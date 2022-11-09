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Пуля большого калибра попадает в голову оккупанта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания пули в голову российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, можно предположить, что шар был большого калибра, ведь через мгновение до попадания шар зафиксировала камера БПЛА.

Смотрите: Дрон сбрасывает мину в группу оккупантов. ВИДЕО беспилотника

уничтожение (7045) снайперы (486)


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Топ комментарии
+50
- вань, отгадай загадку: в одно ухо влетает, в другое вылетает, - что это?
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09.11.2022 12:02
+32
так а зачем они **** мышей?
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09.11.2022 12:11
+30
І тут Ванька пораскінул мазгамі )))
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09.11.2022 12:04
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09.11.2022 12:00 Ответить
вже спостерігаю не перше відео, де в момент влучання йде віддалення кадру! в чому прикол? очікування що буде вибух як після потраплянна джавеліну в россіянський танчик?
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09.11.2022 18:05 Ответить
ну ладно один одного 👉👌но звірину то за шо?
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09.11.2022 12:01 Ответить
так а зачем они **** мышей?
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09.11.2022 12:11 Ответить
мыши **** россиянскую салдатню без спроса, когда та дремлет
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09.11.2022 18:06 Ответить
Так, з цікавості, а чому ви так впевнені, що це вони мишей трахали а не навпаки?
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09.11.2022 12:13 Ответить
наші Українські миші не збоченці щоб москаля любити
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09.11.2022 12:15 Ответить
- вань, отгадай загадку: в одно ухо влетает, в другое вылетает, - что это?
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09.11.2022 12:02 Ответить
лови подсказку
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09.11.2022 12:03 Ответить
Вы уточните для ваньи, шо отлетает вместе с головой и ушами.
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09.11.2022 12:04 Ответить
І шо відлітає? Якщо мова про мозок, то його там немає.
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09.11.2022 12:18 Ответить
На оригинальном видео мозги улетели вместе с головой метров на 10.
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09.11.2022 12:22 Ответить
А где посмотреть оригинальное видео, а то по этим нарезкам не понять ничего..
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09.11.2022 12:27 Ответить
Сам переискался на ютубе-не нашел... Вчера кто-то сбросил на одном из форумов.
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09.11.2022 12:43 Ответить
Ссылку можете скинуть?
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09.11.2022 12:47 Ответить
нашел: https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
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09.11.2022 12:48 Ответить
дик там і бошка відлетіла
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09.11.2022 15:20 Ответить
та какая разница ............этот ужас прекрасен ))))))
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09.11.2022 15:50 Ответить
то каска полетела.
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09.11.2022 13:27 Ответить
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09.11.2022 16:54 Ответить
Ванька пораскинул мозгами и понял - не стоило в Украину лезть
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09.11.2022 14:53 Ответить
Интересно: а успел ли понять?
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09.11.2022 18:24 Ответить
І тут Ванька пораскінул мазгамі )))
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09.11.2022 12:04 Ответить
.."Разрывная, подумал Штирлиц, пораскинув мозгами"..
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09.11.2022 12:49 Ответить
А може ше живий?...
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09.11.2022 12:04 Ответить
ну мозок ж не зачепило
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09.11.2022 12:06 Ответить
Як можна зачтпити те чого нема?
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09.11.2022 14:11 Ответить
Який кепський випадок! Бідний москаль тепер не має голови і не контролює свою дупу. А кадирівці цього і чекали.
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09.11.2022 12:05 Ответить
Раз у орков опять "кипит разум возмущенный", надо выпустить пар, путем проделывания дырки в голове.
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09.11.2022 12:05 Ответить
А видео ,мабуть снимала зграя дронов, бо на оригинале, голова отлетает при увеличенном зуме, а здесь зум удалился.
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09.11.2022 12:07 Ответить
Нехрин шастать ! Бабах і гарбуз в шмаття..
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09.11.2022 12:09 Ответить
Идет кацап по Украине и тут бац - дилд его встречает. Здорова внучек. Пойдем скорее занимать места на бутылках. Скоро концерт молодого певца ртом кабздона. Ох и хорошо же поет, особенно когда черти кочергу вращать начинают.
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09.11.2022 12:10 Ответить
Ибо ***** шастать, иван-дурак
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09.11.2022 12:11 Ответить
Иван-дурак, это точно..
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09.11.2022 12:29 Ответить
ладна, этой самке Гранта с презервативом в аптечке....
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09.11.2022 12:12 Ответить
хАрашо-то как...

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09.11.2022 12:15 Ответить
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09.11.2022 12:16 Ответить
может и обычный калибр, а то просто опилки посыпались.
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09.11.2022 12:18 Ответить
А мож и с украинской винтовки "ночной охотник".
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09.11.2022 12:25 Ответить
цікава позиція в снайпера... в таких пагорбах й влупити поміж ріг...
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09.11.2022 12:24 Ответить
Зачем он пришёл в Украину? Как вообще ему такое в голову могло прийти? Ну или прилететь...
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09.11.2022 12:25 Ответить
Ну, Иван-дурак, одним словом..
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09.11.2022 12:30 Ответить
Ех, файний той хлоп снайпер-"хлоп" і нема кацапа.
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09.11.2022 12:28 Ответить
Там цимус в чем, кацап с пол минуты стоит, после того как голова улетела на 10 метров... типо, голова в полете думает, мол падать кацапу или нет... второй становится в позу Z.
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09.11.2022 12:32 Ответить
ДаЙОшь видос с небывалым разгромом (вчера) колоны орков на подъезде к Херсону.
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09.11.2022 12:29 Ответить
По-моему, есть в телеграме, на .уйовом .ерсоне.
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09.11.2022 13:40 Ответить
Радикальний засіб від лупи )))
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09.11.2022 12:32 Ответить
О! Ще одна "лада"!
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09.11.2022 12:32 Ответить
не будет лады - опознавать нечего...
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09.11.2022 12:49 Ответить
Так вот же ж,
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09.11.2022 18:26 Ответить
Наконец-то нашел...+20

Снайпер відстрілює ватну голову фашиста

https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
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09.11.2022 12:46 Ответить
ПО МОЕМУ БАРАН БОРОДАТЫЙ !)
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09.11.2022 12:47 Ответить
от ***... а пацан к успєху шьол.
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09.11.2022 12:51 Ответить
Еще бы морду лица крупным планом орка показали. Чтобы его мамаша и жена-орчиха со своим ***рем Мухтаром бежали в автосалон занимать очередь за гробовой белой ладой
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09.11.2022 13:03 Ответить
Хороший кацап !
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09.11.2022 13:04 Ответить
Он отправился в рай для людей без головы (с) Доберман
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09.11.2022 13:09 Ответить
Совсем орк потерял голову
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09.11.2022 13:19 Ответить
..аж монітор залЯпало кацапським лайном з тОї голови
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09.11.2022 13:20 Ответить
Той, що за ним йшов і собі таку захотів...
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09.11.2022 14:44 Ответить
Вундеркинд пораскинул мозгами.
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09.11.2022 15:32 Ответить
Диагноз у погибшего- сотрясение каски.
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09.11.2022 16:05 Ответить
і навіть "мізки" не вилетіли - за їх відсутністью....))
Снайперу РЕСПЕКТ))
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09.11.2022 16:14 Ответить
хедшот из алигатора
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09.11.2022 16:32 Ответить
на изльоте може и отрекошетить от шлема..пффф..и т.д. и.т.п.
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09.11.2022 16:57 Ответить
Зловив кулю головою, сміливо, достойно
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09.11.2022 18:04 Ответить
Мозг не задет. Заленкой помажут и будет дальше на балалайке шпилить😏
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09.11.2022 23:14 Ответить
 
 