоянии. ВИДЕО
Украинские бойцы захватили два вражеских БТРа в исправном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, технику по российскому "ленд-лизу" бойцы показали в соцсетях.
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+10 Pavlik Morozov #432325
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