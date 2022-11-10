РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7048 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 747 9

С 24 февраля российское командование уволило 12 генералов. СПИСОК

С начала полномасштабного вторжения России в Украину командованием РФ отстранены от исполнения своих обязательств 12 генералов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Волонтеры опубликовали перечень уволенных российских генералов.

Март

Сергей Кисель - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего первой танковой армией Западного военного округа

Август

Игорь Осипов - Адмирал, уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ

Андрей Сычевой - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего Западным военным округом

Сентябрь

Роман Бердников - Генерал-майор, уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа

Владислав Ершов - Генерал-лейтенант, освобожден от должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа

Вячеслав Гуров - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего Западным военным округом

Яков Рязанцев - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа

Октябрь

Валерий Герасимов - Генерал армии, освобожден от должности начальника генштаба ВС РФ

Александр Журавлев - Генерал-полковник, уволен с должности командующего Западным военным округом

Александр Дворников - Генерал армии, уволен с должности командующего Южного военного округа

Геннадий Жидко - Генерал-полковник, уволен с должности начальника главного военно-политического управления ВС РФ

Александр Лапин - Генерал-полковник, уволен с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине

Також читайте: Путін не довіряє молодшим офіцерам і призначає по два командири на посаду: за захоплення Лисичанська відповідають двоє генералів, - ISW

Автор: 

армия РФ (20316) генерал (68)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так це вони звільнили, а ми там тоже дофіга позвільняли наусєгда
показать весь комментарий
10.11.2022 14:18 Ответить
та смертну кару..
показать весь комментарий
10.11.2022 14:24 Ответить
Мисягин писав, що Якова Рязанцева ми знищили в Чорнобаївці ще в березні.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:26 Ответить
Резанцева
показать весь комментарий
10.11.2022 14:31 Ответить
Їх всіх треба растрєлять!

За ізмєну родіни!

Родини на колиму, дітей в дєтдама.

Тоді нарешті настане путінський рай з верховним живим мерцем-zомбі на кривавому троні.
показать весь комментарий
10.11.2022 15:45 Ответить
не оправдали надії царя
показать весь комментарий
10.11.2022 16:27 Ответить
який Ігор...який Андрій...? Ви чули щоб маскалі називали Зеленського -Володимир?
Чому )(уйло Володимир-якшо він владімір...вашу ж мать
показать весь комментарий
10.11.2022 17:05 Ответить
Валерій, це Вам/ респект
показать весь комментарий
10.11.2022 19:58 Ответить
Расстрєлять! Недолугих военоначальников. Залєзлі на чужую землю- а нам немножко не рады… вам, *****, вмитим кров'ю людей,- не буде прощення .
показать весь комментарий
10.11.2022 20:02 Ответить
 
 