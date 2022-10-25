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Новости Видео Война
24 241 28

Снайпер 98-го отдельного батальона теробороны уничтожает оккупанта. ВИДЕО

Снайпер 98-го отдельного батальона теробороны ликвидировал российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинский воин опубликовал в соцсетях.

Смотрите: Подразделение ВСУ ночью разгромило 13 целей оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

армия РФ (19358) уничтожение (7010) снайперы (483)


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Топ комментарии
+32
Снайперу респектище-давай ще...
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25.10.2022 16:26
+17
Вогник згас. Підкрався пісець.
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25.10.2022 16:38
+14
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, і вже сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давнісінько не чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо знає точно: ворог - не людина…
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25.10.2022 16:51
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Снайперу респектище-давай ще...
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25.10.2022 16:26 Ответить
Вогник згас. Підкрався пісець.
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25.10.2022 16:38 Ответить
так-притому нєзамєтна...
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25.10.2022 16:41 Ответить
красавчик...всех кацапов к кабзону
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25.10.2022 17:15 Ответить
Черный пакет плюс лада если будет тело.
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25.10.2022 16:33 Ответить
Хтось пояснить що за прилад такий? Чи інфрачервоний приціл не "записанний" на відео, чи вся "робота" через високу контрастність при обмеженому освітленні?
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25.10.2022 16:35 Ответить
Як на мене, то це і є відео з приціла.
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25.10.2022 17:56 Ответить
Это вот это. И скорей всего с бортовым компом BORS - https://opticstore.com.ua/product/opticheskij-pricel-nightforce-nxs-55-22x50-f2-zeros-0250-moa-setka-moar-s-podsvetkoj https://opticstore.com.ua/product/opticheskij-pricel-nightforce-nxs-55-22x50-f2-zeros-0250-moa-setka-moar-s-podsvetkoj

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25.10.2022 18:11 Ответить
***
Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, і вже сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.

Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»

Він звик дивитися на світ,
Який давнісінько не чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо знає точно: ворог - не людина…
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25.10.2022 16:51 Ответить
А потім поправив "хрестик"
Пішов "посповідався"
"Душа" не болить.

Третій пункт - для лікарів. Де така душа та як вона "болить"?
А решта - тупо речі від яких, якщо, не на війні ти вбив кого небудь, то хрестики і сповідь не відтягнуть сухарі і нари
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26.10.2022 10:45 Ответить
Івано-Франківськ
16 листопада 2009р.

Автор: vaisman
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26.10.2022 11:55 Ответить
дякую
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26.10.2022 12:34 Ответить
Здорово. Похоже снимали не через прицел а через rangefinder наводчика. Отличная работа.
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25.10.2022 17:22 Ответить
Десь на 0:19 зображення помітно "стрибає" від постріла. Це з чого ж так влупив снайпер, що "rangefinder наводчика" так підкинуло?
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25.10.2022 18:00 Ответить
Акакаяразніца Важно налічіє трупака, а нє способ зашквара,- конєчний кабздєц - всєму дєлу вєнєц
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25.10.2022 18:06 Ответить
В нас давно працюють з баретт.
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25.10.2022 18:13 Ответить
Ну во-первых, если вы когда-либо находились сбоку от стреляющей винтовки, особенно если там солидный калибр (а у снайперов солидный по определению), то вы должны знать как оно шарашит по мозгам. Во-вторых, у него очевидно сильное увеличение в оптике (видно что изображение дрожит), а значит даже лёгкая встряска от выстрела отразится в дёргающемся изображении.
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25.10.2022 21:37 Ответить
Мабуть, ви праві, все так и було.

Особисто я і досі вважаю, що відео з приціла, думки були такі:

- зображення скаче саме так, як у пріцілі від постріла.

- з якого б калібра не стріляли, в того, кто від гвинтівки збоку, зображення дригнеться вправо, або вліво, не уверх. Припущення, що хтось стояв просто над снайпером та знімав відео пропоную одразу відкинути.

- головне: зображення дуже швидко повертається у точку прицілювання. Тобто оптичний пристрій на чомусь такому, що міцно тримають "усім тілом". Гвинтівка?

Пропоную сгоду на тому, що стрілець-снайпер файно влучив! Як саме він з нами поділився тим, що сам бачив - то вже справа суто технична.
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26.10.2022 00:07 Ответить
Здавалося що той reticle, тобто перехрестя, нiколи реально не було на цiлi а кружляло навкруги...
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26.10.2022 06:15 Ответить
навёрноё что так. но нё вижу толку снимать наводчику, когда могут засёчь быстрёё пару?
че, развё нёту других вёщёй? - собраться и улёпётать оттудова? напримёр то
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26.10.2022 10:47 Ответить
Чудове відео, якби не дебільна музика. Для чого вона? Це стосується і інших подібних роликів.
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25.10.2022 17:48 Ответить
виключи звук Там внизу зображення є така функція
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25.10.2022 21:36 Ответить
не факт
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25.10.2022 19:44 Ответить
теж думаю, хоча може там 800 м.
не за те шо пишуть угорі - о, чо там зображення трясь-трясь(ну це тіпа як їм з ноги в голову і дивуватись чо світло блим-блим), а за час ураження. чо, куля 800м./с. десь мала?
ну добре якщо так, а не як вище щось сруться, бо мля, Приблизити.... то можливо і навіть якось зображення буде не тупо статичним
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26.10.2022 10:41 Ответить
kulya Excalibur!
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25.10.2022 23:38 Ответить
Загасил лампадку...
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26.10.2022 05:59 Ответить
 
 