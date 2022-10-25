Підрозділ ЗСУ вночі розгромив 13 цілей окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 омбр та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео роботи опублікували на фейсбук-сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Завдяки успішно проведеній дорозвідці 2 зведеними групами 28-ої омбр та 27-ої Печерської бригади НГУ, сили оборони України вразили більше десятка об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону. Серед них 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувався особовий склад", - зазначається в повідомленні.

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