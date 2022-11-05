В Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим. ВИДЕО+ФОТО

Около трех ночи в российском Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим, вероятно, для техники оккупантов.

Об этом сообщило российское движение сопротивления Легион "Свобода России", информирует Цензор.НЕТ.

Легион утверждает, что это диверсия, которую совершили его подпольщики.

"Эта акция осуществлена в тылу диктатуры для поддержки нашего боевого крыла, которое сражается сейчас на поле битвы с преступниками Путина", - говорится в сообщении Легиона.

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