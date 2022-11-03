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Новини Відео Війна
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Окупант про штурм будинку з українськими бійцями: "Сдаваться не хотят. Я уже третий раз получил в #бало. Правым глазом вижу х#йово". ВIДЕО

Російські окупанти опублікували відеозапис, на якому вони розповідають про штурм будинку та показують фрагменти бою з українськими воїнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант у кадрі намагається крикнути українцям слово "Здавайтеся!", однак навіть не встигнувши його сказати, він отримав гранату у відповідь. Далі росіянин показує осколкові поранення і розповідає, що не бачить на праве око. Невідомо чи ці осколки від гранати кинутої українськими бійцями, бо далі окупант розповідає про те, як кинув гранату, а вона відскочила від "железки и въ#бало нах#й".

"Російський пропагандист показав цікаве відео ближнього бою з українцями. Російські солдати штурмують будинок, пропонують українцям здатися, але у відповідь отримують кілька гранат. Автору відео поталанило - осколки попали в обличчя, але він уцілів. В будинок окупанти так і не змогли зайти", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зачищають позиції окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17526) бойові дії (3886) Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+60
Це вам не дерев'яний Рейхстаг імені Кужугєтича штурмувати.
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03.11.2022 11:54
+34
10 років) Ви оптиміст)
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03.11.2022 11:56
+26
получил в хлебало да еще контузию роговицы через лет 10 будет ботаном в очках на -40
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03.11.2022 11:51
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получил в хлебало да еще контузию роговицы через лет 10 будет ботаном в очках на -40
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03.11.2022 11:51 Відповісти
10 років) Ви оптиміст)
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03.11.2022 11:56 Відповісти
ну може воно в пеклі буде "ботаном в очках"
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04.11.2022 00:07 Відповісти
Певне його чекає доля соплємєнніка сліпого самовара, котрі уZZкіє #сваіхНІБрасаім, та наїбали зі всіма виплатами (інвалідна пенсія і такоє)
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03.11.2022 12:24 Відповісти
Через 10 лет он со сточными водами уже в Европе будет))
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03.11.2022 12:56 Відповісти
какие-то не реалистичные у Вас прогнозы...
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04.11.2022 00:42 Відповісти
Кієва-русьськіє нє здаются...
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03.11.2022 11:53 Відповісти
Це вам не дерев'яний Рейхстаг імені Кужугєтича штурмувати.
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03.11.2022 11:54 Відповісти
схоже вони б і там повбивалися б
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03.11.2022 13:18 Відповісти
Фельдфебель Шнитке слыл большим шутником.
Раздавая боеприпасы солдатам своего отделения, он любил приговаривать:
- Получи, фашист, гранату!
(с)
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03.11.2022 12:03 Відповісти
Погано грає. І кров не справжня.
"Не вірю" (с)
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03.11.2022 12:03 Відповісти
Правильно! Ти ж підкацапник.
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03.11.2022 15:59 Відповісти
А ти просто дурень
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03.11.2022 18:19 Відповісти
To miał być film o bohaterskiej armii rosyjskiej, ale coś poszło nie tak i nie zdołali zdobyć lodówki. Teraz z powodu rany wycofają ich na tyły, gdzie nawet sedesu nie można ukraść.
Chwała Ukrainie!
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03.11.2022 12:09 Відповісти
І Польська теж нєх жиє!
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03.11.2022 12:52 Відповісти
***** *****. Чучало.
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03.11.2022 12:12 Відповісти
"получил в хлебало "

"Третий поход на грабли", ёпта. Двух не хватило.
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03.11.2022 12:14 Відповісти
старе відео
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03.11.2022 12:16 Відповісти
Химарс наверное может навесом, ну, типо не зацепить дом где наши и накрыть этих варваров?

а то мало осколков, "мы же, у нас тут учения(с)", вот инадо бы поучиться. Жаль просто шо НАТО реально тут нет. А то бы эти твари не успевали скулеть даже
воюют с НАТО, ага. это = - "ээээ, пацаны, мы тут с НА...веьоодьо"(семья орка получает Кал.инку)
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03.11.2022 12:21 Відповісти
надеюсь, эти кацапы-комментаторы уже подохли...
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03.11.2022 12:29 Відповісти
Справжня відповідь справжніх чоловіків. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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03.11.2022 12:32 Відповісти
де спражвні жінки? яка їхня відповідь? визначати, хто справжній мужчина хто ні?
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03.11.2022 14:56 Відповісти
Ми допомагаємо армії коштами.
Кожен робить те,що в його силах для перемоги.
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03.11.2022 16:22 Відповісти
коштами мужчин? як цинічно з боку жінки!

ваші відмазки, ссикливих, вже в горлі перчать!

на передову шуруй! несправжня жінка! а мужчини будуть допомагати вам коштами!
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04.11.2022 01:26 Відповісти
Які ж вони убогі! Отримали в е**ло і самі ж іржуть над собою. Просто тварини. Ні, тварин не хочеться ображати таким порівнянням.
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03.11.2022 12:40 Відповісти
тварина і та заскулить і не хоче вмирати... а це зомбаки якісь.... в них відключені функції самозбереження. таке враження, що вони підключені до гри якоїсь компьютерної....
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03.11.2022 14:57 Відповісти
фуфло , это не РАНЕНИЕ !!! посекло мелким ОТСЕВОМ !!! ранение , когда челюсть НАИЗНАНКУ , когда пол черепа РАСКРЫТО и без глаза , когда КИШКИ сам запихиваешь себе в живот , когда желтые КОСТИ наружу !!! это ранение !!!((((
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03.11.2022 13:25 Відповісти
"Давай, пака!" Да не "пака", а прощаться нужно!
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03.11.2022 13:47 Відповісти
Херня что ты скоро на один глаз не будеш видеть, зато есть что вспомнить.
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03.11.2022 13:53 Відповісти
Гарний кацап - мертвий кацап.
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03.11.2022 14:09 Відповісти
Тик ток войска
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03.11.2022 14:41 Відповісти
Це реально якісь зомбаки! в них відключені функції самозбереження... для них це забавка. самогіднсоті - нуль! достоїнства - нуль! гра це для них!
все, що навились - це передавати інформацію ротом.... Зомбаки!
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03.11.2022 14:55 Відповісти
под каптогоном они
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03.11.2022 15:02 Відповісти
сдохните твари кацапские, надеюсь єтот оккупант вскоре окочурится, сдохните до одного, смерть ворогам!
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03.11.2022 15:15 Відповісти
Сподіваюсь ці тіктокери вже мертві.
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03.11.2022 15:27 Відповісти
"Що говорять людині, яка вже пару раз отримала в табло? Їй не говорять нічого, бо їй вже все сказали."
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03.11.2022 17:14 Відповісти
Постанова
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03.11.2022 17:32 Відповісти
в полоні буде розказувати що у штабі був писарем чи що на бльок-посту стояв.
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03.11.2022 22:12 Відповісти
Це лугандони, шось говор не кацапський?
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03.11.2022 22:14 Відповісти
"@бать" через слово-вот что их объединяет. В принципе,это одно и то же племя. Просто ассимиляция допускает получение украинского паспорта части из них.
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03.11.2022 23:11 Відповісти
На каком основании украинцы должны сдаваться? Потому что так говорит этот ходячий кацапский мертвец?
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03.11.2022 23:08 Відповісти
 
 