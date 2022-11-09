Пуля большого калибра попадает в голову оккупанта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания пули в голову российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, можно предположить, что шар был большого калибра, ведь через мгновение до попадания шар зафиксировала камера БПЛА.

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