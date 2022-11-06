Спецпризначенці СБУ знищили три ворожі БМП на Харківському напрямку. ВIДЕО
Специ ЦСО "А" СБУ спалили ще три російські БМП на Харківському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету. Працюємо далі для повної Перемоги! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
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В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар в здании школы.
Извенно, что там находились чмобики, которых готовили на войну против Украины.
Пожар вспыхнул в селе Пестуново Корочанского района Белгородской области.
О пострадавших есссесвенно ничего не скажут...
Надіюсь наші військові вчитимуться на помилках росіян і не ставатимуть на граблі самі.