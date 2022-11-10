РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7048 посетителей онлайн
Новости Видео Война
23 774 79

Николаевщина полностью освобождена от российских захватчиков. ВИДЕО

Украинские защитники полностью освободили Николаевскую область от российских оккупантов.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", защищающий Юг, Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий записал видео из Снигиревки, которую освободили ВСУ.

"Сейчас идет зачистка города, наши ребята берут его полностью под контроль. Это последний город, который удерживался противником, относящийся к Николаевской области. Поэтому можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена. Наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области", - сказал Костенко.

Смотрите: ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО

Николаевская область (2196) освобождение (569) деоккупация (848) Костенко Роман (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
показать весь комментарий
10.11.2022 17:19 Ответить
+58
Незабаром прийде час коли вся Україна буде повністю звільнена від рашистських окупантів...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:15 Ответить
+48
Не називайте кацапів противниками. Це для них честь. Вони-орда й@бана.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незабаром прийде час коли вся Україна буде повністю звільнена від рашистських окупантів...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:15 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 17:19 Ответить
Останні новини з північного запорєбріка... Божевільний дурень, захопивши владу в Білорусі, офіційно підписав наказ, що гасло "Жывє Бєларусь" є нацистським і кримінально карним....
В якій ще країні за вигук "Хай живе моя країна" можуть посадити за грати?
показать весь комментарий
10.11.2022 17:32 Ответить
Як я і створджував і стверджую що це ніяка не Білорусь а Білорусія.переконливо свідчить про це ,символіка герба та прапора
показать весь комментарий
10.11.2022 17:35 Ответить
Хуже. Это все еще БССР.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:10 Ответить
Ще гірше - бєларускій фєдєральньій округ рф.
показать весь комментарий
10.11.2022 21:19 Ответить
В Штатах. Згадайте події 6 лютого.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:50 Ответить
Слава ЗСУ ‼️❤️Слава Вам Красунчики Герои 🙏🙏🙏❤️💙💛‼️Дякуем дуже 👍👍👍✊✊
показать весь комментарий
10.11.2022 17:49 Ответить
Ще є три села на Лівому березі, Очаківський район
показать весь комментарий
10.11.2022 17:15 Ответить
Вони звільнені сьогодні..
показать весь комментарий
10.11.2022 19:18 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 08:41 Ответить
Слава ЗСУ, Слава Українському Супротиву, Слава Народу України!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:18 Ответить
Ще шмат кінбурнської коси лишився
показать весь комментарий
10.11.2022 17:22 Ответить
так... її так просто не звільниш. Вона де факто на правому березі і потрібно дійти майже до Криму..
показать весь комментарий
10.11.2022 17:40 Ответить
там вже морський десант ЗСУ
показать весь комментарий
10.11.2022 17:51 Ответить
Не зовсім так. Через Антонівський міст, Олешки і пішов на Гопри і далі до моря.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:33 Ответить
Та не на правом, а на оккупированном левом!
показать весь комментарий
11.11.2022 08:26 Ответить
Не називайте кацапів противниками. Це для них честь. Вони-орда й@бана.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:22 Ответить
Як то одна жіночка татарка сказала що ординці і козаки це воїни а кацапська наволоч це мерзота.
показать весь комментарий
11.11.2022 05:18 Ответить
Боже, поможи, не вірю, вірю ЗСУ, поможи
показать весь комментарий
10.11.2022 17:23 Ответить
крок за кроком...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:23 Ответить
Дякуємо пану Роману який з перших днів захищає миколалаївщину! Глибока повага! І хай невігласи запам'ятають прізвище цього нардепа і не пишуть дичину
показать весь комментарий
10.11.2022 17:23 Ответить
Так Роману респект👍✊ Патриот Воин!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:51 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 18:48 Ответить
І ще лишилось виловити зрадників і колаборантів, Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:24 Ответить
Головні зрадники України та її народу зараз сидять в Адміністрації Президента та називаються єрмаківськаОПГ.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:43 Ответить
а ви покажітє карту визволення..лукашенко от носився з картою нападєнія
показать весь комментарий
10.11.2022 17:28 Ответить
Да ти що..який грамотний...а карту відкрити не завадило б..дятел..
показать весь комментарий
10.11.2022 19:21 Ответить
з ідіотами не спілкуюсь і для тебе виключення не буде...а Снігурівка моя батьківщина.....гуляй вася..
показать весь комментарий
11.11.2022 08:40 Ответить
11км до славнозвісної Чорнобаївки....по карті діп стейт від позицій ЗСУ...
показать весь комментарий
10.11.2022 17:26 Ответить
Молодці, але як завжди слава перемоги достанеця не військовим а політикам
показать весь комментарий
10.11.2022 17:34 Ответить
Люди не идиоты и все видят ‼️Доверие ЗСУ 100%. Залужному 120%
показать весь комментарий
10.11.2022 17:54 Ответить
А зеленедоху#лу?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:59 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63586756 ЗСУ звільнили Киселівку на Херсонщині. Тепер в Миколаїв повернеться вода ! Киселівка - село за 15 км від Херсона, де до війни проживало трохи більше 2 тис. людей, але вона має стратегічне значення. Саме там було пошкоджено водогін до Миколаєва, це місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води після російського вторгнення. Криза з питною водою триває там досі.
Киселівка - операційно важливе розташування російських сил в околицях Херсона, бо це останній населений пункт як на трасі E58, що зʼєднує Херсон з Миколаєвом, так і на шляху залізничного сполучення між окупованою Чорнобаївкою та українськими позиціями на Миколаївщині.
У квітні стало відомо про пошкодження водогону Дніпро - Миколаїв внаслідок бойових дій. Тисячі миколаївців змушені були щодня шикуватися в черги за питною водою.
Труба, що несе воду з Дніпра до Миколаєва, починається у Херсонській області. Ця територія була під російською окупацією із самого початку війни, тож ані влада Миколаївщини, ані працівники водоканалу не мали туди доступу.
Село Киселівка - одне з небагатьох місць, де підземний водовід виходить на поверхню.
BBC отримала доступ до фото пошкодженої труби та показала їх двом експертам зі зброї, і вони незалежно один від одного оцінили, що такі пошкодження не характерні ані для випадкового артилерійського удару, ані для пострілу з танку - натомість припустили використання вибухової речовини безпосередньо на трубі.
Тобто, як з'ясувала ВВС, росіяни пошкодили водогін навмисне.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:37 Ответить
МОЛОДЦI👏👏👏👏🙏🙏🙏❤️❤️❤️💙💛Слава Низький уклин ЗСУ✊👍‼️
показать весь комментарий
10.11.2022 17:56 Ответить
Странно, а почему Николаев не берет воду с Ю.Буга. Река ведь впадает в сам город. Не нужно тянуть водогоны к черту на кулички за чернобыльской водой.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:59 Ответить
Николаев стоит на берегу Ю.Бугского лимана. Вода соленая...Как раз уже с полгода воду и берут из лимана и из скважин... из-за солёности воды, не успевают латать порывы труб...
показать весь комментарий
10.11.2022 18:50 Ответить
Там ще щоб запустит воду у водогін треба запустити насоси, а станція біля Дніпра, на Херсонщіні.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:36 Ответить
Интервью с женой будущего президента Украины

https://twitter.com/i/status/1590662348263809024
показать весь комментарий
10.11.2022 17:40 Ответить
Батя! ми работаем
показать весь комментарий
10.11.2022 17:48 Ответить
Хари у всех - по-советски пропитые.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:01 Ответить
ця вообще як мужик - того зек-яник на неї і запав.
показать весь комментарий
10.11.2022 20:33 Ответить
там казали історія.не знаю чи то правда -шо чув то кажу....
шо вітьок був бандюганом ,а вона дочка якогось чинуші.шо він з тюряги витягнув його і дав роботу ну і покровительство..за це він женився на цьому-наколотому апельсинові
показать весь комментарий
10.11.2022 20:48 Ответить
Її дядько очолював народний суд в Єнакієве
показать весь комментарий
10.11.2022 21:25 Ответить
Жена советника ОП Алексея Арестовича Анастасия Арестович заявила, что ее муж будет хорошим президентом.

"Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я буду президентом".
 Также Анастасия Арестович отказалась отвечать журналистке на украинском языке, заявив, что русский - "мой язык", и, несмотря на то, что она с уважением относится к языковому выбору других в пользу "державной мовы", отказываться от русского не собирается.

***********
ЗІ: ворожий телеграм не рекламую, тому ссиль не навожу
показать весь комментарий
10.11.2022 17:55 Ответить
З ****** марафоном та нашими віслюками навіть Бойко може стати президентом бо він став харошім.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:30 Ответить
так царьов балотувався в президенти,пам'ятаєте і це після революції?-когда началась вторая мировая?-шта?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:50 Ответить
73% як організуються то обовязково щось виберуть.
показать весь комментарий
11.11.2022 05:23 Ответить
дяка, майже блюванув....
показать весь комментарий
10.11.2022 19:23 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Рідненькі, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
10.11.2022 17:43 Ответить
Слава ЗСУ та Генералам Марченко Залужному🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧
показать весь комментарий
10.11.2022 17:44 Ответить
Круто!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 17:50 Ответить
Край області- це Олександрівка, 18 км від Антонівки.

Аж не віриться. Як тільки 777 стануть в Баратівці, кацапам західніше Інгульця кирдик.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:12 Ответить
а Кінбурнська коса??? згідно діпстейту - ще ні
показать весь комментарий
10.11.2022 18:17 Ответить
Кінбурнська коса окупована досі, це-Миколаївська область. Очаків кожен день обстрілюють з коси, тому, шановний ти поспішив з такою заяво
показать весь комментарий
10.11.2022 18:27 Ответить
Детям и внукам будут переданы настоящие легенды, а сама Украинская Армия будет воспета в веках!
показать весь комментарий
10.11.2022 18:30 Ответить
Т.Г. Шевченко
"Тілько ворог, що сміється...
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине -
Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине...
От де, люде, наша слава,
Слава України!
показать весь комментарий
10.11.2022 20:57 Ответить
Британія відмовилась мати справи з Притулою!

Через його брехню...
А на фронті чекають на Spartan!
Сергійко ти гнида...😠😕
показать весь комментарий
10.11.2022 18:31 Ответить
можна пруф?
показать весь комментарий
10.11.2022 18:42 Ответить
Кому війна, а кому і мать родна або бабло не пахне.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:47 Ответить
байрактары летают, спутники следят, пикапы ездят, деньги детки несут, порошенка барыга. вам не вгодиш
показать весь комментарий
10.11.2022 20:49 Ответить
Що до Кінбурна. Залізного Порта, Скадовска. Пам'ятаю, амери на надають десь 40 бронекатерів. Як на мене то можна очікувати якойсь морської операції з десантом у тили рашістів.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:43 Ответить
Давайте уже писать так- Николаевщина полностью освобождена от российско-фашистских захватчиков. Как в войну про немцев писали.
показать весь комментарий
10.11.2022 18:49 Ответить
Не вся область звільнена!!!! Вчить географію!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 19:13 Ответить
Нажаль ще орки не вибиті з Кінбурнської коси.
показать весь комментарий
10.11.2022 19:20 Ответить
ЛАЙК!
показать весь комментарий
10.11.2022 20:32 Ответить
Николаеву крупно повезло. Его рашисты к себе не присоединили, так что это был вопрос времени...А вот Запорожская и Херсонская...
показать весь комментарий
10.11.2022 20:56 Ответить
на рєхфєрєндумі
показать весь комментарий
10.11.2022 21:00 Ответить
Молодцы хлопцы!
показать весь комментарий
10.11.2022 21:14 Ответить
Героям Слава! Зеля другий срiк!
показать весь комментарий
11.11.2022 00:12 Ответить
А хто перший ,,срік,, , якщо Земля другий ,,срік,, ?
показать весь комментарий
11.11.2022 03:40 Ответить
#якщо Зеля другий срік
показать весь комментарий
11.11.2022 03:41 Ответить
 
 