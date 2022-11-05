"Дякую за лендліз, росіяни!": українські бійці затрофеїли танк. ВIДЕО
Бійці 46 окремої десантно-штурмової бригади захопили у ворога танк.
Про це розповів депутат Київради від "ЄС" Олександр Погребиський, який зараз захищає Україну, інформує Цензор.НЕТ.
"Хлопці та дівчата! Наш батальйон, крім той бехи, яку я вже показував, "віджав" ще у ворога оцей танчик. Дякую за ленд-ліз, росіяни! Слава ДШВ, слава Україні!" - каже він на відео.
Топ коментарі
+29 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.11.2022 20:25
+27 Анатолий К #427424
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+23 Amber
показати весь коментар05.11.2022 20:50
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Тож хлопці з того танчика перекажуть декілька "платежів".
слуги наріду Ви не побачите на полі бою , бо в них інша війна -
це війна з фінансами , тому що вони всі хворі клептоманією 😕