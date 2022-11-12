Наев проверил готовность украинских подразделений к отражению возможного вторжения с Севера. ВИДЕО
Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боевую готовность и слаженность действий подразделений по отражению возможного вторжения противника на северном направлении с территории РФ и республики Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Объединенных сил ВСУ.
"Цель нашей работы на этом опорном пункте – проверка организации боевой службы и выполнения задач подразделением, а именно – насколько слажен личный состав, знают ли командиры как правильно управлять подчиненными и как они будут действовать в случае необходимого усиления", – отметил Наев.
По сценарию тренировок враг прорвал границу, пытаясь продвинуться к позициям украинских защитников. В свою очередь, наши военнослужащие сдержали захватчиков, отразив вражеское наступление при поддержке артиллерии.
"Командир подразделения, правильно оценив обстановку, понял, где именно сосредоточить основные усилия, какие цели могут быть в результате подготовки к огневому поражению, как нужно усиливать и перебрасывать силы с одного фланга на другой", - добавил Наев.
Командующий добавил, что по результатам учений защитники еще раз подтвердили свою боеготовность, профессиональное мастерство и все необходимые навыки.
"Эта готовность поддерживается ежедневно и в случае необходимости она будет усилена путем выделения дополнительных сил и средств", – подчеркнул Наев.
В этот же день также состоялась проверка одного из подразделений пограничной службы, выполняющего задачи по охране государственной границы непосредственно на водном участке, разделяющем Украину и Беларусь.
"Для того чтобы видеть в реальном режиме времени действия вооруженных сил и пограничной службы РБ здесь организовано постоянное патрулирование. Охрана украинской границы налажена нашими пограничниками по соответствующим правилам. Они выходят на патрулирование прибрежной зоны трижды в сутки. Чтобы охватить как можно большую территорию, для монитора используют квадрокоптеры", - сообщил командующий.
Кроме этого, по словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, на этом участке уже прошли определенные мероприятия по фортификационному оборудованию, а также их усиление разными огневыми средствами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мова про державну зраду. А ви, натомість, "ховаэте" цю тему, повторюючи чужі маніпуляціі про те, що, буцімто, ніхто росіянам не допомогав вільно захопити практично весь Південь за пару днів, а, натомість, то ми просто "тактично відступили", бо "нас було мало" і що, взагалі, "Південь захищати неможливо - бо там голий степ і т.д." - хоч, це завідомо брехня. Бо на тому ж таки Півдні повно й балок, оврагів, каналів, річок, лісосмуг, пагорбів, плавнів й навіть лісів (як на тому ж таки Олешші). А мережа каналів взагалі э нездоланною. наприклад, навіть для такнків, про що той же таки генерал Кривонос зауважив прямо, коли коментував фактичну здачу Півдня й Півночі "зеленню" росіянам 24 лютого.
https://www.youtube.com/watch?v=fFG7sl8Xv4A
станом на 24 лютого там керували ОК "Південь", про що казав ТАВР в своєму інтервью
https://www.youtube.com/watch?v=PU4qpEs8oeQ https://www.youtube.com/watch?v=PU4qpEs8oeQ
https://www.youtube.com/watch?v=fFG7sl8Xv4A
Дякую пану Наєву, пану Залужному та всім військовослужбовцям Збройних Сил України за професійне та злагодження виконання своїх обов'язків!
Ми обов'язково переможемо!
Слава ЗС України!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302762205370198&id=100069092624537&p=30
Кацапи будуть бідними і дохлими як що сунуться у Харків.