Спецпризначенці СБУ знищили три ворожі БМП на Харківському напрямку. ВIДЕО

Специ ЦСО "А" СБУ спалили ще три російські БМП на Харківському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету. Працюємо далі для повної Перемоги! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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