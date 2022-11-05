"Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий. ВИДЕО

В Казани (РФ) мобилизованные устроили протест против условий содержания на учебно-тренировочном полигоне.

На видеозаписях, опубликованных в сети, слышна нецензурная брань в адрес одного из офицеров и требования, в частности, установить стиральную машину и предоставить мобилизованным для использования розетки, передает Цензор.НЕТ.

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