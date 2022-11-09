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Новини Відео Війна
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Куля великого калібру влучає в голову окупанта. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент влучання кулі у голову російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, можна припустити, що куля була великого калібру, адже за мить до влучання кулю зафіксувала камера БПЛА

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайперська група СБУ знищує окупантів: "Мінус ще чотири "асвабадітєля". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7357) снайпери (361)


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Топ коментарі
+50
- вань, отгадай загадку: в одно ухо влетает, в другое вылетает, - что это?
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09.11.2022 12:02
+32
так а зачем они **** мышей?
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09.11.2022 12:11
+30
І тут Ванька пораскінул мазгамі )))
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09.11.2022 12:04
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09.11.2022 12:00 Відповісти
вже спостерігаю не перше відео, де в момент влучання йде віддалення кадру! в чому прикол? очікування що буде вибух як після потраплянна джавеліну в россіянський танчик?
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09.11.2022 18:05 Відповісти
ну ладно один одного 👉👌но звірину то за шо?
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09.11.2022 12:01 Відповісти
так а зачем они **** мышей?
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09.11.2022 12:11 Відповісти
мыши **** россиянскую салдатню без спроса, когда та дремлет
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09.11.2022 18:06 Відповісти
Так, з цікавості, а чому ви так впевнені, що це вони мишей трахали а не навпаки?
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09.11.2022 12:13 Відповісти
наші Українські миші не збоченці щоб москаля любити
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09.11.2022 12:15 Відповісти
- вань, отгадай загадку: в одно ухо влетает, в другое вылетает, - что это?
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09.11.2022 12:02 Відповісти
лови подсказку
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09.11.2022 12:03 Відповісти
Вы уточните для ваньи, шо отлетает вместе с головой и ушами.
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09.11.2022 12:04 Відповісти
І шо відлітає? Якщо мова про мозок, то його там немає.
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09.11.2022 12:18 Відповісти
На оригинальном видео мозги улетели вместе с головой метров на 10.
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09.11.2022 12:22 Відповісти
А где посмотреть оригинальное видео, а то по этим нарезкам не понять ничего..
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09.11.2022 12:27 Відповісти
Сам переискался на ютубе-не нашел... Вчера кто-то сбросил на одном из форумов.
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09.11.2022 12:43 Відповісти
Ссылку можете скинуть?
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09.11.2022 12:47 Відповісти
нашел: https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
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09.11.2022 12:48 Відповісти
дик там і бошка відлетіла
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09.11.2022 15:20 Відповісти
та какая разница ............этот ужас прекрасен ))))))
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09.11.2022 15:50 Відповісти
то каска полетела.
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09.11.2022 13:27 Відповісти
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09.11.2022 16:54 Відповісти
Ванька пораскинул мозгами и понял - не стоило в Украину лезть
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09.11.2022 14:53 Відповісти
Интересно: а успел ли понять?
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09.11.2022 18:24 Відповісти
І тут Ванька пораскінул мазгамі )))
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09.11.2022 12:04 Відповісти
.."Разрывная, подумал Штирлиц, пораскинув мозгами"..
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09.11.2022 12:49 Відповісти
А може ше живий?...
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09.11.2022 12:04 Відповісти
ну мозок ж не зачепило
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09.11.2022 12:06 Відповісти
Як можна зачтпити те чого нема?
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09.11.2022 14:11 Відповісти
Який кепський випадок! Бідний москаль тепер не має голови і не контролює свою дупу. А кадирівці цього і чекали.
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09.11.2022 12:05 Відповісти
Раз у орков опять "кипит разум возмущенный", надо выпустить пар, путем проделывания дырки в голове.
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09.11.2022 12:05 Відповісти
А видео ,мабуть снимала зграя дронов, бо на оригинале, голова отлетает при увеличенном зуме, а здесь зум удалился.
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09.11.2022 12:07 Відповісти
Нехрин шастать ! Бабах і гарбуз в шмаття..
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09.11.2022 12:09 Відповісти
Идет кацап по Украине и тут бац - дилд его встречает. Здорова внучек. Пойдем скорее занимать места на бутылках. Скоро концерт молодого певца ртом кабздона. Ох и хорошо же поет, особенно когда черти кочергу вращать начинают.
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09.11.2022 12:10 Відповісти
Ибо ***** шастать, иван-дурак
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09.11.2022 12:11 Відповісти
Иван-дурак, это точно..
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09.11.2022 12:29 Відповісти
ладна, этой самке Гранта с презервативом в аптечке....
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09.11.2022 12:12 Відповісти
хАрашо-то как...

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09.11.2022 12:15 Відповісти
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09.11.2022 12:16 Відповісти
может и обычный калибр, а то просто опилки посыпались.
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09.11.2022 12:18 Відповісти
А мож и с украинской винтовки "ночной охотник".
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09.11.2022 12:25 Відповісти
цікава позиція в снайпера... в таких пагорбах й влупити поміж ріг...
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09.11.2022 12:24 Відповісти
Зачем он пришёл в Украину? Как вообще ему такое в голову могло прийти? Ну или прилететь...
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09.11.2022 12:25 Відповісти
Ну, Иван-дурак, одним словом..
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09.11.2022 12:30 Відповісти
Ех, файний той хлоп снайпер-"хлоп" і нема кацапа.
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09.11.2022 12:28 Відповісти
Там цимус в чем, кацап с пол минуты стоит, после того как голова улетела на 10 метров... типо, голова в полете думает, мол падать кацапу или нет... второй становится в позу Z.
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09.11.2022 12:32 Відповісти
ДаЙОшь видос с небывалым разгромом (вчера) колоны орков на подъезде к Херсону.
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09.11.2022 12:29 Відповісти
По-моему, есть в телеграме, на .уйовом .ерсоне.
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09.11.2022 13:40 Відповісти
Радикальний засіб від лупи )))
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09.11.2022 12:32 Відповісти
О! Ще одна "лада"!
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09.11.2022 12:32 Відповісти
не будет лады - опознавать нечего...
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09.11.2022 12:49 Відповісти
Так вот же ж,
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09.11.2022 18:26 Відповісти
Наконец-то нашел...+20

Снайпер відстрілює ватну голову фашиста

https://twitter.com/i/status/1590046403468070912
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09.11.2022 12:46 Відповісти
ПО МОЕМУ БАРАН БОРОДАТЫЙ !)
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09.11.2022 12:47 Відповісти
от ***... а пацан к успєху шьол.
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09.11.2022 12:51 Відповісти
Еще бы морду лица крупным планом орка показали. Чтобы его мамаша и жена-орчиха со своим ***рем Мухтаром бежали в автосалон занимать очередь за гробовой белой ладой
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09.11.2022 13:03 Відповісти
Хороший кацап !
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09.11.2022 13:04 Відповісти
Он отправился в рай для людей без головы (с) Доберман
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09.11.2022 13:09 Відповісти
Совсем орк потерял голову
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09.11.2022 13:19 Відповісти
..аж монітор залЯпало кацапським лайном з тОї голови
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09.11.2022 13:20 Відповісти
Той, що за ним йшов і собі таку захотів...
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09.11.2022 14:44 Відповісти
Вундеркинд пораскинул мозгами.
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09.11.2022 15:32 Відповісти
Диагноз у погибшего- сотрясение каски.
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09.11.2022 16:05 Відповісти
і навіть "мізки" не вилетіли - за їх відсутністью....))
Снайперу РЕСПЕКТ))
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09.11.2022 16:14 Відповісти
хедшот из алигатора
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09.11.2022 16:32 Відповісти
на изльоте може и отрекошетить от шлема..пффф..и т.д. и.т.п.
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09.11.2022 16:57 Відповісти
Зловив кулю головою, сміливо, достойно
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09.11.2022 18:04 Відповісти
Мозг не задет. Заленкой помажут и будет дальше на балалайке шпилить😏
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09.11.2022 23:14 Відповісти
 
 