Куля великого калібру влучає в голову окупанта. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент влучання кулі у голову російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, можна припустити, що куля була великого калібру, адже за мить до влучання кулю зафіксувала камера БПЛА.

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