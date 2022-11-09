В Херсоне сняли российские флаги со зданий, - СМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Херсоне почти всюду исчезли флаги РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные СМИ.

Флаги России исчезли почти везде: со зданий вузов, а также с мемориала памяти Небесной сотни, который оккупанты "реконструировали".

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Напомним, ранее сообщалось, что российский флаг исчез и со здания Херсонской ОГА.