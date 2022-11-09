У Херсоні зняли російські прапори з будівель, - ЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Херсоні майже скрізь зникли прапори РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що прапори Росії зникли майже скрізь: з будівель ВИШів, а також з меморіалу пам'яті Небесної сотні, який окупанти "реконструювали".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкрали та вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський прапор зник і з будівлі Херсонської ОДА.