Снайпер 98-го окремого батальйону тероборони знищує окупанта. ВIДЕО

Снайпер 98-го окремого батальйону тероборони ліквідував російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки український воїн опублікував у соцмережах.

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