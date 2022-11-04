Україна створює трирівневу систему відновлення військової техніки, - Резніков

В Україні створюється трирівнева система ремонту та відновлення військової техніки.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Основних викликів для нашого ВПК два. Перший - це налагодження системи ремонту й обслуговування складних систем, і це не тільки артсистеми, системи залпового вогню, це і броньована техніка в тому числі, і міноменти, і стрілецька зброя тощо. Тому сьогодні ми будуємо систему відновлення і ремонту трирівневу", - сказав Резніков.

Він пояснив, що перший, найпростіший ремонт має відбуватися безпосередньо у військових частинах, підрозділах на полі бою. Для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладанням, інженерними технічними документами.

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Другий рівень передбачає проведення ремонту середньої складності на українських підприємствах, які проводитимуть роботи у взаємодії з командуванням сил логістики ЗСУ.

Нарешті, третій рівень - це складний ремонт, який передбачає комлектацію агрегатів, ремонт електроніки тощо. Такі роботи проводитимуть на підприємствах партнерів України, наприклад у Польщі, Чехії чи Словаччині.

"Сьогодні я веду перемовини з колегою - міністром оборони про створення таких виробничих ремонтно-обсуговуючих хабів", - сказав Резніков, не уточнивши при цьому, з міністром якої країни йдуть переговори.

За словами очільника МОУ, другий виклик для українськго військово-промислового комплексу полягає у розвитку системи сучасних нових технологій на полі бою, таких як безпілотники.