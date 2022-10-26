Снайперская группа СБУ уничтожает оккупантов: "Минус еще четыре "асвабадителя". ВИДЕО
Во время ночной разведки спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника и уничтожили оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы снайперской группы бойцы опубликовали в соцсетях.
"Минус еще четыре "асвабадителя": результат работы снайперской группы ЦСО "А" СБУ", - пишут украинские воины в комментарии к записи.
Топ комментарии
+42 Старый зольдат
показать весь комментарий26.10.2022 14:46
+37 MausMike
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+29 Ірландія
показать весь комментарий26.10.2022 14:50
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Так как она не соответствует реальности...
Данное видео тому пример...
Так как тихо уйти, если ты стреляешь или взрываешь... - невозможно !
Тихо можно уйти только если ты вел наблюдение... И ВСЁ!
А красивые фразы - оставьте для тех, кто верит в сказки...
Меньше смотрите фильмы...
"Мы собираем деньги на тепловизоры для наших воинов, чтобы они не замёрзли с наступлением холодов"!!!!!
И не спорте с ЦСО "А" СБУ"....
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!