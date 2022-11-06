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Спецназовцы СБУ уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении. ВИДЕО

Специалисты ЦСО "А" СБУ сожгли еще три российских БМП на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Еще три сожжены БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета. Работаем дальше для полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.


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Автор: 

армия РФ (19358) СБУ (19924) Харьковщина (5577) уничтожение (7010) техника (1737) потери (4398)


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Кучно горят !!!
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06.11.2022 11:20 Ответить
"На троих саабражали!"
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06.11.2022 12:05 Ответить
и о погоде))))
///
В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы.
Извенно, что там находились чмобики, которых готовили на войну против Украины.
Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области.
О пострадавших есссесвенно ничего не скажут...
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06.11.2022 11:26 Ответить
Кучно поставили свої розвалюхи. Просто молодці!
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06.11.2022 13:02 Ответить
Мінус стадо.

Надіюсь наші військові вчитимуться на помилках росіян і не ставатимуть на граблі самі.
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06.11.2022 17:46 Ответить
 
 