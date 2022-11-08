Окупанти вкрали та вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух". ВIДЕО
Російські окупанти вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому паровозик "Чух-чух" рухається в колоні, що вивозить з міста награбоване.
Топ коментарі
+25 Баритон Саша
показати весь коментар08.11.2022 12:27
+24 Василий СПРУТ
показати весь коментар08.11.2022 12:32
+22 arye z.
показати весь коментар08.11.2022 12:31
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Россия самая богатая в мире страна, но не брезгует воровать по мелочам. Вот, детский паровозик украла.
Для чего? Для своих детей?
Какое там, привезут, поставят под забором и будет гнить под открытым небом.
Шура погорел на этой рублевке и чтобы россия тоже подавилась паровозиком "Чух-Чухом"
1. Немає доказів, що це саме крадіжка.
2. Ця колона насправді рухається до укриття, де ховають матеріальні цінності від обстрілів "укрофашистов".
3. Цей паровоз насправді був зроблений в росії/з російських деталей/етнічними росіянами на території колишнього СРСР. Короче, повернули своє.
4. Цей паровоз насправді був завезений до України нелегально з росії, де був за хабар вкрадений з якогось російського ТРЦ. Тобто, відновили справедливість.
Кацапи ще й дуже винахідливі у справі виправдання своїх злочинів.
Обставляють все так, що це ви винні, а вони святі.
- Дак ить кады барский двор грабили, так меня дома не было Пришёл - а всё растащили Взял - чо асталась Паставил в сарае - пусть куры несутся!"
Велікая Расія, ***...
Заморожені рахунки, срюських банків та рашистів *****, віддати на відновлення України під контролем, але без арахамій та єрмаків з татаровим та микитасем!!
Гниди проект #8008 протягують з допомогою стефанчука-зеленського!!!