У Херсоні зняли російські прапори з будівель, - ЗМІ. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Херсоні майже скрізь зникли прапори РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що прапори Росії зникли майже скрізь: з будівель ВИШів, а також з меморіалу пам'яті Небесної сотні, який окупанти "реконструювали".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський прапор зник і з будівлі Херсонської ОДА.
Топ коментарі
+10 Атас Злой
показати весь коментар09.11.2022 12:39
+9 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар09.11.2022 12:48
+8 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар09.11.2022 12:34
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Лишнее взяли что-ли
Але наші - не русня. Є військова, агентурна, технічна розвідки. Вони кажуть, що це провокація, щоб загнати наших у пастку вуличних боїв.
Вся русня сидить по квартирах. Мабуть, натаскали туди і БК до чорта.
Росія розуміє що буде здавати Херсон але вже без жесту доброї волі тобто будуть стояти на смерть до кінця