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"Спасибо за ленд-лиз, россияне!" - украинские бойцы затрофеили танк. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у врага танк.

Об этом рассказал депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский, который сейчас защищает Украину, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята и девушки! Наш батальон, кроме той бехи, которую я уже показывал, "отжал" еще у врага этот танчик. Спасибо за ленд-лиз, россияне! Слава ДШВ, слава Украине!" – говорит он на видео.

Смотрите также: Украинские бойцы затрофеили два БТРа в исправном состоянии. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58) Погребиский Александр (14) трофеи (180)


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Топ комментарии
+29
віддячите кацапні їхнім жеж боєкомплектом по їхнім жеж рилам з їхнього жеж танчика...
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05.11.2022 20:25
+27
Знову побачив депутата віж "ЄС", а коли побачимо від "слуг"? Тільки не нападайте, я нічого і нікого не розшатую, я пишу те, що є. Цей ваоїн був поранений, вилікувався і знову став в стрій. А кацапи великі сцикуNи, налякалися "бандьор" і залишили танк.
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05.11.2022 20:33
+23
Анатолію , хочу вас заспокоіти щодо розшатування , бо жодного
слуги наріду Ви не побачите на полі бою , бо в них інша війна -
це війна з фінансами , тому що вони всі хворі клептоманією 😕
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05.11.2022 20:50
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"Россия - широкая душа!" (с)
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05.11.2022 20:22 Ответить
...але тупа,підла та брехлива !
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05.11.2022 20:40 Ответить
щєдрая
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05.11.2022 20:51 Ответить
Парадоксальная одиссея 90 советских танков Т-72: СССР отправил их члену организации «Варшавского договора» Чехословакии для защиты от НАТО. Теперь страны НАТО передают эти танки Украине для борьбы с Россией, которая пытается возродить СССР.
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05.11.2022 21:34 Ответить
Как там у Гёте нашего Иоганна: Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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05.11.2022 23:02 Ответить
віддячите кацапні їхнім жеж боєкомплектом по їхнім жеж рилам з їхнього жеж танчика...
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05.11.2022 20:25 Ответить
Ленд ліз це аренда. А за аренду не дякувати, а платити треба.
Тож хлопці з того танчика перекажуть декілька "платежів".
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05.11.2022 23:11 Ответить
Шиї звернули, щоб на наших Оксан не заглядалися?
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05.11.2022 20:27 Ответить
"вторая армия мира" занимает 2-е место по снабжению ВСУ).
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05.11.2022 20:30 Ответить
по танкам и ББМ: 1-е
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06.11.2022 08:17 Ответить
Знову побачив депутата віж "ЄС", а коли побачимо від "слуг"? Тільки не нападайте, я нічого і нікого не розшатую, я пишу те, що є. Цей ваоїн був поранений, вилікувався і знову став в стрій. А кацапи великі сцикуNи, налякалися "бандьор" і залишили танк.
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05.11.2022 20:33 Ответить
Анатолію , хочу вас заспокоіти щодо розшатування , бо жодного
слуги наріду Ви не побачите на полі бою , бо в них інша війна -
це війна з фінансами , тому що вони всі хворі клептоманією 😕
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05.11.2022 20:50 Ответить
Точно, если бы США реализовали, проголосованный в Конгрессе, Ленд-лиз для Украины, и подписанный 9 мая , то война бы , уже, закончилась Победой Украины.
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05.11.2022 20:48 Ответить
А якби Володя Боневтік три роки виготовляв ракети і снаряди для "Богдан", звичайно і самі "Богдани", а не закатував всі гроші в асфальт, то можливо відкрита війна і не розпочиналася, а якщо розпочалася, то закінчилася за місяць.
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06.11.2022 08:40 Ответить
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05.11.2022 20:49 Ответить
Таак, німці зі своїми обіцяними танка в стороні нервово курять)
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05.11.2022 21:05 Ответить
Це той самий, що Шухрича на блок-посту допитував. Ех, шкода, відпустив цілого... Ото би двохсотий кращий трофей був, не те що ці танк з бехою......
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05.11.2022 21:21 Ответить
Не росіяни, а кацапи. Треба речі називати своїми іменами.
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05.11.2022 22:21 Ответить
 
 