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Новости Видео Война Мобилизация в РФ
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На РосТВ призвали отправлять на фронт 18-летних: После гибели 40-летних мужиков их дети и жены будут получать пенсию. ВИДЕО

Военный эксперт, по совместительству, переводчик и сторонник "спецоперации" в Украине Дмитрий Пучков в эфире российского телевидения призвал отправлять на войну 18-летних россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он сетует, что 40-летние мобилизованные россияне в плохой физической форме, у них есть дети и работа. Поэтому нужно отправлять на войну сразу после школы.

"18-летних солдат нужно отправлять на фронт, чтобы они там участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых есть жена и дети, гибель которых повлечет необходимость выплачивать пенсию их женам, детям", - говорит Пучков.

Смотрите также: "Х#ли ты надел погоны, генерал? Х#ли ты бухой пришёл?": мобилизованные в Казани вышли на протест из-за плохих условий. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) мобилизация (2777)


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Топ комментарии
+38
Про дитсадки ще нічого не казали? Ага, майте терпіння...
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06.11.2022 14:51
+25
А сам то чего не едет воевать? Диарейный?
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06.11.2022 14:48
+22
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06.11.2022 14:49
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Білорусам почали надсилати повістки.

Картопляний фюрер вирішив тихо розпочати мобілізацію за наказом путлєра?
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06.11.2022 14:47 Ответить
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06.11.2022 14:49 Ответить
А сам то чего не едет воевать? Диарейный?
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06.11.2022 14:48 Ответить
Ідєйний. Такі тільки вдахнавляют з диванів
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06.11.2022 14:49 Ответить
Аааа, понятно, энурезник.
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06.11.2022 14:50 Ответить
Так ему не 18
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06.11.2022 16:05 Ответить
Пучит Пучкова...
Во, блин, гоблин...
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06.11.2022 14:50 Ответить
это вы еще Штырина не слышали.
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06.11.2022 15:05 Ответить
А Штырина, надо полагать, вштыривает...
)
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06.11.2022 15:15 Ответить
Именно. Поэтому его вместе с Колбасьевым одновременно в студию не приглашают. Хотя, непонятно почему, там вся страна такая.
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06.11.2022 19:00 Ответить
Почему непонятно - Колбасьева ж колбасит!
)))
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06.11.2022 19:06 Ответить
Гыдота, а я на днях ещё услышал от человека

"ой давно хотел этот фильм в гоблине посмотреть, надо как-то"
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06.11.2022 14:50 Ответить
Все верно, надо вообще с пелёнок сразу расфасовывать по чёрным пакетам...
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06.11.2022 14:51 Ответить
Про дитсадки ще нічого не казали? Ага, майте терпіння...
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06.11.2022 14:51 Ответить
і дитина матиме травму на все життя, інші справа, як само з ціює травмою буде справлятися, адже їх батьки тільки травмують дітей, але не лікують і не вчать як собі допомогти самому.
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07.11.2022 13:11 Ответить
Жаль,хорошо фильмы озвучивал...может,он так тролит,хотя вряд ли.
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06.11.2022 14:52 Ответить
Ну якщо для вас сортирно-кримінальний з елементами шовінізму гумор дотепний

Пучков публічно ідейний сталініст і патріот савєтскай родіни останні років 15 точно
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06.11.2022 14:57 Ответить
А я про фильмы еще из 90-х и 0-х,типа Плохой Санта и т.д.
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06.11.2022 15:07 Ответить
Вспомни его Властелин Колец, где орки говорили на украинском, так как Пучкова поплавило Оранжевой Революцией.
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06.11.2022 15:06 Ответить
Ни на каком не смотрел,начал(в обычном переводе)-не зашло.
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06.11.2022 15:13 Ответить
Тобто оці всі 40-50 річні пузаті жлоби на чолі з цим огидним пучковим 20 років топили за вялікую расісю, дадім пасасать ната, хахлам, чукам і т д.

Потім почали війну, зрозуміли, що кієвов за 3 дня не буде, а будуть тільки трупи і вирішили, що для них ця війна занадто важка і треба школярів відправляти.

Все що треба знати про расєянських шовіністів як вид. Вони брехливі, лицемірні та боягузливі
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06.11.2022 14:53 Ответить
Бо цi ледащi пузани латентно мрiють про тих дiвах , що залишаться без молодих однолiткiв....
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06.11.2022 16:44 Ответить
Цоя ******** цей пучков...
" Война - дело молодых, лекарство против морщин..." Щось таке?
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06.11.2022 14:53 Ответить
Для рашки война - лекарство против мужчин.
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06.11.2022 16:14 Ответить
На РосТБ закликали відправляти на фронт 18-річних: Після загибелі 40-річних мужиків їхні діти і дружини отримуватимуть пенсію.
=================================
кацапи,вам простіше )(уйла завалити з маразматичною челяддю.
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06.11.2022 14:56 Ответить
Танунах. У москалів є з цього приводу спеціальна мантра: нєтпутєнанєтрасії. Без ********* вони не зможуть навіть якісно самона#бнутися.
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06.11.2022 16:45 Ответить
Винищення кривавого рашистського етносу - добра ідея, приймається. Вольфрамові шарики від HIMARS лрпоможуть вирішити задум цього вурдалака.
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06.11.2022 14:57 Ответить
Як ніби нам з того легше буде.
Замість альошек будуть з натащьками плодитися улугбеки, равшани та інші дон-дони
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06.11.2022 14:58 Ответить
У мокшів і так демографічна невдача та заміщення етносу. Якщо чистокровних валагодських орків винищити ще, то доля інших племен збільшиться. А у них свої інтереси та у багатьох підсвідома і вікова ненависть до кацапів. Я би тут навів приклад Туви, де чисельність вбивств руських в 1989 році досягла 1 місця по всьому срср. За Ідель-урал або Імарат Кавказ помовчу. Виникнуть національні рухи, що знищить мордор.
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06.11.2022 15:05 Ответить
А можна їх утилізовувати за місцем прописки? Це ж скільки грошей зекономлять на транспортування сюди, а потім (може) назад.
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06.11.2022 14:57 Ответить
Знищити молодняк щоб не розплідився , я правильно зрозумів - це ж геноцид населення болота
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06.11.2022 14:57 Ответить
.. юнармію (до 16р.) і рєзєрв (16-17р.) сдразу по достіжєніі розміщать в воєнізіоованьіх спецлагєрях без права посєщєній. (прігожьін. псс. т.1, с.3)
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06.11.2022 15:01 Ответить
Напомню, что Пучков украинец.
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06.11.2022 15:04 Ответить
залдостанов - херург - також українець, земляк навіть. за такого земляка - соромно.
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06.11.2022 15:12 Ответить
Подивився в Вики, вони обидва з Кіровограду
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06.11.2022 17:05 Ответить
І це правильно! Для такого кровожерного режиму! Можна згадати дітячі масові жертвоприношення майя і ацтеків, які привели до занепаду цих цивілізацій внаслідок голоду, занепаду великих міст і деградації. Що і застали конкістадори. Не конкістадори знищили ці цивілізації. Їх знищила гординя і той спосіб існування, який їм насадили їхні жерці (нічого не нагадує)?
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06.11.2022 15:06 Ответить
Так в свинорашке вроде уже с 17 лет начали набор на срочную, еще весной вроде-бы.
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06.11.2022 15:11 Ответить
да не, в 17 лет при их образовании не все школу заканчивают
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06.11.2022 15:17 Ответить
Ты мясо своих детенышей уже продал фюреру, русский?
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06.11.2022 19:09 Ответить
Для получения пенсии нужна как минимум похоронка. Украина приводит число убитых рашистов в 75 тыс., Какашенко говорит о 8 тыс. убитых расиян. Вот так и будет с этими "пенсиями"
Только факты: Советско-финская война. Потри Красной армии убитыми - 71 тыс. Пропало без вести -39 тыс.
1-я чеченская вона. Потери Расеи убитыми 5 500, пропавшими без вести более 3000
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06.11.2022 15:12 Ответить
Так вся фига в том, что если в семье есть два и более убитых, то пенсию будут выплачивать только за одного, а это прямая экономия бюджета. То есть второй пошёл в расход за здорово живёшь. Надо им это подсказывать, пусть жаба душит если детей не жалко.
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06.11.2022 19:10 Ответить
Я тільки за)
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06.11.2022 15:13 Ответить
Гоблин оказался гоблином. Как вы лодку назовёте...
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06.11.2022 15:13 Ответить
Субудай-багатур (Шойгу) какой-то указ по этой теме высрал даже.
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06.11.2022 15:14 Ответить
Да не нужно ни каких указов, у них спустя полгода службы, можно заключить контракт - это как раз и есть в зону боевых действий.
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06.11.2022 15:16 Ответить
Нужно чтобы москальски свиноматки рожали прямо на передке и их поросят тутже жарили. А то 18-летних на фронт, нет, полугодовалих на фронт, вот так нада.
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06.11.2022 15:27 Ответить
Пучкова на передовую вместе с .........другими дебилами....... СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.11.2022 15:30 Ответить
ти откуда?
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06.11.2022 16:00 Ответить
Это ****** бывший мусор, чем з сам не ******* воевать?)) ****** об русню ноги вытирают
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06.11.2022 15:32 Ответить
Кожен кацап, починаючи з 17-ті лЄт повинен здохнути за *****!
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06.11.2022 15:37 Ответить
а чому не з шістнадцяти ?
при сталіні в 14 років підліток підпадав під розстрільну статтю
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06.11.2022 15:42 Ответить
Ущербні....
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06.11.2022 15:55 Ответить
Гітлерюгенд? Таке вже колись було.
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06.11.2022 16:38 Ответить
Я пам'ятаю, як фільми з матюками гобліна дивилися. Я завжди був проти такого і сперечався зі знайомими і друзями.
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06.11.2022 16:51 Ответить
В самого то гобліна, діти і родичі навряд чи воюють.
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06.11.2022 16:55 Ответить
«умом рашистів нє понять»
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06.11.2022 16:57 Ответить
Лады Калина на всех не хватит.
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06.11.2022 17:02 Ответить
конченые.....
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06.11.2022 17:05 Ответить
Правильно говорит, надо так же и девушек 18 летних на фронт, тогда прекратится рождаемость и россияне исчезнут.
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06.11.2022 17:19 Ответить
Идейный ******** но сам воевать не хочет
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06.11.2022 17:21 Ответить
Известный совкодрочер и полная мразь...
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06.11.2022 17:34 Ответить
То ли гоблин то ли орк.
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06.11.2022 19:32 Ответить
пучок, как и все свинорылые заднеприводные заточен на убийство украинцев... что это заднеприводное запоет, когда получит повестку...
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07.11.2022 10:47 Ответить
Цей пітар Гоблач, сцить за свого синочка -******** якому 41 рік. І синок в армії не служив і зараз папаня його відмазує. А взагалі ця салюпа народилась в 61 році в Україні, м. Кіровоград. Там же і пішов до школи. І його досі мучають анальні болі, що його раз втиждень заставляли вивчвти українську мову. Чере що люто не навидить Україну, хоч мати в нього українка.
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07.11.2022 11:32 Ответить
О, прокинулись нарешті!
А коли це чмо знущалось у своїх "смішних" перекладах "Володаря кілець" з Ющенко та українців, усі дружно реготали. Бо то можна, то савсєм другоє.
А те, що Люська теж саме висрав про нашіх 18-річних студентів, яких не випустили на навчання, то теж можна?
Поки не прийдуть за вами, ага.
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07.11.2022 13:27 Ответить
 
 