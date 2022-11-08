Воины Национальной гвардии ремонтируют 30% трофейной техники. ВИДЕО

Нацгвардейцы подразделений Восточного оперативно-территориального объединения активно пополняют ремонтный фонд за счет трофеев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

В сообщении отмечается: "Сегодня чуть ли не любой навес или гараж, расположенный как можно дальше от человеческих глаз, гвардейцы способны превратить в сборный пункт поврежденных машин - сокращен ЗППМ".

"ЗППМ организован на местности, которая позволяет нам проводить маскировку и скрытое передвижение. Периодически его место дислокации мы меняем. Сборный пункт организовываем с помощью транспортных средств ПАРМ-201 [передвижная автомобильная ремонтная мастерская]. Это средства полевого ремонта, которые были поставлены в ряды Национальной гвардии Украины в период с 2014 года. Данные транспортные средства обладают повышенной проходимостью. Мы производим текущий и средний ремонт. Капитальный ремонт в полевых условиях провести, к сожалению, не можем", - объясняет полковник Александр Богатырев.

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Тем не менее, он отмечает, что ремонтные подразделения выполняют значительный объем работ по восстановлению трофейной техники: "Комплектация наших подразделений трофеями помогает нам выполнять боевые задачи. Правда, 30 процентов трофейной техники нуждаются в ремонте, который занимает время и немало ресурсов. Бывает, что враг успевает заминировать технику, сорвать гусеницы, сломать двигатель, блоки пуска-запуска, снять специальное оборудование и аккумуляторы. Но у нас не существует понятия "ненужность". Любой специальный болт, специальные гайка, гусеница, каток — это все наш ремонтный фонд, потому что запчастей не хватает, в частности на устаревшую технику. Мы забираем экземпляры даже с прямым попаданием в боевую машину. Мы же понимаем: повреждена башня, поврежден корпус, но пригодна ходовая часть. В конце концов, из уничтоженной техники мы делаем макеты, которые используем для занятий по огневой подготовке".

ПАРМ-201 позволяет ремонтным подразделениям работать автономно – от дизель-генераторов или стационарной электросети. Комплекс имеет палатку, обогреватели и другое оборудование, позволяющее создать минимальный необходимый комфорт для выполнения работ.

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"Это - многофункциональная машина, которая позволяет нам делать ремонты разной сложности - от обслуживания аккумуляторных батарей в полевых условиях, промывки запчастей, сварочных работ, есть токарный станок, позволяющий произвести текущий ремонт агрегатов, там же есть сверлильный станок, сварка, "болгарки" и "точилки". Можно собрать и разобрать машину, но с помощью крана", - рассказал офицер НГУ "Башта-5".

Здесь же мы увидели, как производился ремонт бронетехники. "Это трофейная БМП-1, которая была захвачена в Вербовке Харьковской области и попала нам на эксплуатацию. Наше находящееся на передовой боевое подразделение ее эксплуатировало некоторое время. Сейчас возникла потребность в замене трех катков и части гусеницы. Сейчас наши ремонтные подразделения занимаются смазкой катковых подшипников, также будут проводить демонтаж гусеницы и ее замену, — рассказал подполковник НГУ Александр Корпачев. При этом отметил, что трофейная техника — не панацея. - Фактически, весь наш гусеничный парк — БМП и МТЛБ [а также танки и БРЭМ] — трофейный. С одной стороны, это позволяет нам выполнять боевые задачи меньше обращая внимание на погодные факторы, с другой – не дает паритета в техническом противостоянии со страной-агрессором. Все-таки больше надежды на технику, которую, надеемся, будут нам поставлять наши европейские союзники".

Работают гвардейцы со стальными деталями, электролитами, сжатым воздухом, синтетическими тканями (паяющие тенты). Едва ли не каждая единица техники, которая попадает в их "золотые" руки, имеет свою историю. К примеру, 24-го февраля гвардейцы захватили новенький "Урал" оккупантов. Агрессор был настолько высокомерен, что в первый день полномасштабного противостояния вез в Харьков экипировку для разгона демонстраций — щиты, дубинки, шлемы и т.д. Экипаж машины встречу с нацгвардейцами не пережил, украинские защитники переоборудовали трофейный грузовик на КЭТЛ — колесный эвакуационный тягач — им они доставляют поврежденную технику.

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