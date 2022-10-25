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Подразделение ВСУ ночью разгромило 13 целей оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

В Херсонской области силами мобильного подразделения Курта 28 омбр и подразделения Нацгвардии было уничтожено 13 целей оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы опубликовали на фейсбук-странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Благодаря успешно проведенной доразведке 2 сводными группами 28 омбр и 27 Печерской бригады НГУ, силы обороны Украины поразили более десятка объектов, которые вражеская армия использовала для удержания региона. Среди них 2 склада с боекомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 единиц военной автомобильной техники, в том числе 4 джипа и 2 блиндажа, где скрывался личный состав", - отмечается в сообщении.

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Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!!
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25.10.2022 11:37 Ответить
13 ?? случайность? не думаю
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25.10.2022 11:37 Ответить
Пачиму всё так праисходит?
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25.10.2022 11:38 Ответить
Я знаходжусь на лівому березі. З кожним днем вибухи все блище і блище. Іноді земля не сильно здригаєця..... Ось і зараз гучно гупає!!!

Слава ЗСУ!
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25.10.2022 12:26 Ответить
Выше, ниже Каховки? Я за 120 км от нее юговосточнее, и то слышно взрывы...
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26.10.2022 03:50 Ответить
Привіт. 120 км на ЮВ це десь Іванівка,Подове...? Я на захід від Н-Каховки 25км...

У нас часто вимикають інет. Вчора десь біля 16ї пропав і тільки сьогодні біля 17ї з*явився.

Так і живемо і ....ждемо! Удачі!
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26.10.2022 22:33 Ответить
Ой, Подовое на полдороги находится))) Скажем так, недалеко от Чонгара))) Там немного севернее от вас и чуть ближе к Херсону, у меня теща живет... Вернее весной выехала... Питоры недавно вскрыли ее дом и вынесли все... А в первые дни, когда были бои возле Тягинки, то питорская БМП так бежала от наших, что заскочила в их село... И трое орков застрелили троих своих и сами в плавни сбежали... Может помните тогда же было видео про расстрелянную скорую... Она тоже была с их села.. Я лично знал того водителя, а моя племянница была медсестрой на той скорой, но на этот вызов ее не взяли... А первое видео, которое тогда разлетелось, как орки грабят магазин в Херсоне... Оно было из их соседнего села из Везунчика... Моя дочь работала в этом магазине... А насчет ждем, маленькая история) Помните когда в Крыму в Новобогдановке была бавовна?) Так за несколько часов до нее была такая же недалеко от нас... Склады боеприпасов рвались несколько часов... Так собралась приличная толпа, подьежали даже совсем незнакомые люди... И все, не скрывая своих эмоций радовались, что ВСУ добрались и до нас) Потом так же наблюдали бавовну в Джанкое))) И слышно и видно было) И это на расстоянии более 70 км) А с интернетом, у нас чуть получше... Но раша интернет полное дерьмо))) Как и раша продукты))) А сигареты... Так мечтаю родной Бонд опять закурить)
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27.10.2022 02:21 Ответить
 
 