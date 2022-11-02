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Боевой дрон попал прямо в оккупанта. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины сбросили с дрона боеприпас на оккупанта, шедшего по полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсети.

Смотрите также: Боевой дрон ударил в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6995) дроны (3965)


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Топ комментарии
+38
Видать пересмотрел фильмов про викингов, шо если шоб попасть в Вальгаллу то нужно умиреть с оружием в руках. Но попадет он не в Вальгаллу, а на концерт Кабзона
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02.11.2022 17:10
+36
Дрону-респект...
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02.11.2022 17:09
+30
Путин ошибся с выбором страны -
Ведь здесь - не Сирия, и здесь - не Приднестровье,
Здесь уничтожат всех посланцев Сатаны,
Умоются здесь оккупанты кровью!

Живым останется лишь тот, кто сдастся в плен,
Иль доползет израненный до части.
На гибель верную шлёт царь-олигофрен
Всех мобиков страны, ему подвластных.

Напасть на нас, на Украину - это ж бред,
Напасть на тех, кто никому не угрожает,
Кто добровольно отдал тысячи ракет,
Которых так сегодня не хватает!

Ты, Путин - сволочь, лживый насквозь гад,
Страдающая бешенством скотина.
Не остановят нас «Торнадо», «Смерч» иль «Град» -
Мы победим! Ты зря напал на Украину.

Хоть мы несем потери каждый день
На фронте и в тылу, людей теряя,
Знай, что теперь ты - главная мишень,
Мы движемся к тебе, страну освобождая!

Мы не стремимся чью-то землю захватить -
А лишь вернуть своё, то, что враги украли.
И всех предателей, врагов будем судить
Специально созданным военным трибуналом.

Россию насквозь пропитал уже нацизм,
Европа, мир от лжи ее устали.
Нам доля выпала остановить, разбить рашизм.
Героям слава! Украине-неньке слава!!!

1 ноября 2022 г.
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02.11.2022 17:12
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Дрону-респект...
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02.11.2022 17:09 Ответить
Видать пересмотрел фильмов про викингов, шо если шоб попасть в Вальгаллу то нужно умиреть с оружием в руках. Но попадет он не в Вальгаллу, а на концерт Кабзона
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02.11.2022 17:10 Ответить
Який там концерт! Котли зі смолою назавжди!
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02.11.2022 17:18 Ответить
В в який там казан iз cмолою... - в роисосвенцим на колесах, по переработке вторинного кацпсырья.
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02.11.2022 17:39 Ответить
Да какой там викинг ...
В голове одна мысль - "Как бы не потерять свою "пукалку" , а то "прапор" , вечером , сильно орать будет ."
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02.11.2022 17:36 Ответить
Типо, орать в аду будет.
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02.11.2022 17:40 Ответить
Впав, цілує нашу землю і вибачається за вторгнення.
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02.11.2022 17:11 Ответить
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, **** такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы. А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло. В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!

Очень хочется спросить российских патриотов:
- Чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал? Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы... Вам было плохо? Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада... оставить потомков с печатью фашистов. Ради чего? В чем великий замысел? Кто вам, дуракам, пить мешал?".........
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02.11.2022 18:41 Ответить
да нет, за автоматом вон тянется. агрессивный какой-то.
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02.11.2022 19:05 Ответить
и превратился в белих жигулей.....
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02.11.2022 17:11 Ответить
Он чо пьяный? ваще на ноги встать не может
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02.11.2022 17:11 Ответить
Просто ногу свело
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02.11.2022 17:16 Ответить
пьяний....от радости что к кобзону на концерт едет
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02.11.2022 17:49 Ответить
Путин ошибся с выбором страны -
Ведь здесь - не Сирия, и здесь - не Приднестровье,
Здесь уничтожат всех посланцев Сатаны,
Умоются здесь оккупанты кровью!

Живым останется лишь тот, кто сдастся в плен,
Иль доползет израненный до части.
На гибель верную шлёт царь-олигофрен
Всех мобиков страны, ему подвластных.

Напасть на нас, на Украину - это ж бред,
Напасть на тех, кто никому не угрожает,
Кто добровольно отдал тысячи ракет,
Которых так сегодня не хватает!

Ты, Путин - сволочь, лживый насквозь гад,
Страдающая бешенством скотина.
Не остановят нас «Торнадо», «Смерч» иль «Град» -
Мы победим! Ты зря напал на Украину.

Хоть мы несем потери каждый день
На фронте и в тылу, людей теряя,
Знай, что теперь ты - главная мишень,
Мы движемся к тебе, страну освобождая!

Мы не стремимся чью-то землю захватить -
А лишь вернуть своё, то, что враги украли.
И всех предателей, врагов будем судить
Специально созданным военным трибуналом.

Россию насквозь пропитал уже нацизм,
Европа, мир от лжи ее устали.
Нам доля выпала остановить, разбить рашизм.
Героям слава! Украине-неньке слава!!!

1 ноября 2022 г.
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02.11.2022 17:12 Ответить
та причём тут путин ? за ним стоит весь роzzийско - фашистский народ !
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02.11.2022 17:28 Ответить
ор роздається на все поле... напевне ***** дякує....
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02.11.2022 17:12 Ответить
Шел, упал, очнулся... Не, не очнулся...
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02.11.2022 17:12 Ответить
"Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала:
А куда ж ты, паренек? А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!"
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02.11.2022 17:13 Ответить
- На «первый-второй» рассчитайсь!
- Первый-второй…
Первый, шаг вперёд - и в рай!
- Первый-второй…
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадёт вслед за тобой.
- Первый-второй.
Первый-второй.
В.Высоцкий "Солдаты группы "Центр""
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02.11.2022 17:13 Ответить
Кстати, Центр по-немецки - это и есть Z (Zentrum).
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02.11.2022 18:05 Ответить
Нехай щастить!
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02.11.2022 17:14 Ответить
Нехай щастить********* шастать!
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02.11.2022 17:14 Ответить
Живуче падло....
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02.11.2022 17:15 Ответить
ну зомби всегда очень живучие ..
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02.11.2022 17:30 Ответить
Яке приємне відео, бальзам
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02.11.2022 17:16 Ответить
Красівоє ))))
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02.11.2022 17:24 Ответить
как лицо в зорвалось то вообще кринж я д аже такого не кому не пожелал быв принципе..и все на пыниной совисти
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02.11.2022 17:28 Ответить
Моне. "Битва московита с автоматом и грунтом"
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02.11.2022 17:29 Ответить
Пішов в путлеровський " рай".
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02.11.2022 17:30 Ответить
При такої відстані, навіть при мінімальному ураженні, це десятки рваних поранень, крові не хватить ненадовго.
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02.11.2022 17:30 Ответить
вообще вопрос он в бронекостюме ратник 6 класс в броне..почему от какой то питарды но не больше он упал и типа притваряшка..неудачник..смех..
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02.11.2022 17:30 Ответить
здох твій ратник, як і усі пині, які прийдуть на нашу землю, бо ми не будемо у них шукати будь-чого людяного, чи там совісті, бо вони її ніколи не мали від народження. Тому ми їх тут всіх вб'ємо.
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02.11.2022 18:18 Ответить
синдром афгано вьтнамский не замучае всех убивать?
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03.11.2022 17:17 Ответить
тим, хто бачив, як загинула близька людина, ваш сіндром - *****. Уб'ємо усіх ратників та ватників будь-якого штибу.
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03.11.2022 18:54 Ответить
ок главное не нервничай
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04.11.2022 10:25 Ответить
Живучий гад
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02.11.2022 17:31 Ответить
На адреналине
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02.11.2022 17:35 Ответить
да... сейчас кровью истечет и сдохнет
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02.11.2022 18:53 Ответить
По артикуляції поганого рота ( коли воно на спині лежало ) я прочитав - Слава Україні, мені один на балконі.
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02.11.2022 17:32 Ответить
Далеко собрался?
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02.11.2022 17:37 Ответить
а залишився б вдома, може й вижив..., а так, лежи тепер, чекай смерті...
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02.11.2022 17:37 Ответить
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02.11.2022 17:39 Ответить
можно еще лутьше петлю нестерова. это скрепнее - всетаки бочка то такое, а вот мертвая петля - это мертвая петля
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02.11.2022 20:04 Ответить
І треба була йому та Україна?
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02.11.2022 17:39 Ответить
Как так жить на казлабаде, то лучше уж так.
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02.11.2022 17:42 Ответить
- Железный Феликс, Железный Феликс. Газмазня.
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02.11.2022 17:52 Ответить
Моряк сухопутный. Семафорить пытается. А потом тетрис.
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02.11.2022 17:57 Ответить
Ще в соварміі був такий анекдот "ти готов отдать жизнь за родину
- готов
- почему ?
- а ***** мне такая жизнь"
І так вже сотнями років, а все тому що московитський нарід не лінивий в економіці і суспільнополітичному житті
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02.11.2022 18:07 Ответить
Так він здох чи нє? Якось не зовсім ясно. Не хотілося б, шоб робота дрона і ********* пропав марно.
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02.11.2022 18:25 Ответить
тут всьо в порядкє - ваєвать оно уже нє сможет
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02.11.2022 18:52 Ответить
ну, настроение у него явно испортилось.
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02.11.2022 19:03 Ответить
чота ватнику поплохело... уже и zzzz орать не хочет...
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02.11.2022 18:52 Ответить
Може й не здох. Але того здоровля вже не матиме. І від кожного голуба обсиратиметься.
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02.11.2022 18:57 Ответить
Ужасные кадры но ..., не жалко ... Эта тварь пришла убивать нас, без всяких на то причин и оснований, просто нужно было заработать на новый матрас, погасить ипотеку на новый холодильник, замородёрить своей самке кружевные труселя, а маме в подарок золотую цепочку с крестиком, сорванную с избитой, изнасилованой, её сыночком, умирающей украинской девочки ..., этому животному его недострана дала такие полномочия - убей украинцев и будешь счастлив ... Однако вышло по другому и, его самочку, на новой белой ладе, будет катать уже совсем другой имперец, а затурканая, зазомбированная орковская мамочка, возможно, с "гордостью" уронит скупую материнскую слезу на мусорный пакетик с остатками своего зазомбированого дауна.
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02.11.2022 19:54 Ответить
Примерно так же дохнет таракан.
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02.11.2022 20:28 Ответить
в принципе, грешно потешаться над смертью даже животного... но, это уже особый случай... радости нет, есть чувство удовлетворения и восстановленной справедливости
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02.11.2022 21:09 Ответить
є відео де один з викладачів школи дронів негативно каже про такі відео бо на його думку ефективність використання дронів як ударних 1 відсоток а втрати дронів не виправдовують таке.

як на мене суперечливо, доказ - птрк стугна.

всі знають що джавелін ефективніший за стугну бо при меншій дальности має гарантоване пробиття та більшу безпеку для оператора.

АЛЕ!

відео роботи стугни має вже десь так під сотню а то і дві а відео роботи джавеліна - з десяток.

для інформвійни та інформпропаганди стугна краща аніж джавелін.

от і з використанням цивільних дронів як ударних те саме - відео як москалю вог порвав сраку цінніше за сам дрон в десятки разів.
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03.11.2022 00:04 Ответить
Завжди коли дивився на відро з гайками під назвою "жЫгули", я підозрював, що їх народжують в муках, але щоб в таких...
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05.11.2022 15:13 Ответить
 
 