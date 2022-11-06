На РосТВ призвали отправлять на фронт 18-летних: После гибели 40-летних мужиков их дети и жены будут получать пенсию. ВИДЕО

Военный эксперт, по совместительству, переводчик и сторонник "спецоперации" в Украине Дмитрий Пучков в эфире российского телевидения призвал отправлять на войну 18-летних россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он сетует, что 40-летние мобилизованные россияне в плохой физической форме, у них есть дети и работа. Поэтому нужно отправлять на войну сразу после школы.

"18-летних солдат нужно отправлять на фронт, чтобы они там участвовали в боевых действиях. Не 40-летних мужиков призывать, у которых есть жена и дети, гибель которых повлечет необходимость выплачивать пенсию их женам, детям", - говорит Пучков.

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