Снайпер 98-го окремого батальйону тероборони знищує окупанта. ВIДЕО
Снайпер 98-го окремого батальйону тероборони ліквідував російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки український воїн опублікував у соцмережах.
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+32 Александр Чуднивец #474549
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+17 Игорь Матвеев #395524
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Він звик дивитися на світ
Крізь окуляр оптичного прицілу,
Він звик, і вже сумління не болить,
Бо у прицілі ворог - не людина.
Він звик дивитися на світ,
Як той хижак, що так чека на жертву,
Він звик, коли інстинкт його кричить:
«Все те, що ворог є, то мусить вмерти!»
Він звик дивитися на світ,
Який давнісінько не чорно-білий,
Але тепер душа вже не болить,
Бо знає точно: ворог - не людина…
Пішов "посповідався"
"Душа" не болить.
Третій пункт - для лікарів. Де така душа та як вона "болить"?
А решта - тупо речі від яких, якщо, не на війні ти вбив кого небудь, то хрестики і сповідь не відтягнуть сухарі і нари
16 листопада 2009р.
Автор: vaisman
Особисто я і досі вважаю, що відео з приціла, думки були такі:
- зображення скаче саме так, як у пріцілі від постріла.
- з якого б калібра не стріляли, в того, кто від гвинтівки збоку, зображення дригнеться вправо, або вліво, не уверх. Припущення, що хтось стояв просто над снайпером та знімав відео пропоную одразу відкинути.
- головне: зображення дуже швидко повертається у точку прицілювання. Тобто оптичний пристрій на чомусь такому, що міцно тримають "усім тілом". Гвинтівка?
Пропоную сгоду на тому, що стрілець-снайпер файно влучив! Як саме він з нами поділився тим, що сам бачив - то вже справа суто технична.
че, развё нёту других вёщёй? - собраться и улёпётать оттудова? напримёр то
не за те шо пишуть угорі - о, чо там зображення трясь-трясь(ну це тіпа як їм з ноги в голову і дивуватись чо світло блим-блим), а за час ураження. чо, куля 800м./с. десь мала?
ну добре якщо так, а не як вище щось сруться, бо мля, Приблизити.... то можливо і навіть якось зображення буде не тупо статичним