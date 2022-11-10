Николаевщина полностью освобождена от российских захватчиков. ВИДЕО
Украинские защитники полностью освободили Николаевскую область от российских оккупантов.
Об этом сообщил нардеп "Голоса", защищающий Юг, Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
Парламентарий записал видео из Снигиревки, которую освободили ВСУ.
"Сейчас идет зачистка города, наши ребята берут его полностью под контроль. Это последний город, который удерживался противником, относящийся к Николаевской области. Поэтому можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена. Наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области", - сказал Костенко.
