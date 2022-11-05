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Новини Відео Мобілізація в РФ
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"Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобілізовані в Казані вийшли на протест через погані умови. ВIДЕО

У Казані (РФ) мобілізовані влаштували протест проти умов утримання на учбово-тренувальному полігоні.

На відеозаписах, опублікованих у мережі, чути нецензурну лайку на адресу одного з офіцерів та вимоги, зокрема, встановити пральну машину та надати мобілізованим для користування розетки, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із частини в Казані дезертувало 15 солдатів, ще двоє наклали на себе руки при передислокації до України, - Генштаб ЗСУ про мобілізованих у РФ

Автор: 

армія рф (17509) Казань (19) протест (2398) росія (65346) мобілізація (3071)


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Топ коментарі
+22
на кой погоны ты надел
на кой бухим сюда приперся...
Звучит как песня.
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05.11.2022 19:26
+18
всьо то хєрня.
вони ж протестують не проти війни, чи вбивств.
вони протестують проти того що їх до цього погано готують..
тварини скажені.
приїжайте. познайомимо з фірмовою стравою - москаль в рукаві. замість рукава - пакет
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05.11.2022 19:43
+17
А "путин )(уйло!!! Ла-ла-ла-ла-ла" слабо?
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05.11.2022 19:27
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на кой погоны ты надел
на кой бухим сюда приперся...
Звучит как песня.
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05.11.2022 19:26 Відповісти
Русская, народная!
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05.11.2022 19:27 Відповісти
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05.11.2022 19:28 Відповісти
С чего начинается родина?
С бухих генеральских погонов,
С братвы, в темноте маячащей
В поисках розетки.

не в рифм, но от души скрепной
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05.11.2022 20:11 Відповісти
Подредактируем, что-б в рифму...

С чего начинается родина?
С бухих генералов в строю
На ваши проблемы, солдатики
Им всем глубоко по@ую
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05.11.2022 20:33 Відповісти
А "путин )(уйло!!! Ла-ла-ла-ла-ла" слабо?
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05.11.2022 19:27 Відповісти
Для людей, измученных нарзаном - просто пытка.
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06.11.2022 00:10 Відповісти
Не интересно...нет ни одного "хорошего" русского.
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05.11.2022 19:29 Відповісти
Чому ж? Сьогодні чувак - хороший руцкій- спалив 15 штук поганих рускіх в нічному клубі Полігон..
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05.11.2022 19:44 Відповісти
Та і протесту ніякого нема : підараси вигукували підарасу що він підарас... Мо для того бидла це *героїзм*..?!
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05.11.2022 23:26 Відповісти
а-ха-ха)) - для очередного витка истории туда не хватает только одного - ленина и его "командос" из - жидобольшевиков - пора брать зимний кремль
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06.11.2022 01:16 Відповісти
нам від того не простіше, краще нехай бухі керують, щоб дохли кацапи в Україні на раз-два
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05.11.2022 19:30 Відповісти
ні про що. жодна з потвор не повбивала інших потвор.
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05.11.2022 19:31 Відповісти
потому что у них сейчас 1915-16 год
17 еще не настал, но он обьязательно будет ... и куйла повесят. все еще впереди
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05.11.2022 19:39 Відповісти
і вони знову до нас попруться? ми маємо до того часу всіх своїх олігархів всю тут п..ту, корупціонерів-саботажників всіх бандитів типу труханова взяти за сраку, щоб бути готовими і економічно і морально і у військовому плані в будь-який момент дати русскім по зубах. А з таким розбудованим деревом корупції. і владою олігархів це...
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06.11.2022 00:20 Відповісти
ти правий. спрвжня війна з корупцією ще попереду.
але вони до нас вже не попруться.
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06.11.2022 09:08 Відповісти
Пі-да-рас! Це звання!
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05.11.2022 19:32 Відповісти
Якщо главком ***** то його офіцери підараси. Все логічно.
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05.11.2022 19:45 Відповісти
ваньки вийшли не проти війни, а за бабло.і шо бухати теж хотять.
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05.11.2022 19:33 Відповісти
Так и есть. Есть бухло - бунт, нет бухла - покорные холопы...
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05.11.2022 19:49 Відповісти
Стаят на калєнях і бунтуют...
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05.11.2022 19:35 Відповісти
не только стоят - ещё целуют иконку товарисча...!)))
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05.11.2022 19:44 Відповісти
А пристрелити з кулемета або спалити ракетницею слабо ? Ці чмобики мають пройти через HIMARS лікування.
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05.11.2022 19:36 Відповісти
Що ж ви. придурки. чекали коли вас в стойло загонять?? Слабо були виходити на площі? Зрозумійте. що ви сила. а не влада! Вже йдуть гроби потоком *частічномобілізованих*. А будуть йти ще більше.
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05.11.2022 19:39 Відповісти
А зачєм кацапскім свіньям мится-гавно засохнєт само отпадьот...
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05.11.2022 19:39 Відповісти
Але вони не проти, їхати і воювати.
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05.11.2022 19:42 Відповісти
Розетки.. піздец... Та ви фактично мертві вже всі... які *** розетки і пральні машини.. Щось писдять там, гніваються. Та ви *** мертві вже. А ну да, тре одягнутися в чисте. Правильно. подихати тре в чистому.
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05.11.2022 19:42 Відповісти
Та нєееее, то тіпа "Шо такое, мі фтарая армия у міре, ану бира шо тама паложена дафай" - вони того всього дома більшість і не бачили - то тролінг
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05.11.2022 20:27 Відповісти
ну что сказать...?
если у свиноцабак генералы ********* - то кем тогда являются эти чмобики...?\они видно питушары, опущенные более чем в зоне...!)))\
свиноцабаки - ваш голос...!\вы ведь Цензор читаете...!\
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05.11.2022 19:42 Відповісти
всьо то хєрня.
вони ж протестують не проти війни, чи вбивств.
вони протестують проти того що їх до цього погано готують..
тварини скажені.
приїжайте. познайомимо з фірмовою стравою - москаль в рукаві. замість рукава - пакет
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05.11.2022 19:43 Відповісти
Саме так! Вони не проти війни чи того, що можуть померти, вони проти того, що їм не платять обіцяного та того, що генерали все розікрали. Тобто проти корупції в армії та країні по суті. Тобто прихильники того ж Навального та так званих лібералів, які є насправді такими ж фашистами та нацистами. Все що треба знати про "хороших рускіх"
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05.11.2022 22:01 Відповісти
а что разве эти чмобики прихильники навального? бред собачий
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06.11.2022 01:19 Відповісти
Хто не скаче - той москаль!
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05.11.2022 19:43 Відповісти
В казарму пускати страшно. поламають. А так в полі, отхожий ровик, вода привозна, дрова в лісі, каша дроб шістнадцять і чим швидше в вагони ф на етап. А тут і начальство і підлеглі бухі, чапаєвці одним словом.
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05.11.2022 19:45 Відповісти
Так я не пойму, у них мабуть якесь свято шо всі на телефони знімають, чи гейпарад...то підарас, то генерал х.з....Нда, це поки що - так, а далі зі зброєю на Москву - бо там осоновний підарюга
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05.11.2022 19:47 Відповісти
Ще ж правльну машину в Україні не вкрали, тому руками будуть прати в калюжах. Гнила параша, за тридцять років на продажі ресурсів заробила три трильйони і розпихала по кишенях.
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05.11.2022 19:59 Відповісти
Дайте им водки а потом скажите что водка закончилась
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05.11.2022 20:07 Відповісти
Ти що, смієся...якщо так зробити, то мені за 2000 км.страшно буде уявити що може бути, вони ядерку між собою жбурляти почнуть...хух...товариство, не пишіть такого...повірте - я їх трохи знаю...довелось вчитись з ними...ну їх нахер
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05.11.2022 20:30 Відповісти
"Х#ли ты надел погоны, генерал?
Х#ли ты бухой пришёл?"

То це ж просто початок типового рузьке блатного шансону! Так і чується хрипкий надрив та сльоза!
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05.11.2022 20:08 Відповісти
Стиральные машины вам поставить? Вы что, ******? Может вам еще и унитазы привезти?
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05.11.2022 20:12 Відповісти
Pachti kak protesti navalnava , a gde PAZOR ? Pachemu nikrichat , pazor pazor ?
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05.11.2022 20:16 Відповісти
Узнаю советскую армию,такие-же уроды были,за 45 лет ничего не поменялось.
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05.11.2022 20:19 Відповісти
Я один думаю про ракету Himars зі ста вісімдесятьма тисячами вольфрамових кульок ?
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05.11.2022 20:20 Відповісти
У кацапів все єдино, шо армія, шо зона
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05.11.2022 20:26 Відповісти
Хаймарснуть бы туда разочек Или два
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05.11.2022 20:48 Відповісти
"Зачем ты в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил наш покой?
И х#ли ты aдел пааагоны ?
И х#ли ж ты пришёл бухой ?"
И нах*я ж ты повстречался,
На нашем жизненном пути ?"
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05.11.2022 21:36 Відповісти
З такого може початися двіжуха)
Видно шо чмобіки сцят. А зима скоро...
Такого буде більше.
Владу може вигнати тільки народ. А ми пришвидшемо цей процес!)
Слава Україні!!!
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05.11.2022 21:59 Відповісти
они когда чувствуют что их много смелые..орут матерятся..а если дойдет до того что по всей стране таких будет полно а власть ослабла и найдут себе лидеров до произойдет бесмысленный и беспощадный с гражданской войной..даже здесь видно когда почуствовали силу уже нет диалога ..нормально вопросы требования не ставят а кричат ******** и тд..двуличные в большинстве .пока боятся то все шойгу виноват..а как их много будет то против путина пойдут и требовать жестокой расправы.
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05.11.2022 22:09 Відповісти
нету в кацапии никакого народа хватит это бред писать
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06.11.2022 01:20 Відповісти
Та ніяка "двіжуха" там не почнеться...получить один звіздюлей решта засцять. Кіпішують, що їм ТУТ І ЗАРАЗ хреново, а не ХРЕНОВО ВЗАГАЛІ...
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06.11.2022 05:52 Відповісти
Зачем погоны ти одел ?
в палатке мерзко напердел,
зачем к братве бухой ти вишел ,
да лучше б я тебя не слишал !
чтоб ********** тебе стать,
тебя нам нужно обосцать ,
иди сюда щас будем сцать
и ********** називать !
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05.11.2022 22:40 Відповісти
Завтра выдадут на 10 человек по розетке и заберут мобилы.
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05.11.2022 23:34 Відповісти
А против войны ни слова.
Ой-ой! Помытся негде? Не кормят?
Приезжайте.
Умоем. Кровью умоем и накормим до отвала. Свинцом!
Welcome to Hell!
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06.11.2022 09:25 Відповісти
Поорут и перестанут,злее будут ) не радуйтесь бандеровцы.
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08.11.2022 07:05 Відповісти
 
 