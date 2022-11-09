Куля великого калібру влучає в голову окупанта. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент влучання кулі у голову російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, можна припустити, що куля була великого калібру, адже за мить до влучання кулю зафіксувала камера БПЛА.
Топ коментарі
+50 Andy Fisher #145349
показати весь коментар09.11.2022 12:02
+32 MrStepanovM
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+30 Beta Human
показати весь коментар09.11.2022 12:04
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Снайпер відстрілює ватну голову фашиста
https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
Снайперу РЕСПЕКТ))