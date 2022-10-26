УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13514 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
24 590 33

Снайперська група СБУ знищує окупантів: "Мінус ще чотири "асвабадітєля". ВIДЕО

Під час нічної розвідки спецпризначенці ЦСО "А" СБУ виявили спостережний пост і штурмову групу противника та знищили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи снайперської групи бійці опублікували у соцмережах.

"Мінус ще четверо "асвабадітєлєй": результат роботи снайперської групи ЦСО "А" СБУ", - пишуть українські воїни у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині артилеристи знищили високоточним снарядом ворожу САУ 2С7 "Піон". ВIДЕО безпілотника

Автор: 

СБУ (12821) знищення (7243) снайпери (357)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
Дуже файно.
показати весь коментар
26.10.2022 14:46
+37
Хорошого рюськава в тепловізор не видно.
показати весь коментар
26.10.2022 15:00
+29
Правильна штурмова група
показати весь коментар
26.10.2022 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже файно.
показати весь коментар
26.10.2022 14:46 Відповісти
Правильна штурмова група
показати весь коментар
26.10.2022 14:50 Відповісти
Щёлк - щёлк.. Харашо! )
показати весь коментар
26.10.2022 16:29 Відповісти
Тихо прийшли і тихо пішли наші мужні захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
26.10.2022 14:53 Відповісти
Меня тошнит от этой "песни" и слов...

Так как она не соответствует реальности...

Данное видео тому пример...

Так как тихо уйти, если ты стреляешь или взрываешь... - невозможно !

Тихо можно уйти только если ты вел наблюдение... И ВСЁ!

А красивые фразы - оставьте для тех, кто верит в сказки...
показати весь коментар
26.10.2022 17:37 Відповісти
ти не злий гном а ворчун з семи гномів
показати весь коментар
26.10.2022 19:04 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 21:18 Відповісти
У тебе є право вибору що слухати ... поки що є 🙃
показати весь коментар
26.10.2022 20:23 Відповісти
Ну, можно тихо придти, ножичком поработать, взять "языка" и тихо уйти. В чём проблема? Разве так не бывает? Представьте себе такой сценарий и вы сможете слушать эту хорошую песню.
показати весь коментар
26.10.2022 23:36 Відповісти
Если бы вы были одним из нас..., то вы бы знали прекрасную поговорку, про: "что бы поработать ножичком" ,нужно пое.ть, автомат, пистолет, гранаиы и все остальное... И встретить такого идиота...

Меньше смотрите фильмы...
показати весь коментар
27.10.2022 00:35 Відповісти
Да-а. Что сказать-то хотели? Похоже, если бы я был один из вас, я бы скорее тоже, так непонятно изъяснялся бы. Так, что слава Богу, Бог миловал. Я, действительно, лучше фильмы посмотрю, да и на голову здоровее буду
показати весь коментар
27.10.2022 01:00 Відповісти
Вот и прекрасно... - смотрите фильмы... )
показати весь коментар
27.10.2022 10:02 Відповісти
"Штурманулі, підори?!" (с)
показати весь коментар
26.10.2022 14:54 Відповісти
Бравооо!Лол!💪
показати весь коментар
26.10.2022 14:56 Відповісти
Хорошого рюськава в тепловізор не видно.
показати весь коментар
26.10.2022 15:00 Відповісти
Є ще хороші, котрих вночі видно без тепловізора.
показати весь коментар
26.10.2022 21:20 Відповісти
Недавно, в каком-то новостном канале показали кацапку "величайшего ума"! Она, сказала:
"Мы собираем деньги на тепловизоры для наших воинов, чтобы они не замёрзли с наступлением холодов"!!!!!
показати весь коментар
27.10.2022 01:12 Відповісти
Ноу-хау в математике: 4=200
И не спорте с ЦСО "А" СБУ"....
показати весь коментар
26.10.2022 15:06 Відповісти
Формула - 4(постріла) + 4(трупа) = 200.
показати весь коментар
26.10.2022 15:37 Відповісти
асвабаділі украинскую землю от себя
показати весь коментар
26.10.2022 15:12 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть рашистам!
показати весь коментар
26.10.2022 15:17 Відповісти
Приехали по шерсть, а оказались стрижеными.
показати весь коментар
26.10.2022 15:19 Відповісти
сдохлі нє солоно хлєбавші
показати весь коментар
27.10.2022 00:43 Відповісти
как в тире
показати весь коментар
26.10.2022 15:22 Відповісти
Ша! Уже никто никуда не идёт
показати весь коментар
26.10.2022 16:01 Відповісти
Шукали, орки "жигулі", а знайшли 4 "лади"...
показати весь коментар
26.10.2022 16:33 Відповісти
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
показати весь коментар
26.10.2022 16:38 Відповісти
Зараховано! Так і далі!
показати весь коментар
26.10.2022 17:16 Відповісти
Кажуть у русні погані каски. "Чому це погані - добрі," - відповіли Українські снайпери
показати весь коментар
26.10.2022 17:51 Відповісти
як показує практика з зеками, часто асвабадителі ще самі не сводобні
показати весь коментар
26.10.2022 19:11 Відповісти
так видеосьемка не делается 👎👎👎 туфта
показати весь коментар
26.10.2022 19:48 Відповісти
 
 