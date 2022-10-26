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Снайперская группа СБУ уничтожает оккупантов: "Минус еще четыре "асвабадителя". ВИДЕО

Во время ночной разведки спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника и уничтожили оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы снайперской группы бойцы опубликовали в соцсетях.

"Минус еще четыре "асвабадителя": результат работы снайперской группы ЦСО "А" СБУ", - пишут украинские воины в комментарии к записи.

Смотрите: Снайпер 98-го отдельного батальона теробороны уничтожает оккупанта. ВИДЕО

СБУ (19901) уничтожение (6931) снайперы (482)


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Топ комментарии
+42
Дуже файно.
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26.10.2022 14:46
+37
Хорошого рюськава в тепловізор не видно.
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26.10.2022 15:00
+29
Правильна штурмова група
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26.10.2022 14:50
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Дуже файно.
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26.10.2022 14:46 Ответить
Правильна штурмова група
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26.10.2022 14:50 Ответить
Щёлк - щёлк.. Харашо! )
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26.10.2022 16:29 Ответить
Тихо прийшли і тихо пішли наші мужні захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.10.2022 14:53 Ответить
Меня тошнит от этой "песни" и слов...

Так как она не соответствует реальности...

Данное видео тому пример...

Так как тихо уйти, если ты стреляешь или взрываешь... - невозможно !

Тихо можно уйти только если ты вел наблюдение... И ВСЁ!

А красивые фразы - оставьте для тех, кто верит в сказки...
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26.10.2022 17:37 Ответить
ти не злий гном а ворчун з семи гномів
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26.10.2022 19:04 Ответить
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26.10.2022 21:18 Ответить
У тебе є право вибору що слухати ... поки що є 🙃
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26.10.2022 20:23 Ответить
Ну, можно тихо придти, ножичком поработать, взять "языка" и тихо уйти. В чём проблема? Разве так не бывает? Представьте себе такой сценарий и вы сможете слушать эту хорошую песню.
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26.10.2022 23:36 Ответить
Если бы вы были одним из нас..., то вы бы знали прекрасную поговорку, про: "что бы поработать ножичком" ,нужно пое.ть, автомат, пистолет, гранаиы и все остальное... И встретить такого идиота...

Меньше смотрите фильмы...
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27.10.2022 00:35 Ответить
Да-а. Что сказать-то хотели? Похоже, если бы я был один из вас, я бы скорее тоже, так непонятно изъяснялся бы. Так, что слава Богу, Бог миловал. Я, действительно, лучше фильмы посмотрю, да и на голову здоровее буду
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27.10.2022 01:00 Ответить
Вот и прекрасно... - смотрите фильмы... )
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27.10.2022 10:02 Ответить
"Штурманулі, підори?!" (с)
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26.10.2022 14:54 Ответить
Бравооо!Лол!💪
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26.10.2022 14:56 Ответить
Хорошого рюськава в тепловізор не видно.
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26.10.2022 15:00 Ответить
Є ще хороші, котрих вночі видно без тепловізора.
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26.10.2022 21:20 Ответить
Недавно, в каком-то новостном канале показали кацапку "величайшего ума"! Она, сказала:
"Мы собираем деньги на тепловизоры для наших воинов, чтобы они не замёрзли с наступлением холодов"!!!!!
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27.10.2022 01:12 Ответить
Ноу-хау в математике: 4=200
И не спорте с ЦСО "А" СБУ"....
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26.10.2022 15:06 Ответить
Формула - 4(постріла) + 4(трупа) = 200.
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26.10.2022 15:37 Ответить
асвабаділі украинскую землю от себя
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26.10.2022 15:12 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть рашистам!
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26.10.2022 15:17 Ответить
Приехали по шерсть, а оказались стрижеными.
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26.10.2022 15:19 Ответить
сдохлі нє солоно хлєбавші
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27.10.2022 00:43 Ответить
как в тире
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26.10.2022 15:22 Ответить
Ша! Уже никто никуда не идёт
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26.10.2022 16:01 Ответить
Шукали, орки "жигулі", а знайшли 4 "лади"...
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26.10.2022 16:33 Ответить
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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26.10.2022 16:38 Ответить
Зараховано! Так і далі!
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26.10.2022 17:16 Ответить
Кажуть у русні погані каски. "Чому це погані - добрі," - відповіли Українські снайпери
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26.10.2022 17:51 Ответить
як показує практика з зеками, часто асвабадителі ще самі не сводобні
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26.10.2022 19:11 Ответить
так видеосьемка не делается 👎👎👎 туфта
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26.10.2022 19:48 Ответить
 
 