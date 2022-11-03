Окупант про штурм будинку з українськими бійцями: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВIДЕО
Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому вони розповідають про штурм будинку та показують фрагменти бою з українськими воїнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант у кадрі намагається крикнути українцям слово "Здавайтеся!", однак навіть не встигнувши його сказати, він отримав гранату у відповідь. Далі росіянин показує осколкові поранення і розповідає, що не бачить на праве око. Невідомо чи ці осколки від гранати кинутої українськими бійцями, бо далі окупант розповідає про те, як кинув гранату, а вона відскочила від "железки и въ#бало нах#й".
"Російський пропагандист показав цікаве відео ближнього бою з українцями. Російські солдати штурмують будинок, пропонують українцям здатися, але у відповідь отримують кілька гранат. Автору відео поталанило - осколки попали в обличчя, але він уцілів. В будинок окупанти так і не змогли зайти", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Раздавая боеприпасы солдатам своего отделения, он любил приговаривать:
- Получи, фашист, гранату!
(с)
"Не вірю" (с)
Chwała Ukrainie!
"Третий поход на грабли", ёпта. Двух не хватило.
а то мало осколков, "мы же, у нас тут учения(с)", вот инадо бы поучиться. Жаль просто шо НАТО реально тут нет. А то бы эти твари не успевали скулеть даже
воюют с НАТО, ага. это = - "ээээ, пацаны, мы тут с НА...веьоодьо"(семья орка получает Кал.инку)
Кожен робить те,що в його силах для перемоги.
ваші відмазки, ссикливих, вже в горлі перчать!
на передову шуруй! несправжня жінка! а мужчини будуть допомагати вам коштами!
все, що навились - це передавати інформацію ротом.... Зомбаки!