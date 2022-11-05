"Спасибо за ленд-лиз, россияне!" - украинские бойцы затрофеили танк. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у врага танк.

Об этом рассказал депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский, который сейчас защищает Украину, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята и девушки! Наш батальон, кроме той бехи, которую я уже показывал, "отжал" еще у врага этот танчик. Спасибо за ленд-лиз, россияне! Слава ДШВ, слава Украине!" – говорит он на видео.

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