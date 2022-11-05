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"Дякую за лендліз, росіяни!": українські бійці затрофеїли танк. ВIДЕО

Бійці 46 окремої десантно-штурмової бригади захопили у ворога танк.

Про це розповів депутат Київради від "ЄС" Олександр Погребиський, який зараз захищає Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"Хлопці та дівчата! Наш батальйон, крім той бехи, яку я вже показував, "віджав" ще у ворога оцей танчик. Дякую за ленд-ліз, росіяни! Слава ДШВ, слава Україні!" - каже він на відео.

Також дивіться: Українські бійці затрофеїли два БТРи у справному стані. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) Погребиський Олександр (18) трофеї (185)


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Топ коментарі
+29
віддячите кацапні їхнім жеж боєкомплектом по їхнім жеж рилам з їхнього жеж танчика...
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05.11.2022 20:25
+27
Знову побачив депутата віж "ЄС", а коли побачимо від "слуг"? Тільки не нападайте, я нічого і нікого не розшатую, я пишу те, що є. Цей ваоїн був поранений, вилікувався і знову став в стрій. А кацапи великі сцикуNи, налякалися "бандьор" і залишили танк.
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05.11.2022 20:33
+23
Анатолію , хочу вас заспокоіти щодо розшатування , бо жодного
слуги наріду Ви не побачите на полі бою , бо в них інша війна -
це війна з фінансами , тому що вони всі хворі клептоманією 😕
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05.11.2022 20:50
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05.11.2022 20:22 Відповісти
...але тупа,підла та брехлива !
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05.11.2022 20:40 Відповісти
щєдрая
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05.11.2022 20:51 Відповісти
Парадоксальная одиссея 90 советских танков Т-72: СССР отправил их члену организации «Варшавского договора» Чехословакии для защиты от НАТО. Теперь страны НАТО передают эти танки Украине для борьбы с Россией, которая пытается возродить СССР.
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05.11.2022 21:34 Відповісти
Как там у Гёте нашего Иоганна: Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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05.11.2022 23:02 Відповісти
віддячите кацапні їхнім жеж боєкомплектом по їхнім жеж рилам з їхнього жеж танчика...
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05.11.2022 20:25 Відповісти
Ленд ліз це аренда. А за аренду не дякувати, а платити треба.
Тож хлопці з того танчика перекажуть декілька "платежів".
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05.11.2022 23:11 Відповісти
Шиї звернули, щоб на наших Оксан не заглядалися?
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05.11.2022 20:27 Відповісти
"вторая армия мира" занимает 2-е место по снабжению ВСУ).
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05.11.2022 20:30 Відповісти
по танкам и ББМ: 1-е
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06.11.2022 08:17 Відповісти
Знову побачив депутата віж "ЄС", а коли побачимо від "слуг"? Тільки не нападайте, я нічого і нікого не розшатую, я пишу те, що є. Цей ваоїн був поранений, вилікувався і знову став в стрій. А кацапи великі сцикуNи, налякалися "бандьор" і залишили танк.
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05.11.2022 20:33 Відповісти
Анатолію , хочу вас заспокоіти щодо розшатування , бо жодного
слуги наріду Ви не побачите на полі бою , бо в них інша війна -
це війна з фінансами , тому що вони всі хворі клептоманією 😕
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05.11.2022 20:50 Відповісти
Точно, если бы США реализовали, проголосованный в Конгрессе, Ленд-лиз для Украины, и подписанный 9 мая , то война бы , уже, закончилась Победой Украины.
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05.11.2022 20:48 Відповісти
А якби Володя Боневтік три роки виготовляв ракети і снаряди для "Богдан", звичайно і самі "Богдани", а не закатував всі гроші в асфальт, то можливо відкрита війна і не розпочиналася, а якщо розпочалася, то закінчилася за місяць.
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06.11.2022 08:40 Відповісти
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05.11.2022 20:49 Відповісти
Таак, німці зі своїми обіцяними танка в стороні нервово курять)
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05.11.2022 21:05 Відповісти
Це той самий, що Шухрича на блок-посту допитував. Ех, шкода, відпустив цілого... Ото би двохсотий кращий трофей був, не те що ці танк з бехою......
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05.11.2022 21:21 Відповісти
Не росіяни, а кацапи. Треба речі називати своїми іменами.
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05.11.2022 22:21 Відповісти
 
 