Снайперська група СБУ знищує окупантів: "Мінус ще чотири "асвабадітєля". ВIДЕО

Під час нічної розвідки спецпризначенці ЦСО "А" СБУ виявили спостережний пост і штурмову групу противника та знищили окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи снайперської групи бійці опублікували у соцмережах.

"Мінус ще четверо "асвабадітєлєй": результат роботи снайперської групи ЦСО "А" СБУ", - пишуть українські воїни у коментарі до запису.

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