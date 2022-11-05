"Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобілізовані в Казані вийшли на протест через погані умови. ВIДЕО

У Казані (РФ) мобілізовані влаштували протест проти умов утримання на учбово-тренувальному полігоні.

На відеозаписах, опублікованих у мережі, чути нецензурну лайку на адресу одного з офіцерів та вимоги, зокрема, встановити пральну машину та надати мобілізованим для користування розетки, передає Цензор.НЕТ.

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