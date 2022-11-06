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На РосТВ призвали отправлять на фронт 18-летних: После гибели 40-летних мужиков их дети и жены будут получать пенсию. ВИДЕО
Военный эксперт, по совместительству, переводчик и сторонник "спецоперации" в Украине Дмитрий Пучков в эфире российского телевидения призвал отправлять на войну 18-летних россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Он сетует, что 40-летние мобилизованные россияне в плохой физической форме, у них есть дети и работа. Поэтому нужно отправлять на войну сразу после школы.
"18-летних солдат нужно отправлять на фронт, чтобы они там участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых есть жена и дети, гибель которых повлечет необходимость выплачивать пенсию их женам, детям", - говорит Пучков.
Топ комментарии
+38 Oresta Bartka
показать весь комментарий06.11.2022 14:51
+25 Старый зольдат
показать весь комментарий06.11.2022 14:48
+22 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий06.11.2022 14:49
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Картопляний фюрер вирішив тихо розпочати мобілізацію за наказом путлєра?
Во, блин, гоблин...
)
)))
"ой давно хотел этот фильм в гоблине посмотреть, надо как-то"
Пучков публічно ідейний сталініст і патріот савєтскай родіни останні років 15 точно
Потім почали війну, зрозуміли, що кієвов за 3 дня не буде, а будуть тільки трупи і вирішили, що для них ця війна занадто важка і треба школярів відправляти.
Все що треба знати про расєянських шовіністів як вид. Вони брехливі, лицемірні та боягузливі
" Война - дело молодых, лекарство против морщин..." Щось таке?
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кацапи,вам простіше )(уйла завалити з маразматичною челяддю.
Замість альошек будуть з натащьками плодитися улугбеки, равшани та інші дон-дони
Только факты: Советско-финская война. Потри Красной армии убитыми - 71 тыс. Пропало без вести -39 тыс.
1-я чеченская вона. Потери Расеи убитыми 5 500, пропавшими без вести более 3000
при сталіні в 14 років підліток підпадав під розстрільну статтю
А коли це чмо знущалось у своїх "смішних" перекладах "Володаря кілець" з Ющенко та українців, усі дружно реготали. Бо то можна, то савсєм другоє.
А те, що Люська теж саме висрав про нашіх 18-річних студентів, яких не випустили на навчання, то теж можна?
Поки не прийдуть за вами, ага.