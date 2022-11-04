Україна створює трирівневу систему відновлення військової техніки, - Резніков
В Україні створюється трирівнева система ремонту та відновлення військової техніки.
Про це на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Основних викликів для нашого ВПК два. Перший - це налагодження системи ремонту й обслуговування складних систем, і це не тільки артсистеми, системи залпового вогню, це і броньована техніка в тому числі, і міноменти, і стрілецька зброя тощо. Тому сьогодні ми будуємо систему відновлення і ремонту трирівневу", - сказав Резніков.
Він пояснив, що перший, найпростіший ремонт має відбуватися безпосередньо у військових частинах, підрозділах на полі бою. Для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладанням, інженерними технічними документами.
Другий рівень передбачає проведення ремонту середньої складності на українських підприємствах, які проводитимуть роботи у взаємодії з командуванням сил логістики ЗСУ.
Нарешті, третій рівень - це складний ремонт, який передбачає комлектацію агрегатів, ремонт електроніки тощо. Такі роботи проводитимуть на підприємствах партнерів України, наприклад у Польщі, Чехії чи Словаччині.
"Сьогодні я веду перемовини з колегою - міністром оборони про створення таких виробничих ремонтно-обсуговуючих хабів", - сказав Резніков, не уточнивши при цьому, з міністром якої країни йдуть переговори.
За словами очільника МОУ, другий виклик для українськго військово-промислового комплексу полягає у розвитку системи сучасних нових технологій на полі бою, таких як безпілотники.
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1 д. ·
Коли обираєш клоунів, не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
Очень много людей прямо сейчас получают из бюджета (то есть народных денег) слишком большие зарплаты и они ни за что на свете не отдадут свое доходное место просто так. Их нужно разоблачить, на всех СМИ прямо указать на их ошибки и выкинуть без оплаты. Но там же круговая порука и взаимный отрицательный отбор, одного тронешь и тот сразу же пойдет топить еще десятерых других. Всех разом накрывать надо.
И оптимально при найме новых людей сделать упор на возраст до 45 лет (либо, как вариант, от 70 и старше, главное чтобы не попал на период 90-ых активный возраст, когда все было в жопе и криминале) и упор на тех, кто зарабатывал до войны хорошие деньги не один год. Они с большей вероятностью будут умными и решительными и их очень сложно будет подкупить кацапам как предателей, а это главное.
2. Попросимо безкоштовні ремонти у наших других партнерів.
3. Попросимо безкоштовні ремонти у наших ще якихось партнерів.
4. Шашлички.
А то:
1. п#здю сам
2. п#здю з партнерами
3. п#здю без партнерів
4. п#здю на шашличках...
Не треба все піддавати сумніву,бути пессимістами...іноді люди виправляють свої помилки...кожен в житті має свій шанс...