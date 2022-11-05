В Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим. ВИДЕО+ФОТО
Около трех ночи в российском Екатеринбурге вспыхнул эшелон с горючим, вероятно, для техники оккупантов.
Об этом сообщило российское движение сопротивления Легион "Свобода России", информирует Цензор.НЕТ.
Легион утверждает, что это диверсия, которую совершили его подпольщики.
"Эта акция осуществлена в тылу диктатуры для поддержки нашего боевого крыла, которое сражается сейчас на поле битвы с преступниками Путина", - говорится в сообщении Легиона.
Топ комментарии
+19 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий05.11.2022 21:34
+17 cimbitep
показать весь комментарий05.11.2022 21:29
+17 Player New
показать весь комментарий05.11.2022 21:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такі розумні бл#дь тут "можна краще".... покажи приклад.
В те, що це не черговий недопалок спрацював, а якась дивовична сила опору, повірити важко.
Коли на пітьмі палатиме громадянська війна.
Вони повинні сидіти без топлива.
У 1916-му на московії поразка у Першій світовій призвела до перевороту та громадянської (для України - загарбницької) війни. Сподіваюсь, що тепер на московії буде бунт (всі проти всіх, а ідею потім придумаєм) та громадянська війна (приватні армії будуть забезпечувати своїм хазяєвам длступ до влади і грошей). А що лишиться - ізолювати для лікування чи евтаназії...
так і треба, точково в різних регіонах,
щоб не зловили хто це зробив