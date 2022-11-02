Боевой дрон попал прямо в оккупанта. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины сбросили с дрона боеприпас на оккупанта, шедшего по полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсети.

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