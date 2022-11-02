Бойовий дрон поцілив у групу російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою бойового дрона поцілили в групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували у соцмережах. На записі можна розгледіти, що до ворожої групи входило щонайменше 9 окупантів.

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