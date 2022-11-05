В Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним. ВІДЕО+ФОТО
Близько третьої ночі в російському Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним, імовірно, для техніки окупантів.
Про це повідомив російський рух спротиву Легіон "Свобода Росії", інформує Цензор.НЕТ.
Легіон стверджує, що це диверсія, яку здійснили його підпільники.
"Цю акцію здійснено в тилу диктатури для підтримки нашого бойового крила, яке б’ється зараз на полі битви зі злочинцями путіна", - йдеться у повідомленні Легіону.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
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Такі розумні бл#дь тут "можна краще".... покажи приклад.
В те, що це не черговий недопалок спрацював, а якась дивовична сила опору, повірити важко.
Коли на пітьмі палатиме громадянська війна.
Вони повинні сидіти без топлива.
У 1916-му на московії поразка у Першій світовій призвела до перевороту та громадянської (для України - загарбницької) війни. Сподіваюсь, що тепер на московії буде бунт (всі проти всіх, а ідею потім придумаєм) та громадянська війна (приватні армії будуть забезпечувати своїм хазяєвам длступ до влади і грошей). А що лишиться - ізолювати для лікування чи евтаназії...
так і треба, точково в різних регіонах,
щоб не зловили хто це зробив