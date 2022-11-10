ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении. ВИДЕО

Бойцы Сил спецопераций Украины в Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ССО ВСУ в телеграм-канале.

Отмечается, что операторы тактической группы ССО с помощью двух точных выстрелов уничтожили две вражеские БМД с экипажем.

