В Херсоне сняли российские флаги со зданий, - СМИ. ВИДЕО
Во временно оккупированном Херсоне почти всюду исчезли флаги РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают местные СМИ.
Флаги России исчезли почти везде: со зданий вузов, а также с мемориала памяти Небесной сотни, который оккупанты "реконструировали".
Напомним, ранее сообщалось, что российский флаг исчез и со здания Херсонской ОГА.
Топ комментарии
+10 Атас Злой
показать весь комментарий09.11.2022 12:39
+9 Владимир Николенко #234291
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+8 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий09.11.2022 12:34
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Лишнее взяли что-ли
Але наші - не русня. Є військова, агентурна, технічна розвідки. Вони кажуть, що це провокація, щоб загнати наших у пастку вуличних боїв.
Вся русня сидить по квартирах. Мабуть, натаскали туди і БК до чорта.
Росія розуміє що буде здавати Херсон але вже без жесту доброї волі тобто будуть стояти на смерть до кінця