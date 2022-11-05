"Спасибо за ленд-лиз, россияне!" - украинские бойцы затрофеили танк. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у врага танк.
Об этом рассказал депутат Киевсовета от "ЕС" Александр Погребиский, который сейчас защищает Украину, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ребята и девушки! Наш батальон, кроме той бехи, которую я уже показывал, "отжал" еще у врага этот танчик. Спасибо за ленд-лиз, россияне! Слава ДШВ, слава Украине!" – говорит он на видео.
Топ комментарии
+29 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.11.2022 20:25
+27 Анатолий К #427424
показать весь комментарий05.11.2022 20:33
+23 Amber
показать весь комментарий05.11.2022 20:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож хлопці з того танчика перекажуть декілька "платежів".
слуги наріду Ви не побачите на полі бою , бо в них інша війна -
це війна з фінансами , тому що вони всі хворі клептоманією 😕