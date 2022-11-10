РУС
ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении. ВИДЕО

Бойцы Сил спецопераций Украины в Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ССО ВСУ в телеграм-канале.

Отмечается, что операторы тактической группы ССО с помощью двух точных выстрелов уничтожили две вражеские БМД с экипажем.

Смотрите: ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО

армия РФ (20325) уничтожение (7674) ССО (558) Херсонская область (5116)
10.11.2022 18:23
Кромсать, кромсать и еще раз кромсать кацапську падаль.
10.11.2022 18:18
Кацапських дохлих мерзенних вбивць забагато не буває...
10.11.2022 18:20
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
10.11.2022 18:20
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що протягом 9 листопада Україна звільнила https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/10/7375761/ 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.
10.11.2022 18:22
Сьогодні ще більше вже!
10.11.2022 18:27
Там кільце усе стикається і стискається. За 27 км від Берислав.
10.11.2022 18:42
Сьогодні 41, але на той момент ще було невідомо скільки.
10.11.2022 22:56
А нема цього відео на нормальній платформі? Ті хто не зареєстрований в фсбшному тєлєграмє його не бачать.
10.11.2022 18:22
Сили ССО ЗСУ там зареєстровані
10.11.2022 18:24
10.11.2022 18:23
А решта кулемет ))
10.11.2022 19:03
Самкі мабіка-орка руzкаго, в вароніже сильно скулять... і грозяца 😕☝рожать маленьких z-орківнят прямо на пірідавой
10.11.2022 18:33
Сегодня ********* крутила этот ролик на заставке в студии, как будто это кацапы наши БМД подбили, тварь.
10.11.2022 18:45
Та ще і не те буде! Брехать же щось потрібно! Чим більшенабреше, тим більше грошей !
10.11.2022 19:07
Ну да, а окопи в криму на перешийку, то ж звичайно наші, ага? ІДІЙОТИ...ну що ще скажеш...
10.11.2022 19:16
Вони там хоч емблему з вовком затерли чи й так піде для лохів?
10.11.2022 19:21
9-го, тобто до об"яви про відхід... Ну от і не зрадикуйте - бо фсьо пропало... Ну все ж на очах і рідні там і куми, ну не сьогодні - то завтра буде достойна статистика не від ......стовича. Зрозуміло, що краще їх одразу всіх до пекла - так немає такого бича
10.11.2022 19:06
Isn't it pathetic that the .net can't embed the media right here, without redirecting us to the shitty telegram?
10.11.2022 19:38
Цензор, человек выражает мнение многих говоря, что почему вы "не можете встроить медиа прямо сюда, не перенаправляя нас в дерьмовый телеграм?"
Я, например, на стационарном компе вообще Телеграм не ставил.
10.11.2022 21:51
Thank you, Nick!👍
10.11.2022 22:53
Кап- кап- ветер гоніт тучі/
10.11.2022 20:57
Самаму сєбє завідно./
10.11.2022 20:58
 
 