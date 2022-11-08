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Окупанти вкрали та вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух". ВIДЕО

Російські окупанти вивезли з Херсона дитячий екскурсійний паровозик "Чух-чух".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому паровозик "Чух-чух" рухається в колоні, що вивозить з міста награбоване. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадирівці розмародерили будинок прихильниці "русского мира": "Я думала, вы защищать нас придете, бл#дь!. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) мародерство (339) Херсон (3385)


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Топ коментарі
+25
Встане воно їм колись по перед горлом
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08.11.2022 12:27
+24
Бомжи вонючие . Подбили беху ********* а внутри все что хочешь от проводки до микроволновки .Задроченая 2 я армия кровожадных ублюдков
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08.11.2022 12:32
+22
Синдром Шуры Балаганова - иметь в кармане 50.000 и вытащить сумочку с одним рублем. "Шеф, я машинально!"
Россия самая богатая в мире страна, но не брезгует воровать по мелочам. Вот, детский паровозик украла.
Для чего? Для своих детей?
Какое там, привезут, поставят под забором и будет гнить под открытым небом.
Шура погорел на этой рублевке и чтобы россия тоже подавилась паровозиком "Чух-Чухом"
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08.11.2022 12:31
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Встане воно їм колись по перед горлом
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08.11.2022 12:27 Відповісти
Бомжи вонючие . Подбили беху ********* а внутри все что хочешь от проводки до микроволновки .Задроченая 2 я армия кровожадных ублюдков
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08.11.2022 12:32 Відповісти
Не встане. Віками так живе Засрашка- вкрасти, зґвалтувати, вбити й верещати про "вялічіє".
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08.11.2022 12:39 Відповісти
Це для перевезення мобіків. Напевно БТРи закінчуються.
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08.11.2022 12:29 Відповісти
Жеброта москальська, най подавляться і здохнуть.
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08.11.2022 12:31 Відповісти
Злидота, *****, кацапсяча!
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08.11.2022 12:31 Відповісти
Синдром Шуры Балаганова - иметь в кармане 50.000 и вытащить сумочку с одним рублем. "Шеф, я машинально!"
Россия самая богатая в мире страна, но не брезгует воровать по мелочам. Вот, детский паровозик украла.
Для чего? Для своих детей?
Какое там, привезут, поставят под забором и будет гнить под открытым небом.
Шура погорел на этой рублевке и чтобы россия тоже подавилась паровозиком "Чух-Чухом"
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08.11.2022 12:31 Відповісти
Вони скажуть, що:
1. Немає доказів, що це саме крадіжка.
2. Ця колона насправді рухається до укриття, де ховають матеріальні цінності від обстрілів "укрофашистов".
3. Цей паровоз насправді був зроблений в росії/з російських деталей/етнічними росіянами на території колишнього СРСР. Короче, повернули своє.
4. Цей паровоз насправді був завезений до України нелегально з росії, де був за хабар вкрадений з якогось російського ТРЦ. Тобто, відновили справедливість.
Кацапи ще й дуже винахідливі у справі виправдання своїх злочинів.
Обставляють все так, що це ви винні, а вони святі.
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08.11.2022 12:38 Відповісти
Колись уже писав тут: читав спогади "комунара" який був посланий "комуни в селах створювать Сам - з інтелегентної сім"ї Побачив у сараї одного селянина рояль знаменитої фірми "Беккер" Спитався, що він тут робить Отримав відповідь:
- Дак ить кады барский двор грабили, так меня дома не было Пришёл - а всё растащили Взял - чо асталась Паставил в сарае - пусть куры несутся!"
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08.11.2022 12:39 Відповісти
Іван Бунін у своїх щоденниках "Дни окаянные" назвав наступаючу в Росії епоху "Время Хама". Не було у нього ні найменших ілюзій про російський народ. 100 років живе покірним холопом, щоб одного разу взяти сокиру і все порушити. І знову на 100 років у своє мовчазне холопство
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08.11.2022 12:48 Відповісти
Хай їх той перевозик переїде, тварюки такі.
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08.11.2022 12:32 Відповісти
І з цим лайном ще перемовини вести?
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08.11.2022 12:36 Відповісти
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют... (с)
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08.11.2022 12:37 Відповісти
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: какой россии??
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08.11.2022 12:48 Відповісти
Дітей обікрали, гниди.
Велікая Расія, ***...
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08.11.2022 12:37 Відповісти
кацапы - это существа из какой-то параллельной вселенной, действия которых не поддаются никакой логике. Даже сложно представить, что во время боевых действий и постоянной опасности получить высокоточный снаряд прямо на голову, кто-то более-менее вменяемый будет думать о том, как замародерить и вывезти совершенно ненужную вещь.
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08.11.2022 12:40 Відповісти
Трепещи НАТО. Раzийа самая богатая и сильная страна в мире. Где в армию идут подыхать за сто рублев, и чтобы домой смародерить пользованный унитаз и ношенные трусы.
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08.11.2022 12:42 Відповісти
В паровозике под старанно прикрытым одеялом полюбому еще везли смародеренные детские горшки из которых орки будут жрать
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08.11.2022 12:45 Відповісти
не, ну все-таки украденную собачью будку это переплюнуло пока
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08.11.2022 13:00 Відповісти
Нищеброды конченные! Стане це все їм в поперек горла
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08.11.2022 13:10 Відповісти
Твари ******. ЗДОХНИТЕ МРАЗИ, ЗДОХНИТЕ ПАСКУДЫ русофашистские, ****** ПАДЛЮКИ!!!!!!!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕНАЯ, ШОБ ВАМ ГНИДАМ ВЕЧНО ГОРЕТЬ. СВОЛОТА ЗАДРОЧЕНАЯ. НУ НИЧЕГО, ГНИДЫ, ПЕРЕДАВИМ ВАМ ВСЕХ СКОТОВ. ВСЕХ ВЫРОДКОВ, ДО ОДНОГО ПЕРЕДАВИМ, ПАДЛЫ!!!!!
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08.11.2022 13:30 Відповісти
Черговий приклад злочину срюськага міра в Україні!!!
Заморожені рахунки, срюських банків та рашистів *****, віддати на відновлення України під контролем, але без арахамій та єрмаків з татаровим та микитасем!!
Гниди проект #8008 протягують з допомогою стефанчука-зеленського!!!
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08.11.2022 13:40 Відповісти
кацапи такі кацапи, не здивуюся якщо вони зроблять із "Чух-чуха" якийсь бутафорський танчик типу "На Берлин за запчастями" гниди
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08.11.2022 13:46 Відповісти
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08.11.2022 14:53 Відповісти
Ці созданія на весь світ і на віка показують хто вони їх нема до чого даже прирівняти,та що вченим треба визначити шо то за вид віруса і як його обізвати.
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08.11.2022 15:07 Відповісти
викрали щоб з дитячого паровизика замастирити бронєпоєзд
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08.11.2022 17:16 Відповісти
 
 