Украина создает трехуровневую систему восстановления военной техники, - Резников

В Украине создается трехуровневая система ремонта и восстановления военной техники.

Об этом на брифинге в Ukraine Media Center Odesa заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основных вызовов для нашего ВПК два. Первый - это отладка системы ремонта и обслуживания сложных систем, и это не только артсистемы, системы залпового огня, это и бронированная техника в том числе, и миноменты, и стрелковое оружие и т.д. Поэтому сегодня мы строим систему восстановления и ремонта трехуровневую", - сказал Резников.

Он объяснил, что первый, самый простой ремонт должен производиться непосредственно в воинских частях, подразделениях на поле боя. Для этого они должны быть снабжены необходимыми запчастями, оборудованием, инженерными техническими документами.

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Второй уровень предусматривает ремонт средней сложности на украинских предприятиях, которые будут проводить работы во взаимодействии с командованием сил логистики ВСУ.

Наконец, третий уровень – это сложный ремонт, предусматривающий комплектацию агрегатов, ремонт электроники и т.д. Такие работы будут проводить на предприятиях партнеров Украины, например, в Польше, Чехии или Словакии.

"Сегодня я веду переговоры с коллегой – министром обороны о создании таких производственных ремонтно-обсуждающих хабов", – сказал Резников, не уточнив при этом, с министром какой страны идут переговоры.

По словам главы МОУ, второй вызов для украинского военно-промышленного комплекса состоит в развитии системы современных новых технологий на поле боя, таких как беспилотники.