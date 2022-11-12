РУС
Наев проверил готовность украинских подразделений к отражению возможного вторжения с Севера. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории РФ и республики Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.

"Цель нашей работы на этом опорном пункте – проверка организации боевой службы и выполнения задач подразделением, а именно – насколько слажен личный состав, знают ли командиры как правильно управлять подчиненными и как они будут действовать в случае необходимого усиления", – отметил Наев.

По сценарию тренировок враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. В свою очередь, наши военнослужащие сдержали захватчиков, отразив вражеское наступление при поддержке артиллерии.

"Командир подразделения, правильно оценив обстановку, понял, где именно сосредоточить основные усилия, какие цели могут быть в результате подготовки к огневому поражению, как нужно усиливать и перебрасывать силы с одного фланга на другой", - добавил Наев.

Командующий добавил, что по результатам учений защитники еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки.

"Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств", – подчеркнул Наев.

В этот же день также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, выполняющего задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.

Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области.

"Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы РБ здесь организовано постоянное патрулирование. Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в сутки. Чтобы охватить как можно большую территорию, для монитора используют квадрокоптеры", - сообщил командующий.

Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, на этом участке уже прошли определенные мероприятия по фортификационному оборудованию, а также их усиление разными огневыми средствами.

Знову стара пісня. Ви напевно у кам'яній печері жевете, а новини на стіеах читаєте Під час вторгнення Наєв на тому напрямку НЕ КОМАНДУВАВ! Тобто там був інший керівник. Закарбуйте це на одній зі стін Вашої печери будь ласка.
12.11.2022 09:43 Ответить
Наєв казав в 20220 році по стану справ на 2020 рік. Це факт. І на той час чисельність наших військ і військ раші були однакові
12.11.2022 09:38 Ответить
Постійні навчання вже показали свій результат при широкомасштабному вторгненні в Україну, що весь світ ошаленів!
Дякую пану Наєву, пану Залужному та всім військовослужбовцям Збройних Сил України за професійне та злагодження виконання своїх обов'язків!
Ми обов'язково переможемо!
Слава ЗС України!!!
12.11.2022 09:46 Ответить
Пару років тому Наєв розказував, що південь України з боку Криму надійно захищено, що вжито усіх необхідних заходів і т.п. І чого виявились вартими його слова? Тепер, коли він каже що у нас десь все добре, у мене виникають нехороші передчуття.
12.11.2022 09:28 Ответить
Пару років тому південь України з боку Криму і було надійно захищено, але комусь захотілося шатли будувати там, і відкривати за тиждень до вторгнення
12.11.2022 09:32 Ответить
12.11.2022 09:38 Ответить
мова не про чисельність військ, а про свідоме розмінування, створення росіянам проходу, вільного від наших мін, вільного від укріплень, від наших військ, від усього.
Мова про державну зраду. А ви, натомість, "ховаэте" цю тему, повторюючи чужі маніпуляціі про те, що, буцімто, ніхто росіянам не допомогав вільно захопити практично весь Південь за пару днів, а, натомість, то ми просто "тактично відступили", бо "нас було мало" і що, взагалі, "Південь захищати неможливо - бо там голий степ і т.д." - хоч, це завідомо брехня. Бо на тому ж таки Півдні повно й балок, оврагів, каналів, річок, лісосмуг, пагорбів, плавнів й навіть лісів (як на тому ж таки Олешші). А мережа каналів взагалі э нездоланною. наприклад, навіть для такнків, про що той же таки генерал Кривонос зауважив прямо, коли коментував фактичну здачу Півдня й Півночі "зеленню" росіянам 24 лютого.
12.11.2022 11:05 Ответить
12.11.2022 09:43 Ответить
Там взагалі було Південне ок на цьому напрямку
https://www.youtube.com/watch?v=fFG7sl8Xv4A
12.11.2022 11:37 Ответить
Постійна готовність території та військ до відбиття збройної агресії , нарощування потенціалу запорука захисту від ворожих дій агресора. Так тримати. Разом до перемоги. Слава ЗС України
12.11.2022 09:39 Ответить
https://youtube.com/watch?v=rpAwsA4Qvd0&feature=share
станом на 24 лютого там керували ОК "Південь", про що казав ТАВР в своєму інтервью
12.11.2022 09:45 Ответить
Так, дійсно в інтервью Г+Г командир Азовців Тавр казав про ОК Південь
12.11.2022 09:59 Ответить
там було дві частини інтервью мосійчучки по 1+1 і дійсно тавр в обох казав що до 24 лютого відповідали в ОК Південь. Сказано було чітко і досить аргументовано
https://www.youtube.com/watch?v=PU4qpEs8oeQ https://www.youtube.com/watch?v=PU4qpEs8oeQ

12.11.2022 10:29 Ответить
Ще було інтервью Гордону де НШ Азова розповідав про Марік і південний напрямок, за які відповідало Південне ОК
https://www.youtube.com/watch?v=fFG7sl8Xv4A
12.11.2022 11:26 Ответить
Маємо бути готові усі. Тут жартів не має бути. Від цих шибиників можна чекати чогозавгодно. Тому тримаємо порох сухим та не перевантажуємо еоектромережу.
показать весь комментарий
12.11.2022 09:46 Ответить
Як сам зазначив ГШ ЗСУ разом з посиленням, угруповання " Південь " було в 15 раз слабше військ противника, що наступали Криму.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302762205370198&id=100069092624537&p=30
12.11.2022 09:55 Ответить
Саме командир підрозділу повинен на місці правильно оцінити обстановку та зрозуміти напрямок зосередження основних зусиль. Він зрозуміти цілі що можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження та потім потребу в посилюенні і перерозподілі. Так пише книжка. Все по класиці і по красоті
12.11.2022 10:17 Ответить
Підвищення рівня навичок та бойової підготовки та постійне вдосконалення майстерності це важливий чинник в нашій перемозі. Слава ЗСУ! Перемога за нами!
12.11.2022 12:04 Ответить
Харків таки готов - все місто в бетоних дзотах, що там вже казати про область.
Кацапи будуть бідними і дохлими як що сунуться у Харків.
13.11.2022 00:48 Ответить
Наєв доречі і до початку війни перевіряв всі підпорядковані підрозділи, й вони всі воюють та залишаються боєздатними. І це факт!
15.11.2022 18:20 Ответить
 
 