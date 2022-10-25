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Підрозділ ЗСУ вночі розгромив 13 цілей окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

На Херсонщині силами мобільного підрозділу Курта 28 омбр та підрозділу Нацгвардії було знищено 13 цілей окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео роботи опублікували на фейсбук-сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Завдяки успішно проведеній дорозвідці 2 зведеними групами 28-ої омбр та 27-ої Печерської бригади НГУ, сили оборони України вразили більше десятка об'єктів, які ворожа армія використовувала для утримання регіону. Серед них 2 склади з боєкомплектом, танк, МТ-ЛБ, 6 одиниць військової автомобільної техніки, зокрема 4 джипи та 2 бліндажі, де переховувався особовий склад", - зазначається в повідомленні.

Також дивіться: ЗСУ завдали удару по місцю дислокації "кадирівців": 40 окупантів ліквідовано, 60 - поранено. ВIДЕО

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армія рф (17516) знищення (7328) техніка (1829) ЗСУ (7580)


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Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!!
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25.10.2022 11:37 Відповісти
13 ?? случайность? не думаю
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25.10.2022 11:37 Відповісти
Пачиму всё так праисходит?
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25.10.2022 11:38 Відповісти
Я знаходжусь на лівому березі. З кожним днем вибухи все блище і блище. Іноді земля не сильно здригаєця..... Ось і зараз гучно гупає!!!

Слава ЗСУ!
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25.10.2022 12:26 Відповісти
Выше, ниже Каховки? Я за 120 км от нее юговосточнее, и то слышно взрывы...
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26.10.2022 03:50 Відповісти
Привіт. 120 км на ЮВ це десь Іванівка,Подове...? Я на захід від Н-Каховки 25км...

У нас часто вимикають інет. Вчора десь біля 16ї пропав і тільки сьогодні біля 17ї з*явився.

Так і живемо і ....ждемо! Удачі!
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26.10.2022 22:33 Відповісти
Ой, Подовое на полдороги находится))) Скажем так, недалеко от Чонгара))) Там немного севернее от вас и чуть ближе к Херсону, у меня теща живет... Вернее весной выехала... Питоры недавно вскрыли ее дом и вынесли все... А в первые дни, когда были бои возле Тягинки, то питорская БМП так бежала от наших, что заскочила в их село... И трое орков застрелили троих своих и сами в плавни сбежали... Может помните тогда же было видео про расстрелянную скорую... Она тоже была с их села.. Я лично знал того водителя, а моя племянница была медсестрой на той скорой, но на этот вызов ее не взяли... А первое видео, которое тогда разлетелось, как орки грабят магазин в Херсоне... Оно было из их соседнего села из Везунчика... Моя дочь работала в этом магазине... А насчет ждем, маленькая история) Помните когда в Крыму в Новобогдановке была бавовна?) Так за несколько часов до нее была такая же недалеко от нас... Склады боеприпасов рвались несколько часов... Так собралась приличная толпа, подьежали даже совсем незнакомые люди... И все, не скрывая своих эмоций радовались, что ВСУ добрались и до нас) Потом так же наблюдали бавовну в Джанкое))) И слышно и видно было) И это на расстоянии более 70 км) А с интернетом, у нас чуть получше... Но раша интернет полное дерьмо))) Как и раша продукты))) А сигареты... Так мечтаю родной Бонд опять закурить)
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27.10.2022 02:21 Відповісти
 
 