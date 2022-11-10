С 24 февраля российское командование уволило 12 генералов. СПИСОК

С начала полномасштабного вторжения России в Украину командованием РФ отстранены от исполнения своих обязательств 12 генералов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

Волонтеры опубликовали перечень уволенных российских генералов.

Март

Сергей Кисель - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего первой танковой армией Западного военного округа

Август

Игорь Осипов - Адмирал, уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ

Андрей Сычевой - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего Западным военным округом

Сентябрь

Роман Бердников - Генерал-майор, уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа

Владислав Ершов - Генерал-лейтенант, освобожден от должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа

Вячеслав Гуров - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего Западным военным округом

Яков Рязанцев - Генерал-лейтенант, уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа

Октябрь

Валерий Герасимов - Генерал армии, освобожден от должности начальника генштаба ВС РФ

Александр Журавлев - Генерал-полковник, уволен с должности командующего Западным военным округом

Александр Дворников - Генерал армии, уволен с должности командующего Южного военного округа

Геннадий Жидко - Генерал-полковник, уволен с должности начальника главного военно-политического управления ВС РФ

Александр Лапин - Генерал-полковник, уволен с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине

