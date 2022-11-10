ССО уничтожили технику россиян вместе с экипажем на Херсонском направлении. ВИДЕО
Бойцы Сил спецопераций Украины в Херсонском направлении уничтожили российские боевые машины десанта, в которых находились оккупанты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ССО ВСУ в телеграм-канале.
Отмечается, что операторы тактической группы ССО с помощью двух точных выстрелов уничтожили две вражеские БМД с экипажем.
Топ комментарии
+36 Ksenia VB
показать весь комментарий10.11.2022 18:23 Ответить Ссылка
+31 alexandr shamov
показать весь комментарий10.11.2022 18:18 Ответить Ссылка
+23 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.11.2022 18:20 Ответить Ссылка
