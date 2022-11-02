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Бойовий дрон поцілив у групу російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою бойового дрона поцілили в групу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували у соцмережах. На записі можна розгледіти, що до ворожої групи входило щонайменше 9 окупантів.

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Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) дрони (4748)


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Топ коментарі
+39
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02.11.2022 12:12
+36
Гарнесенько!
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02.11.2022 11:59
+32
Там ще й пукан в асвабадітеля здетонував
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02.11.2022 12:02
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Гарнесенько!
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02.11.2022 11:59 Відповісти
Жаль, что только один заряд.
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02.11.2022 12:08 Відповісти
Там ще й пукан в асвабадітеля здетонував
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02.11.2022 12:02 Відповісти
Страйк!!!
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02.11.2022 12:02 Відповісти
Шо за запчасть отлетела? Котелок?
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02.11.2022 12:03 Відповісти
Гусары, молчать! 😁
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02.11.2022 12:09 Відповісти
Та й завелика запчастина відлетіла, як для кацапської ******...
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02.11.2022 12:31 Відповісти
...прийшов хорунжий Конотопський і все спаскудив

(кац. "пришёл поручик Ржевский и всё опошлил")
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02.11.2022 12:37 Відповісти
😂😂😂
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02.11.2022 12:40 Відповісти
То перша запчастина до жигулів на конвейєр автоваза полетіла...
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05.11.2022 15:04 Відповісти
Чистенька українська бімбочка прилетіла в брудних ракоцапів.
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02.11.2022 12:06 Відповісти
Бомбочка трохи почистила святу українську землю від ходячого лайна ))
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02.11.2022 12:48 Відповісти
Хоп..хей...лалалей...
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02.11.2022 12:09 Відповісти
отдыхают себе и тут им шмяк.
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02.11.2022 12:11 Відповісти
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02.11.2022 12:12 Відповісти
дрон завадив безпечному релаксу фашистам на траві під сонцем України...
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02.11.2022 12:20 Відповісти
Лицо хоть у всех на месте на этот раз?🤕
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02.11.2022 12:50 Відповісти
Окрема подяка за озвучку!
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02.11.2022 12:58 Відповісти
подрыв надо на высоте, таймер, что ли. хотя тогда боеприпас делать отдельно конечно... но с другой стороны - сколько там тех боеприпасов на один полет и беспилотников за *********** цены - можно было бы и допилить.
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02.11.2022 13:29 Відповісти
- Мам, скажи - Я дурак? Нет, Вань. Ты моя новая машинка.
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02.11.2022 14:14 Відповісти
такое ощущение что кто-то рукой бросает
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02.11.2022 15:22 Відповісти
Як з літака-етажерки, якогось Ньюпора чи Вуазена, в Першу Світову.
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02.11.2022 15:43 Відповісти
 
 