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В Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним. ВІДЕО+ФОТО

Близько третьої ночі в російському Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним, імовірно, для техніки окупантів.

Про це повідомив російський рух спротиву Легіон "Свобода Росії", інформує Цензор.НЕТ.

Легіон стверджує, що це диверсія, яку здійснили його підпільники.

"Цю акцію здійснено в тилу диктатури для підтримки нашого бойового крила, яке б’ється зараз на полі битви зі злочинцями путіна", - йдеться у повідомленні Легіону.

Дивіться: Росіянин повернувся з війни і спалив нічний клуб. Загинули 15 людей. ФОТО

В Єкатеринбурзі спалахнув ешелон з пальним 01

Автор: 

підпал (679) потяг (1972) пожежа (4340) росія (65346) диверсія (351)


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Топ коментарі
+19
партизанен..
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05.11.2022 21:34
+17
якось зовсім слабенько горить. можна б і краще.
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05.11.2022 21:29
+17
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05.11.2022 21:33
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якось зовсім слабенько горить. можна б і краще.
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05.11.2022 21:29 Відповісти
Так пальне ж перед підпалом розпродали
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05.11.2022 21:30 Відповісти
З водою змішали))
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05.11.2022 21:50 Відповісти
Зроби. Чи сRакою до дивану приріс?
Такі розумні бл#дь тут "можна краще".... покажи приклад.
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06.11.2022 00:51 Відповісти
На пітьмі кожну ніч щось горить чи підривається.
В те, що це не черговий недопалок спрацював, а якась дивовична сила опору, повірити важко.
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05.11.2022 21:30 Відповісти
А мені все-таки здається, що оті біло-синьо-білі ще скажуть своє слово.

Коли на пітьмі палатиме громадянська війна.
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05.11.2022 21:33 Відповісти
чЛенин тоже вначале в шалаше прятался )
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05.11.2022 21:36 Відповісти
А сейчас они его, пока на киче прячут. Своего нового Ленина, который развалит все на Рассеюшке нафиг. Если таки выйдет. Надо чтобы Буданов, ему побег организовал
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05.11.2022 21:42 Відповісти
Як то кажуть - з паршивої вівці, хоч шерсті клок. Надіюсь, шо цей "Легіон" і справді існує, та працює.
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05.11.2022 21:31 Відповісти
Легіонери не сплять
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05.11.2022 21:31 Відповісти
Кайф. Треба такого більше по всій рф.

Вони повинні сидіти без топлива.
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05.11.2022 21:32 Відповісти
Там ехали матросы, курили папиросы.
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05.11.2022 21:32 Відповісти
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05.11.2022 21:33 Відповісти
партизанен..
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05.11.2022 21:34 Відповісти
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05.11.2022 21:35 Відповісти
"взвейтесь кострами, парашные ночи,...."
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05.11.2022 21:37 Відповісти
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05.11.2022 21:37 Відповісти
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05.11.2022 21:38 Відповісти
Вєйшнорія? 100 відсотків!
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05.11.2022 21:39 Відповісти
А яка це НР (народна республіка)? Бо я вже заплутався серед Бєлгородських, Кубанських, Курських, Воронєжських, Брянських, Смолєнських та інших...

У 1916-му на московії поразка у Першій світовій призвела до перевороту та громадянської (для України - загарбницької) війни. Сподіваюсь, що тепер на московії буде бунт (всі проти всіх, а ідею потім придумаєм) та громадянська війна (приватні армії будуть забезпечувати своїм хазяєвам длступ до влади і грошей). А що лишиться - ізолювати для лікування чи евтаназії...
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05.11.2022 21:46 Відповісти
Урало-тагільська народна республіка.
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05.11.2022 23:27 Відповісти
це не ми. воно саме
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05.11.2022 22:03 Відповісти
Legion ruskih v Ukraine , i eta normalno ? Svaboda rozzii ...rili ...eta izdevatelstvo 🤮
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05.11.2022 22:08 Відповісти
Це начебто підрозділ з колишніх військових рабсєї, які вирішили воювати на боці України, але не те, щоб за Україну, а мовляв за звільнення ("свободу") рабсєї від теперішнього кацапорежиму. А що воно насправді - то є гарне питання
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07.11.2022 15:32 Відповісти
Чудесно-расчудесно, что греет огонек
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05.11.2022 22:11 Відповісти
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05.11.2022 22:53 Відповісти
А будет знать, как ребёнка в угол ставить!
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05.11.2022 23:32 Відповісти
Покоління нових павліків морозових...
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06.11.2022 06:12 Відповісти
ЭТО ЗА ГРЕХИ ПАТРИАРХУ КИРИЛЛА !!!
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06.11.2022 01:30 Відповісти
красавчікі,
так і треба, точково в різних регіонах,
щоб не зловили хто це зробив
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06.11.2022 01:33 Відповісти
Наверное, бензин, подумал брошенный бычок.
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06.11.2022 03:02 Відповісти
спасибо легионерам
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06.11.2022 08:12 Відповісти
 
 