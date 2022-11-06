Спецназовцы СБУ уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении. ВИДЕО
Специалисты ЦСО "А" СБУ сожгли еще три российских БМП на Харьковском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Еще три сожжены БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета. Работаем дальше для полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы.
Извенно, что там находились чмобики, которых готовили на войну против Украины.
Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области.
О пострадавших есссесвенно ничего не скажут...
Надіюсь наші військові вчитимуться на помилках росіян і не ставатимуть на граблі самі.