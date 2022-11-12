Наєв перевірив готовність українських підрозділів до відбиття можливого вторгнення з Півночі. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку з території РФ та республіки Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Мета нашої роботи на цьому опорному пункті - перевірка організації бойової служби та виконання завдань підрозділом, а саме - наскільки злагоджений особовий склад, чи знають командири як правильно управляти підлеглими і як вони діятимуть у разі необхідного посилення", - зазначив Наєв.

За сценарієм тренувань ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. Своєю чергою, наші військовослужбовці стримали загарбників, відбивши ворожий наступ за підтримки артилерії.

"Командир підрозділу, правильно оцінивши обстановку, зрозумів, де саме зосередити основні зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження, як потрібно посилювати та перекидати сили з одного флангу на інший", - додав Наєв.

Командувач додав, що за результатами навчань захисники вкотре підтвердили свою боєготовність, професійну майстерність та всі необхідні навички.

"Ця готовність підтримується щоденно й у разі потреби вона буде посилена шляхом виділення додаткових сил і засобів", – підкреслив Наєв.

Цього ж дня також відбулася перевірка одного з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну і Білорусь.

"Для того, щоб бачити в реальному режимі часу дії збройних сил і прикордонної служби РБ тут організовано постійне патрулювання. Охорона українського кордону налагоджена нашими прикордонниками за відповідними правилами. Вони виходять на патрулювання прибережної зони тричі на добу. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовують квадрокоптери", - повідомив командувач.

Крім цього, за словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на цій ділянці вже пройшли певні заходи щодо фортифікаційного обладнання, а також їхнього посилення різними вогневими засобами.