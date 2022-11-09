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У Херсоні зняли російські прапори з будівель, - ЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Херсоні майже скрізь зникли прапори РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що прапори Росії зникли майже скрізь: з будівель ВИШів, а також з меморіалу пам'яті Небесної сотні, який окупанти "реконструювали".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкрали та вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський прапор зник і з будівлі Херсонської ОДА.

окупація (6722) прапор (486) Херсон (3385)


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Топ коментарі
+10
Свято в Україні може бути тільки тоді, коли ця триколорна ганчірка зникне з башт кацапського кремля.
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09.11.2022 12:39
+9
Кацапи пишуть що перегрупувалися з Снігурівки.
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09.11.2022 12:48
+8
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09.11.2022 12:34
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09.11.2022 12:34 Відповісти
Як сумно
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09.11.2022 12:34 Відповісти
Кацапи пишуть що перегрупувалися з Снігурівки.
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09.11.2022 12:48 Відповісти
Гудственно, дорога на Херсон открыта.
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09.11.2022 13:55 Відповісти
К чему бы это?
Лишнее взяли что-ли
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09.11.2022 12:34 Відповісти
А ты где-то в первой очереди на атаку стоишь?
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09.11.2022 12:38 Відповісти
Русня намагається скопіювати нашу успішну дезінформаційну кампанію, яка призвела до "дива під Харковом".
Але наші - не русня. Є військова, агентурна, технічна розвідки. Вони кажуть, що це провокація, щоб загнати наших у пастку вуличних боїв.
Вся русня сидить по квартирах. Мабуть, натаскали туди і БК до чорта.
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09.11.2022 12:35 Відповісти
Нашим військовим краще видно, що робити.
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09.11.2022 12:42 Відповісти
Не сидять вони по квартирах . Немає у них військ для вуличних боїв
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09.11.2022 12:45 Відповісти
Десь тут вже були заяви наших речників про те, що ці всі демонстративні зняття прапорів, спустошення блокпостів, "методички" - дезінформація.
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09.11.2022 12:46 Відповісти
Це може бути і подвійна дезинформація. відповзати щоб Україна підозрювала пастку і боялась атакувати.
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09.11.2022 12:55 Відповісти
Так. Тому, окрім прапорів, є ще й інші маркери, по яким роблять висновки.
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09.11.2022 12:56 Відповісти
Та пи#дець. Мовби коли ЗСУ зайдуть в Херсон там прямо почнеться такий хитрозроблений шквал вогню із двадцяти сторін,що прямо "мама нє горюй". Ви хоч самі вірите в цю ху#ню?🤦
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09.11.2022 13:04 Відповісти
Не можна виключати і такого варіанту. Нагнати туди чмобіків до чорта, підперти заградотрядами, налякати як слід історіями про монтажну піну, біолабораторії і тому інше з одного боку, репресіями проти родин дезертирів - з іншого. В результаті, коли з`являться ЗСУ, у чмобіків буде всього три варіанти: "пасть смертью храбрьіх", "попасть в лабораторию НАТО на опьітьі", або здохнути під кулями кадирівців і відправити свою родину десь у поселення під Магнітогорськом.
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09.11.2022 13:11 Відповісти
ой, а шо случилось?
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09.11.2022 12:35 Відповісти
Ходять чутки що чмобикам матеріалу для пошиття трусів не вистачає
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09.11.2022 12:40 Відповісти
Свято в Україні може бути тільки тоді, коли ця триколорна ганчірка зникне з башт кацапського кремля.
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09.11.2022 12:39 Відповісти
И труп из Мавзолея сожгут прямо на площади
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09.11.2022 12:42 Відповісти
Херсон звільнять тоді коли будуть знищені засоби ПВО і більша частина складів техніки і продовольства.
Росія розуміє що буде здавати Херсон але вже без жесту доброї волі тобто будуть стояти на смерть до кінця
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09.11.2022 12:41 Відповісти
будуть вплав тікать ,але на все свій час
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09.11.2022 12:48 Відповісти
Хто буде "стояти на смерть" - чмобіки?
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09.11.2022 12:51 Відповісти
Бочки вони викопали,ті які заривали?
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09.11.2022 12:41 Відповісти
лучшим вариантом будет.....если Залужный обладает полной информацией по планам противника.....имеет свои планы как на это реагировать.....а не в лобовую класть жизни своих солдатради чьих-то амбиций.
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09.11.2022 12:52 Відповісти
Військове командування вже не раз довело, що оцінює обстановку адекватно і робить адекватні рішення. Інакше не було б вже ким командувати.
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09.11.2022 12:57 Відповісти
Ех, туди б газу снодійного, і можна було б їх ''тепленькими'' брати
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09.11.2022 12:53 Відповісти
А хто сказав, що український варіант "Норд-Оста" не прораховується
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09.11.2022 13:34 Відповісти
Такое ощущение что рашисты приглашают нас пойти в атаку на Херсон. Потому что так просто сидеть под постоянными обстрелами у них уже нету сил. Но есть золотое правило. Не делай того чего от тебя хочет враг.
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09.11.2022 13:00 Відповісти
судя по информационной компании, так и есть, типа все ушли, город можно брать, но скорей всего там сконцентрированы самые боеспособные подразделения и просто ждут когда ВСУ клюнет на приманку, но если там остались самые боеспособные значит где-то есть и слабые места где в основном мобики, вот туда и надо ударять, хотя я думаю ВСУ осводомлены по лучше простых обывателей и судя из новостей так и поступают
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09.11.2022 14:38 Відповісти
кацапские тряпки во всюду висели, или какая разница
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09.11.2022 13:00 Відповісти
Мы пскопские
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09.11.2022 13:08 Відповісти
Орки явно где то попрятались. Нужно стукнуть ногой по бочке чтобы крысы забегали и проявили себя.
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09.11.2022 13:09 Відповісти
Надеюсь , что надежно работает разведка
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09.11.2022 13:14 Відповісти
Будуть бомбити..., а бомбити будівлі, на якій висить твій же прапор, якось не комільфо
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09.11.2022 13:26 Відповісти
В мухосранске у себя эти тряпки вешайте а в Украине не надо.
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09.11.2022 15:23 Відповісти
Разведка обязана вскрыть замысел, вероятный характер действия, состав сил и огневых средств рашистов под Херсоном и в самом городе..Возможно, ВСУ город обойдет и блокирует не ввязываясь в кровопролитные уличные бои..Разведка сейчас на этом направлении в приоритете
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09.11.2022 17:38 Відповісти
Ото спочатку ці зелені голови ОДА розкудахталисьщо орки тікають, і в Кремінній теж познімали прапори орків. А потім чоловіка орки заарештували і хто відповість за це? Добре якщо він живий лишився
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09.11.2022 18:03 Відповісти
а что случилось? ВСУ на подходе?
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09.11.2022 18:05 Відповісти
 
 