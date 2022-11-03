Оккупант о штурме дома с украинскими бойцами: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВИДЕО
Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой они рассказывают о штурме дома и показывают фрагменты боя с украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант в кадре пытается крикнуть украинцам слово "Сдавайтесь!", однако даже не успев его сказать, он получил ответную гранату. Далее россиянин показывает осколочные ранения и рассказывает, что не на видит правый глаз. Неизвестно ли эти осколки от гранаты брошенной украинскими бойцами, потому что дальше кафир рассказывает о том, как бросил гранату, а она отскочила от "железки и въ#бало нах#й".
"Российский пропагандист показал любопытное видео ближнего боя с украинцами. Российские солдаты штурмуют дом, предлагают украинцам сдаться, но в ответ получают несколько гранат. Автору видео повезло – осколки попали в лицо, но он уцелел. В дом оккупанты так и не смогли зайти", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Раздавая боеприпасы солдатам своего отделения, он любил приговаривать:
- Получи, фашист, гранату!
(с)
"Не вірю" (с)
Chwała Ukrainie!
"Третий поход на грабли", ёпта. Двух не хватило.
а то мало осколков, "мы же, у нас тут учения(с)", вот инадо бы поучиться. Жаль просто шо НАТО реально тут нет. А то бы эти твари не успевали скулеть даже
воюют с НАТО, ага. это = - "ээээ, пацаны, мы тут с НА...веьоодьо"(семья орка получает Кал.инку)
Кожен робить те,що в його силах для перемоги.
ваші відмазки, ссикливих, вже в горлі перчать!
на передову шуруй! несправжня жінка! а мужчини будуть допомагати вам коштами!
все, що навились - це передавати інформацію ротом.... Зомбаки!