Окупанти вкрали та вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух". ВIДЕО

Російські окупанти вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому паровозик "Чух-чух" рухається в колоні, що вивозить з міста награбоване.

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