Спецназовцы СБУ уничтожили три вражеских БМП на Харьковском направлении. ВИДЕО

Специалисты ЦСО "А" СБУ сожгли еще три российских БМП на Харьковском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Еще три сожжены БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили цели огнем из 120-мм миномета. Работаем дальше для полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.





Смотрите также: Нацгвардейцы разгромили скопление техники и живой силы россиян в Луганской области. ВИДЕО