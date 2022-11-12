Наев проверил готовность украинских подразделений к отражению возможного вторжения с Севера. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории РФ и республики Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.

"Цель нашей работы на этом опорном пункте – проверка организации боевой службы и выполнения задач подразделением, а именно – насколько слажен личный состав, знают ли командиры как правильно управлять подчиненными и как они будут действовать в случае необходимого усиления", – отметил Наев.

По сценарию тренировок враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. В свою очередь, наши военнослужащие сдержали захватчиков, отразив вражеское наступление при поддержке артиллерии.

"Командир подразделения, правильно оценив обстановку, понял, где именно сосредоточить основные усилия, какие цели могут быть в результате подготовки к огневому поражению, как нужно усиливать и перебрасывать силы с одного фланга на другой", - добавил Наев.

Командующий добавил, что по результатам учений защитники еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки.

"Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств", – подчеркнул Наев.

В этот же день также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, выполняющего задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.

Смотрите также: Бэнкси сделал граффити на руинах уничтоженной оккупантами многоэтажки в Бородянке Киевской области. ФОТО

"Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы РБ здесь организовано постоянное патрулирование. Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в сутки. Чтобы охватить как можно большую территорию, для монитора используют квадрокоптеры", - сообщил командующий.

Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, на этом участке уже прошли определенные мероприятия по фортификационному оборудованию, а также их усиление разными огневыми средствами.