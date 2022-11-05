В Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним. ВІДЕО+ФОТО

Близько третьої ночі в російському Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним, імовірно, для техніки окупантів.

Про це повідомив російський рух спротиву Легіон "Свобода Росії", інформує Цензор.НЕТ.

Легіон стверджує, що це диверсія, яку здійснили його підпільники.

"Цю акцію здійснено в тилу диктатури для підтримки нашого бойового крила, яке б’ється зараз на полі битви зі злочинцями путіна", - йдеться у повідомленні Легіону.

Дивіться: Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей. ФОТО