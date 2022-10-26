Снайперська група СБУ знищує окупантів: "Мінус ще чотири "асвабадітєля". ВIДЕО
Під час нічної розвідки спецпризначенці ЦСО "А" СБУ виявили спостережний пост і штурмову групу противника та знищили окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи снайперської групи бійці опублікували у соцмережах.
"Мінус ще четверо "асвабадітєлєй": результат роботи снайперської групи ЦСО "А" СБУ", - пишуть українські воїни у коментарі до запису.
Топ коментарі
+42 Старый зольдат
показати весь коментар26.10.2022 14:46
+37 MausMike
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Так как она не соответствует реальности...
Данное видео тому пример...
Так как тихо уйти, если ты стреляешь или взрываешь... - невозможно !
Тихо можно уйти только если ты вел наблюдение... И ВСЁ!
А красивые фразы - оставьте для тех, кто верит в сказки...
Меньше смотрите фильмы...
"Мы собираем деньги на тепловизоры для наших воинов, чтобы они не замёрзли с наступлением холодов"!!!!!
И не спорте с ЦСО "А" СБУ"....
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!