Окупант про штурм будинку з українськими бійцями: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому вони розповідають про штурм будинку та показують фрагменти бою з українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант у кадрі намагається крикнути українцям слово "Здавайтеся!", однак навіть не встигнувши його сказати, він отримав гранату у відповідь. Далі росіянин показує осколкові поранення і розповідає, що не бачить на праве око. Невідомо чи ці осколки від гранати кинутої українськими бійцями, бо далі окупант розповідає про те, як кинув гранату, а вона відскочила від "железки и въ#бало нах#й".

"Російський пропагандист показав цікаве відео ближнього бою з українцями. Російські солдати штурмують будинок, пропонують українцям здатися, але у відповідь отримують кілька гранат. Автору відео поталанило - осколки попали в обличчя, але він уцілів. В будинок окупанти так і не змогли зайти", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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