Пуля большого калибра попадает в голову оккупанта. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания пули в голову российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, можно предположить, что шар был большого калибра, ведь через мгновение до попадания шар зафиксировала камера БПЛА.
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+50 Andy Fisher #145349
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+32 MrStepanovM
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+30 Beta Human
показать весь комментарий09.11.2022 12:04
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Снайпер відстрілює ватну голову фашиста
https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
Снайперу РЕСПЕКТ))