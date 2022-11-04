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Новости Война
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Украина создает трехуровневую систему восстановления военной техники, - Резников

резніков

В Украине создается трехуровневая система ремонта и восстановления военной техники.

Об этом на брифинге в Ukraine Media Center Odesa заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основных вызовов для нашего ВПК два. Первый - это отладка системы ремонта и обслуживания сложных систем, и это не только артсистемы, системы залпового огня, это и бронированная техника в том числе, и миноменты, и стрелковое оружие и т.д. Поэтому сегодня мы строим систему восстановления и ремонта трехуровневую", - сказал Резников.

Он объяснил, что первый, самый простой ремонт должен производиться непосредственно в воинских частях, подразделениях на поле боя. Для этого они должны быть снабжены необходимыми запчастями, оборудованием, инженерными техническими документами.

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Второй уровень предусматривает ремонт средней сложности на украинских предприятиях, которые будут проводить работы во взаимодействии с командованием сил логистики ВСУ.

Наконец, третий уровень – это сложный ремонт, предусматривающий комплектацию агрегатов, ремонт электроники и т.д. Такие работы будут проводить на предприятиях партнеров Украины, например, в Польше, Чехии или Словакии.

"Сегодня я веду переговоры с коллегой – министром обороны о создании таких производственных ремонтно-обсуждающих хабов", – сказал Резников, не уточнив при этом, с министром какой страны идут переговоры.

По словам главы МОУ, второй вызов для украинского военно-промышленного комплекса состоит в развитии системы современных новых технологий на поле боя, таких как беспилотники.

военно-промышленный комплекс (247) оружие (10219) ремонт (1180) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+9
коли створите, тоді і доповісте - асфальтові бездарі
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04.11.2022 16:39
+5
Піар -головне! Це так їх вчить Зеля !
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04.11.2022 16:40
+5
Брати Капранови
1 д. ·
Коли обираєш клоунів, не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
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04.11.2022 16:51
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коли створите, тоді і доповісте - асфальтові бездарі
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04.11.2022 16:39 Ответить
Піар -головне! Це так їх вчить Зеля !
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04.11.2022 16:40 Ответить
Брати Капранови
1 д. ·
Коли обираєш клоунів, не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
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04.11.2022 16:51 Ответить
Весь март 2019г года на цензоре раз сто печатал, и раз двадцать отключали на неделю или три дня. ,,Протухло царство, где паяцы. назваться королём хотят,, . В. Шекспир. Король Лир. 1956г. перевод Б. Пастернак.
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04.11.2022 20:42 Ответить
У декого рот не закривається.
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04.11.2022 16:59 Ответить
А по восстановлению асфальтрного покрытия во время войны?
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04.11.2022 17:09 Ответить
Для начала надо выкинуть мусор с тех мест, на которые можно нанять более компетентных людей. Рада, пограничная служба, СБУ (особенно тех, кто там числился до вторжения 24.02) и много людей из армии. Не тусовать колоду, перекидывая шестерок туда сюда, а по-настоящему выкинуть их на парашу. Иначе ничего не сделать, создавать какие-то дополнительные подразделения или новые структуры, при этом делая чудовищную ошибку как поручая найм новых людей именно старым начальничкам, которые из шкуры вон вылезут, чтобы нанять еще более тупого человека, чем они сами, а иначе их некомпетентность быстро вылезет наружу.

Очень много людей прямо сейчас получают из бюджета (то есть народных денег) слишком большие зарплаты и они ни за что на свете не отдадут свое доходное место просто так. Их нужно разоблачить, на всех СМИ прямо указать на их ошибки и выкинуть без оплаты. Но там же круговая порука и взаимный отрицательный отбор, одного тронешь и тот сразу же пойдет топить еще десятерых других. Всех разом накрывать надо.

И оптимально при найме новых людей сделать упор на возраст до 45 лет (либо, как вариант, от 70 и старше, главное чтобы не попал на период 90-ых активный возраст, когда все было в жопе и криминале) и упор на тех, кто зарабатывал до войны хорошие деньги не один год. Они с большей вероятностью будут умными и решительными и их очень сложно будет подкупить кацапам как предателей, а это главное.
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04.11.2022 17:11 Ответить
1. Попросимо безкоштовні ремонти у наших партнерів.
2. Попросимо безкоштовні ремонти у наших других партнерів.
3. Попросимо безкоштовні ремонти у наших ще якихось партнерів.
4. Шашлички.
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04.11.2022 17:53 Ответить
Ну запропонуй щось краще ніж сказав Резніков.
А то:
1. п#здю сам
2. п#здю з партнерами
3. п#здю без партнерів
4. п#здю на шашличках...
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04.11.2022 18:06 Ответить
Резников говорит правильные вещи. Это вобщем работает уже с начала войны. Важно поддерживать все в рабочем состоянии.
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04.11.2022 17:58 Ответить
Сказати «гоп» легше, ніж перескочити!
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04.11.2022 19:04 Ответить
Якщо це не пусті слова,то дуже добре:і техніка буде відновлюватися,і робочі місця...
Не треба все піддавати сумніву,бути пессимістами...іноді люди виправляють свої помилки...кожен в житті має свій шанс...
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04.11.2022 21:35 Ответить
 
 