С 24 февраля российское командование уволило 12 генералов. СПИСОК
С начала полномасштабного вторжения России в Украину командованием РФ отстранены от исполнения своих обязательств 12 генералов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.
Волонтеры опубликовали перечень уволенных российских генералов.
Март
Сергей Кисель - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего первой танковой армией Западного военного округа
Август
Игорь Осипов - Адмирал, уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ
Андрей Сычевой - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего Западным военным округом
Сентябрь
Роман Бердников - Генерал-майор, уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа
Владислав Ершов - Генерал-лейтенант, освобожден от должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа
Вячеслав Гуров - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего Западным военным округом
Яков Рязанцев - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа
Октябрь
Валерий Герасимов - Генерал армии, освобожден от должности начальника генштаба ВС РФ
Александр Журавлев - Генерал-полковник, уволен с должности командующего Западным военным округом
Александр Дворников - Генерал армии, уволен с должности командующего Южного военного округа
Геннадий Жидко - Генерал-полковник, уволен с должности начальника главного военно-политического управления ВС РФ
Александр Лапин - Генерал-полковник, уволен с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За ізмєну родіни!
Родини на колиму, дітей в дєтдама.
Тоді нарешті настане путінський рай з верховним живим мерцем-zомбі на кривавому троні.
Чому )(уйло Володимир-якшо він владімір...вашу ж мать