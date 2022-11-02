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Боевой дрон ударил в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины с помощью боевого дрона попали в группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи можно разглядеть, что в неприятельскую группу входило не менее 9 оккупантов.

Смотрите: Обломки российского вертолета КА-52 и фрагменты тел двух вражеских пилотов нашли украинские бойцы в Херсонской области. ВИДЕО

армия РФ (19340) уничтожение (6995) дроны (3965)


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Топ комментарии
+39
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02.11.2022 12:12
+36
Гарнесенько!
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02.11.2022 11:59
+32
Там ще й пукан в асвабадітеля здетонував
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02.11.2022 12:02
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Гарнесенько!
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02.11.2022 11:59 Ответить
Жаль, что только один заряд.
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02.11.2022 12:08 Ответить
Там ще й пукан в асвабадітеля здетонував
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02.11.2022 12:02 Ответить
Страйк!!!
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02.11.2022 12:02 Ответить
Шо за запчасть отлетела? Котелок?
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02.11.2022 12:03 Ответить
Гусары, молчать! 😁
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02.11.2022 12:09 Ответить
Та й завелика запчастина відлетіла, як для кацапської ******...
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02.11.2022 12:31 Ответить
...прийшов хорунжий Конотопський і все спаскудив

(кац. "пришёл поручик Ржевский и всё опошлил")
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02.11.2022 12:37 Ответить
😂😂😂
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02.11.2022 12:40 Ответить
То перша запчастина до жигулів на конвейєр автоваза полетіла...
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05.11.2022 15:04 Ответить
Чистенька українська бімбочка прилетіла в брудних ракоцапів.
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02.11.2022 12:06 Ответить
Бомбочка трохи почистила святу українську землю від ходячого лайна ))
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02.11.2022 12:48 Ответить
Хоп..хей...лалалей...
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02.11.2022 12:09 Ответить
отдыхают себе и тут им шмяк.
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02.11.2022 12:11 Ответить
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02.11.2022 12:12 Ответить
дрон завадив безпечному релаксу фашистам на траві під сонцем України...
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02.11.2022 12:20 Ответить
Лицо хоть у всех на месте на этот раз?🤕
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02.11.2022 12:50 Ответить
Окрема подяка за озвучку!
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02.11.2022 12:58 Ответить
подрыв надо на высоте, таймер, что ли. хотя тогда боеприпас делать отдельно конечно... но с другой стороны - сколько там тех боеприпасов на один полет и беспилотников за *********** цены - можно было бы и допилить.
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02.11.2022 13:29 Ответить
- Мам, скажи - Я дурак? Нет, Вань. Ты моя новая машинка.
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02.11.2022 14:14 Ответить
такое ощущение что кто-то рукой бросает
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02.11.2022 15:22 Ответить
Як з літака-етажерки, якогось Ньюпора чи Вуазена, в Першу Світову.
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02.11.2022 15:43 Ответить
 
 