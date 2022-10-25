Подразделение ВСУ ночью разгромило 13 целей оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

В Херсонской области силами мобильного подразделения Курта 28 омбр и подразделения Нацгвардии было уничтожено 13 целей оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы опубликовали на фейсбук-странице 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Благодаря успешно проведенной доразведке 2 сводными группами 28 омбр и 27 Печерской бригады НГУ, силы обороны Украины поразили более десятка объектов, которые вражеская армия использовала для удержания региона. Среди них 2 склада с боекомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 единиц военной автомобильной техники, в том числе 4 джипа и 2 блиндажа, где скрывался личный состав", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Болотникова. ФОТО