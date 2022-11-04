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Україна створює трирівневу систему відновлення військової техніки, - Резніков

резніков

В Україні створюється трирівнева система ремонту та відновлення військової техніки.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Основних викликів для нашого ВПК два. Перший - це налагодження системи ремонту й обслуговування складних систем, і це не тільки артсистеми, системи залпового вогню, це і броньована техніка в тому числі, і міноменти, і стрілецька зброя тощо. Тому сьогодні ми будуємо систему відновлення і ремонту трирівневу", - сказав Резніков.

Він пояснив, що перший, найпростіший ремонт має відбуватися безпосередньо у військових частинах, підрозділах на полі бою. Для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладанням, інженерними технічними документами.

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Другий рівень передбачає проведення ремонту середньої складності на українських підприємствах, які проводитимуть роботи у взаємодії з командуванням сил логістики ЗСУ.

Нарешті, третій рівень - це складний ремонт, який передбачає комлектацію агрегатів, ремонт електроніки тощо. Такі роботи проводитимуть на підприємствах партнерів України, наприклад у Польщі, Чехії чи Словаччині.

"Сьогодні я веду перемовини з колегою - міністром оборони про створення таких виробничих ремонтно-обсуговуючих хабів", - сказав Резніков, не уточнивши при цьому, з міністром якої країни йдуть переговори.

За словами очільника МОУ, другий виклик для українськго військово-промислового комплексу полягає у розвитку системи сучасних нових технологій на полі бою, таких як безпілотники.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (283) зброя (7468) ремонт (2306) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+9
коли створите, тоді і доповісте - асфальтові бездарі
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04.11.2022 16:39
+5
Піар -головне! Це так їх вчить Зеля !
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04.11.2022 16:40
+5
Брати Капранови
1 д. ·
Коли обираєш клоунів, не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
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04.11.2022 16:51
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коли створите, тоді і доповісте - асфальтові бездарі
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04.11.2022 16:39 Відповісти
Піар -головне! Це так їх вчить Зеля !
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04.11.2022 16:40 Відповісти
Брати Капранови
1 д. ·
Коли обираєш клоунів, не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
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04.11.2022 16:51 Відповісти
Весь март 2019г года на цензоре раз сто печатал, и раз двадцать отключали на неделю или три дня. ,,Протухло царство, где паяцы. назваться королём хотят,, . В. Шекспир. Король Лир. 1956г. перевод Б. Пастернак.
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04.11.2022 20:42 Відповісти
У декого рот не закривається.
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04.11.2022 16:59 Відповісти
А по восстановлению асфальтрного покрытия во время войны?
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04.11.2022 17:09 Відповісти
Для начала надо выкинуть мусор с тех мест, на которые можно нанять более компетентных людей. Рада, пограничная служба, СБУ (особенно тех, кто там числился до вторжения 24.02) и много людей из армии. Не тусовать колоду, перекидывая шестерок туда сюда, а по-настоящему выкинуть их на парашу. Иначе ничего не сделать, создавать какие-то дополнительные подразделения или новые структуры, при этом делая чудовищную ошибку как поручая найм новых людей именно старым начальничкам, которые из шкуры вон вылезут, чтобы нанять еще более тупого человека, чем они сами, а иначе их некомпетентность быстро вылезет наружу.

Очень много людей прямо сейчас получают из бюджета (то есть народных денег) слишком большие зарплаты и они ни за что на свете не отдадут свое доходное место просто так. Их нужно разоблачить, на всех СМИ прямо указать на их ошибки и выкинуть без оплаты. Но там же круговая порука и взаимный отрицательный отбор, одного тронешь и тот сразу же пойдет топить еще десятерых других. Всех разом накрывать надо.

И оптимально при найме новых людей сделать упор на возраст до 45 лет (либо, как вариант, от 70 и старше, главное чтобы не попал на период 90-ых активный возраст, когда все было в жопе и криминале) и упор на тех, кто зарабатывал до войны хорошие деньги не один год. Они с большей вероятностью будут умными и решительными и их очень сложно будет подкупить кацапам как предателей, а это главное.
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04.11.2022 17:11 Відповісти
1. Попросимо безкоштовні ремонти у наших партнерів.
2. Попросимо безкоштовні ремонти у наших других партнерів.
3. Попросимо безкоштовні ремонти у наших ще якихось партнерів.
4. Шашлички.
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04.11.2022 17:53 Відповісти
Ну запропонуй щось краще ніж сказав Резніков.
А то:
1. п#здю сам
2. п#здю з партнерами
3. п#здю без партнерів
4. п#здю на шашличках...
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04.11.2022 18:06 Відповісти
Резников говорит правильные вещи. Это вобщем работает уже с начала войны. Важно поддерживать все в рабочем состоянии.
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04.11.2022 17:58 Відповісти
Сказати «гоп» легше, ніж перескочити!
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04.11.2022 19:04 Відповісти
Якщо це не пусті слова,то дуже добре:і техніка буде відновлюватися,і робочі місця...
Не треба все піддавати сумніву,бути пессимістами...іноді люди виправляють свої помилки...кожен в житті має свій шанс...
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04.11.2022 21:35 Відповісти
 
 