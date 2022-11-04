Украина создает трехуровневую систему восстановления военной техники, - Резников
В Украине создается трехуровневая система ремонта и восстановления военной техники.
Об этом на брифинге в Ukraine Media Center Odesa заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Основных вызовов для нашего ВПК два. Первый - это отладка системы ремонта и обслуживания сложных систем, и это не только артсистемы, системы залпового огня, это и бронированная техника в том числе, и миноменты, и стрелковое оружие и т.д. Поэтому сегодня мы строим систему восстановления и ремонта трехуровневую", - сказал Резников.
Он объяснил, что первый, самый простой ремонт должен производиться непосредственно в воинских частях, подразделениях на поле боя. Для этого они должны быть снабжены необходимыми запчастями, оборудованием, инженерными техническими документами.
Второй уровень предусматривает ремонт средней сложности на украинских предприятиях, которые будут проводить работы во взаимодействии с командованием сил логистики ВСУ.
Наконец, третий уровень – это сложный ремонт, предусматривающий комплектацию агрегатов, ремонт электроники и т.д. Такие работы будут проводить на предприятиях партнеров Украины, например, в Польше, Чехии или Словакии.
"Сегодня я веду переговоры с коллегой – министром обороны о создании таких производственных ремонтно-обсуждающих хабов", – сказал Резников, не уточнив при этом, с министром какой страны идут переговоры.
По словам главы МОУ, второй вызов для украинского военно-промышленного комплекса состоит в развитии системы современных новых технологий на поле боя, таких как беспилотники.
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1 д. ·
Коли обираєш клоунів, не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
Очень много людей прямо сейчас получают из бюджета (то есть народных денег) слишком большие зарплаты и они ни за что на свете не отдадут свое доходное место просто так. Их нужно разоблачить, на всех СМИ прямо указать на их ошибки и выкинуть без оплаты. Но там же круговая порука и взаимный отрицательный отбор, одного тронешь и тот сразу же пойдет топить еще десятерых других. Всех разом накрывать надо.
И оптимально при найме новых людей сделать упор на возраст до 45 лет (либо, как вариант, от 70 и старше, главное чтобы не попал на период 90-ых активный возраст, когда все было в жопе и криминале) и упор на тех, кто зарабатывал до войны хорошие деньги не один год. Они с большей вероятностью будут умными и решительными и их очень сложно будет подкупить кацапам как предателей, а это главное.
2. Попросимо безкоштовні ремонти у наших других партнерів.
3. Попросимо безкоштовні ремонти у наших ще якихось партнерів.
4. Шашлички.
А то:
1. п#здю сам
2. п#здю з партнерами
3. п#здю без партнерів
4. п#здю на шашличках...
Не треба все піддавати сумніву,бути пессимістами...іноді люди виправляють свої помилки...кожен в житті має свій шанс...