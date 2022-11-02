Боевой дрон ударил в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины с помощью боевого дрона попали в группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи можно разглядеть, что в неприятельскую группу входило не менее 9 оккупантов.

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