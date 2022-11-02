Українські бійці затрофеїли два БТРи у справному стані. ВIДЕО

Українські бійці захопили два ворожі БТРи у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, техніку з російського "ленд-лізу" бійці показали у соцмережах.

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