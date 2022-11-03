Оккупант о штурме дома с украинскими бойцами: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВИДЕО

Российские оккупанты опубликовали видеозапись, на которой они рассказывают о штурме дома и показывают фрагменты боя с украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант в кадре пытается крикнуть украинцам слово "Сдавайтесь!", однако даже не успев его сказать, он получил ответную гранату. Далее россиянин показывает осколочные ранения и рассказывает, что не на видит правый глаз. Неизвестно ли эти осколки от гранаты брошенной украинскими бойцами, потому что дальше кафир рассказывает о том, как бросил гранату, а она отскочила от "железки и въ#бало нах#й".

"Российский пропагандист показал любопытное видео ближнего боя с украинцами. Российские солдаты штурмуют дом, предлагают украинцам сдаться, но в ответ получают несколько гранат. Автору видео повезло – осколки попали в лицо, но он уцелел. В дом оккупанты так и не смогли зайти", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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