На РосТБ закликали відправляти на фронт 18-річних: Після загибелі 40-річних мужиків їхні діти і дружини отримуватимуть пенсію. ВIДЕО

Військовий експерт, за сумісництвом перекладач та прихильник "спецоперації" в Україні Дмитро Пучков в ефірі російського телебачення закликав відправляти на війну 18-річних росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він бідкається, що 40-річні мобілізовані росіяни у поганій фізичній формі, у них є діти та робота. Тому потрібно відправляти на війну відразу після школи.

"18 річних солдат треба відправляти на фронт, щоб вони там брали участь у бойових діях. Не 40-річних мужиків призивати, у яких є дружина і діти, загибель яких спричинить необхідність виплачувати пенсію їхнім дружинам, дітям", - каже Пучков.

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