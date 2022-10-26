Снайперская группа СБУ уничтожает оккупантов: "Минус еще четыре "асвабадителя". ВИДЕО

Во время ночной разведки спецназовцы ЦСО "А" СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника и уничтожили оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы снайперской группы бойцы опубликовали в соцсетях.

"Минус еще четыре "асвабадителя": результат работы снайперской группы ЦСО "А" СБУ", - пишут украинские воины в комментарии к записи.

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