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В Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим. ВИДЕО+ФОТО

Около трех ночи в российском Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим, вероятно, для техники оккупантов.

Об этом сообщило российское движение сопротивления Легион "Свобода России", информирует Цензор.НЕТ.

Легион утверждает, что это диверсия, которую совершили его подпольщики.

"Эта акция осуществлена в тылу диктатуры для поддержки нашего боевого крыла, которое сражается сейчас на поле битвы с преступниками Путина", - говорится в сообщении Легиона.

Смотрите также: Россиянин вернулся с войны и сжег ночной клуб. Погибли 15 человек. ФОТО

В Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим 01

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поджог (1077) поезд (1025) пожар (5959) россия (95660) диверсия (300)


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Топ комментарии
+19
партизанен..
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05.11.2022 21:34
+17
якось зовсім слабенько горить. можна б і краще.
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05.11.2022 21:29
+17
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05.11.2022 21:33
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якось зовсім слабенько горить. можна б і краще.
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05.11.2022 21:29 Ответить
Так пальне ж перед підпалом розпродали
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05.11.2022 21:30 Ответить
З водою змішали))
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05.11.2022 21:50 Ответить
Зроби. Чи сRакою до дивану приріс?
Такі розумні бл#дь тут "можна краще".... покажи приклад.
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06.11.2022 00:51 Ответить
На пітьмі кожну ніч щось горить чи підривається.
В те, що це не черговий недопалок спрацював, а якась дивовична сила опору, повірити важко.
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05.11.2022 21:30 Ответить
А мені все-таки здається, що оті біло-синьо-білі ще скажуть своє слово.

Коли на пітьмі палатиме громадянська війна.
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05.11.2022 21:33 Ответить
чЛенин тоже вначале в шалаше прятался )
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05.11.2022 21:36 Ответить
А сейчас они его, пока на киче прячут. Своего нового Ленина, который развалит все на Рассеюшке нафиг. Если таки выйдет. Надо чтобы Буданов, ему побег организовал
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05.11.2022 21:42 Ответить
Як то кажуть - з паршивої вівці, хоч шерсті клок. Надіюсь, шо цей "Легіон" і справді існує, та працює.
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05.11.2022 21:31 Ответить
Легіонери не сплять
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05.11.2022 21:31 Ответить
Кайф. Треба такого більше по всій рф.

Вони повинні сидіти без топлива.
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05.11.2022 21:32 Ответить
Там ехали матросы, курили папиросы.
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05.11.2022 21:32 Ответить
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05.11.2022 21:33 Ответить
партизанен..
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05.11.2022 21:34 Ответить
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05.11.2022 21:35 Ответить
"взвейтесь кострами, парашные ночи,...."
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05.11.2022 21:37 Ответить
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05.11.2022 21:37 Ответить
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05.11.2022 21:38 Ответить
Вєйшнорія? 100 відсотків!
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05.11.2022 21:39 Ответить
А яка це НР (народна республіка)? Бо я вже заплутався серед Бєлгородських, Кубанських, Курських, Воронєжських, Брянських, Смолєнських та інших...

У 1916-му на московії поразка у Першій світовій призвела до перевороту та громадянської (для України - загарбницької) війни. Сподіваюсь, що тепер на московії буде бунт (всі проти всіх, а ідею потім придумаєм) та громадянська війна (приватні армії будуть забезпечувати своїм хазяєвам длступ до влади і грошей). А що лишиться - ізолювати для лікування чи евтаназії...
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05.11.2022 21:46 Ответить
Урало-тагільська народна республіка.
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05.11.2022 23:27 Ответить
це не ми. воно саме
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05.11.2022 22:03 Ответить
Legion ruskih v Ukraine , i eta normalno ? Svaboda rozzii ...rili ...eta izdevatelstvo 🤮
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05.11.2022 22:08 Ответить
Це начебто підрозділ з колишніх військових рабсєї, які вирішили воювати на боці України, але не те, щоб за Україну, а мовляв за звільнення ("свободу") рабсєї від теперішнього кацапорежиму. А що воно насправді - то є гарне питання
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07.11.2022 15:32 Ответить
Чудесно-расчудесно, что греет огонек
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05.11.2022 22:11 Ответить
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05.11.2022 22:53 Ответить
А будет знать, как ребёнка в угол ставить!
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05.11.2022 23:32 Ответить
Покоління нових павліків морозових...
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06.11.2022 06:12 Ответить
ЭТО ЗА ГРЕХИ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛА !!!
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06.11.2022 01:30 Ответить
красавчікі,
так і треба, точково в різних регіонах,
щоб не зловили хто це зробив
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06.11.2022 01:33 Ответить
Наверное, бензин, подумал брошенный бычок.
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06.11.2022 03:02 Ответить
спасибо легионерам
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06.11.2022 08:12 Ответить
 
 