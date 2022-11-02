Бойовий дрон влучив прямісінько в окупанта. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни скинули з дрона боєприпас на окупанта, що йшов по польовій дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+38 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.11.2022 17:10
+36 Александр Чуднивец #474549
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+30 Огусто
показати весь коментар02.11.2022 17:12
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В голове одна мысль - "Как бы не потерять свою "пукалку" , а то "прапор" , вечером , сильно орать будет ."
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы. А змей - одну голову мечом долой - на её месте две выросло. В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе что, пить не давал? На, пей!
Очень хочется спросить российских патриотов:
- Чего вам не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал? Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики «Тагииил!» и «Геленджииииик !» по всему миру!!! "Немцев" каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы... Вам было плохо? Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, ******** собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада... оставить потомков с печатью фашистов. Ради чего? В чем великий замысел? Кто вам, дуракам, пить мешал?".........
Ведь здесь - не Сирия, и здесь - не Приднестровье,
Здесь уничтожат всех посланцев Сатаны,
Умоются здесь оккупанты кровью!
Живым останется лишь тот, кто сдастся в плен,
Иль доползет израненный до части.
На гибель верную шлёт царь-олигофрен
Всех мобиков страны, ему подвластных.
Напасть на нас, на Украину - это ж бред,
Напасть на тех, кто никому не угрожает,
Кто добровольно отдал тысячи ракет,
Которых так сегодня не хватает!
Ты, Путин - сволочь, лживый насквозь гад,
Страдающая бешенством скотина.
Не остановят нас «Торнадо», «Смерч» иль «Град» -
Мы победим! Ты зря напал на Украину.
Хоть мы несем потери каждый день
На фронте и в тылу, людей теряя,
Знай, что теперь ты - главная мишень,
Мы движемся к тебе, страну освобождая!
Мы не стремимся чью-то землю захватить -
А лишь вернуть своё, то, что враги украли.
И всех предателей, врагов будем судить
Специально созданным военным трибуналом.
Россию насквозь пропитал уже нацизм,
Европа, мир от лжи ее устали.
Нам доля выпала остановить, разбить рашизм.
Героям слава! Украине-неньке слава!!!
1 ноября 2022 г.
Тут и вся моя родня набежала:
А куда ж ты, паренек? А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек, Да в солдаты!"
- Первый-второй…
Первый, шаг вперёд - и в рай!
- Первый-второй…
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадёт вслед за тобой.
- Первый-второй.
Первый-второй.
В.Высоцкий "Солдаты группы "Центр""
Нехай щастить********* шастать!
- готов
- почему ?
- а ***** мне такая жизнь"
І так вже сотнями років, а все тому що московитський нарід не лінивий в економіці і суспільнополітичному житті
як на мене суперечливо, доказ - птрк стугна.
всі знають що джавелін ефективніший за стугну бо при меншій дальности має гарантоване пробиття та більшу безпеку для оператора.
АЛЕ!
відео роботи стугни має вже десь так під сотню а то і дві а відео роботи джавеліна - з десяток.
для інформвійни та інформпропаганди стугна краща аніж джавелін.
от і з використанням цивільних дронів як ударних те саме - відео як москалю вог порвав сраку цінніше за сам дрон в десятки разів.