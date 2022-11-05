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"Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий. ВИДЕО
В Казани (РФ) мобилизованные устроили протест против условий содержания на учебно-тренировочном полигоне.
На видеозаписях, опубликованных в сети, слышна нецензурная брань в адрес одного из офицеров и требования, в частности, установить стиральную машину и предоставить мобилизованным для использования розетки, передает Цензор.НЕТ.
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на кой бухим сюда приперся...
Звучит как песня.
С бухих генеральских погонов,
С братвы, в темноте маячащей
В поисках розетки.
не в рифм, но от души скрепной
С чего начинается родина?
С бухих генералов в строю
На ваши проблемы, солдатики
Им всем глубоко по@ую
зимнийкремль
17 еще не настал, но он обьязательно будет ... и куйла повесят. все еще впереди
але вони до нас вже не попруться.
если у свиноцабак генералы ********* - то кем тогда являются эти чмобики...?\они видно питушары, опущенные более чем в зоне...!)))\
свиноцабаки - ваш голос...!\вы ведь Цензор читаете...!\
вони ж протестують не проти війни, чи вбивств.
вони протестують проти того що їх до цього погано готують..
тварини скажені.
приїжайте. познайомимо з фірмовою стравою - москаль в рукаві. замість рукава - пакет
Х#ли ты бухой пришёл?"
То це ж просто початок типового рузьке блатного шансону! Так і чується хрипкий надрив та сльоза!
Зачем нарушил наш покой?
И х#ли ты aдел пааагоны ?
И х#ли ж ты пришёл бухой ?"
И нах*я ж ты повстречался,
На нашем жизненном пути ?"
Видно шо чмобіки сцят. А зима скоро...
Такого буде більше.
Владу може вигнати тільки народ. А ми пришвидшемо цей процес!)
Слава Україні!!!
в палатке мерзко напердел,
зачем к братве бухой ти вишел ,
да лучше б я тебя не слишал !
чтоб ********** тебе стать,
тебя нам нужно обосцать ,
иди сюда щас будем сцать
и ********** називать !
Ой-ой! Помытся негде? Не кормят?
Приезжайте.
Умоем. Кровью умоем и накормим до отвала. Свинцом!
Welcome to Hell!