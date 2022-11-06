УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11861 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
9 329 5

Спецпризначенці СБУ знищили три ворожі БМП на Харківському напрямку. ВIДЕО

Специ ЦСО "А" СБУ спалили ще три російські БМП на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету. Працюємо далі для повної Перемоги! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили понад 500 російських зеків, які поїхали вбивати в Україну. ПЕРЕЛІК

Автор: 

армія рф (17509) СБУ (12847) Харківщина (6054) знищення (7322) техніка (1829) втрати (4413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кучно горят !!!
показати весь коментар
06.11.2022 11:20 Відповісти
"На троих саабражали!"
показати весь коментар
06.11.2022 12:05 Відповісти
и о погоде))))
///
В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы.
Извенно, что там находились чмобики, которых готовили на войну против Украины.
Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области.
О пострадавших есссесвенно ничего не скажут...
показати весь коментар
06.11.2022 11:26 Відповісти
Кучно поставили свої розвалюхи. Просто молодці!
показати весь коментар
06.11.2022 13:02 Відповісти
Мінус стадо.

Надіюсь наші військові вчитимуться на помилках росіян і не ставатимуть на граблі самі.
показати весь коментар
06.11.2022 17:46 Відповісти
 
 