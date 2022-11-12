УКР
Наєв перевірив готовність українських підрозділів до відбиття можливого вторгнення з Півночі. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність та злагодженість дій підрозділів з відбиття можливого вторгнення противника на північному напрямку з території РФ та республіки Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Мета нашої роботи на цьому опорному пункті - перевірка організації бойової служби та виконання завдань підрозділом, а саме - наскільки злагоджений особовий склад, чи знають командири як правильно управляти підлеглими і як вони діятимуть у разі необхідного посилення", - зазначив Наєв.

За сценарієм тренувань ворог прорвав кордон, намагаючись просунутися до позицій українських захисників. Своєю чергою, наші військовослужбовці стримали загарбників, відбивши ворожий наступ за підтримки артилерії.

"Командир підрозділу, правильно оцінивши обстановку, зрозумів, де саме зосередити основні зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження, як потрібно посилювати та перекидати сили з одного флангу на інший", - додав Наєв.

Командувач додав, що за результатами навчань захисники вкотре підтвердили свою боєготовність, професійну майстерність та всі необхідні навички.

"Ця готовність підтримується щоденно й у разі потреби вона буде посилена шляхом виділення додаткових сил і засобів", – підкреслив Наєв.

Цього ж дня також відбулася перевірка одного з підрозділів прикордонної служби, який виконує завдання з охорони державного кордону безпосередньо на водній ділянці, що розділяє Україну і Білорусь.

Також читайте: "Безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу": Українських захисників привітали з Днем ракетних військ і артилерії. ВIДЕО

"Для того, щоб бачити в реальному режимі часу дії збройних сил і прикордонної служби РБ тут організовано постійне патрулювання. Охорона українського кордону налагоджена нашими прикордонниками за відповідними правилами. Вони виходять на патрулювання прибережної зони тричі на добу. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовують квадрокоптери", - повідомив командувач.

Крім цього, за словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на цій ділянці вже пройшли певні заходи щодо фортифікаційного обладнання, а також їхнього посилення різними вогневими засобами.

Білорусь (8034) кордон (4875) росія (67333) Наєв Сергій (355)
Топ коментарі
+23
Знову стара пісня. Ви напевно у кам'яній печері жевете, а новини на стіеах читаєте Під час вторгнення Наєв на тому напрямку НЕ КОМАНДУВАВ! Тобто там був інший керівник. Закарбуйте це на одній зі стін Вашої печери будь ласка.
12.11.2022 09:43 Відповісти
+19
Наєв казав в 20220 році по стану справ на 2020 рік. Це факт. І на той час чисельність наших військ і військ раші були однакові
12.11.2022 09:38 Відповісти
+18
Постійні навчання вже показали свій результат при широкомасштабному вторгненні в Україну, що весь світ ошаленів!
Дякую пану Наєву, пану Залужному та всім військовослужбовцям Збройних Сил України за професійне та злагодження виконання своїх обов'язків!
Ми обов'язково переможемо!
Слава ЗС України!!!
12.11.2022 09:46 Відповісти
Пару років тому Наєв розказував, що південь України з боку Криму надійно захищено, що вжито усіх необхідних заходів і т.п. І чого виявились вартими його слова? Тепер, коли він каже що у нас десь все добре, у мене виникають нехороші передчуття.
12.11.2022 09:28 Відповісти
Пару років тому південь України з боку Криму і було надійно захищено, але комусь захотілося шатли будувати там, і відкривати за тиждень до вторгнення
12.11.2022 09:32 Відповісти
Наєв казав в 20220 році по стану справ на 2020 рік. Це факт. І на той час чисельність наших військ і військ раші були однакові
12.11.2022 09:38 Відповісти
мова не про чисельність військ, а про свідоме розмінування, створення росіянам проходу, вільного від наших мін, вільного від укріплень, від наших військ, від усього.
Мова про державну зраду. А ви, натомість, "ховаэте" цю тему, повторюючи чужі маніпуляціі про те, що, буцімто, ніхто росіянам не допомогав вільно захопити практично весь Південь за пару днів, а, натомість, то ми просто "тактично відступили", бо "нас було мало" і що, взагалі, "Південь захищати неможливо - бо там голий степ і т.д." - хоч, це завідомо брехня. Бо на тому ж таки Півдні повно й балок, оврагів, каналів, річок, лісосмуг, пагорбів, плавнів й навіть лісів (як на тому ж таки Олешші). А мережа каналів взагалі э нездоланною. наприклад, навіть для такнків, про що той же таки генерал Кривонос зауважив прямо, коли коментував фактичну здачу Півдня й Півночі "зеленню" росіянам 24 лютого.
показати весь коментар
12.11.2022 11:05 Відповісти
Знову стара пісня. Ви напевно у кам'яній печері жевете, а новини на стіеах читаєте Під час вторгнення Наєв на тому напрямку НЕ КОМАНДУВАВ! Тобто там був інший керівник. Закарбуйте це на одній зі стін Вашої печери будь ласка.
12.11.2022 09:43 Відповісти
Там взагалі було Південне ок на цьому напрямку
https://www.youtube.com/watch?v=fFG7sl8Xv4A
12.11.2022 11:37 Відповісти
Постійна готовність території та військ до відбиття збройної агресії , нарощування потенціалу запорука захисту від ворожих дій агресора. Так тримати. Разом до перемоги. Слава ЗС України
12.11.2022 09:39 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=rpAwsA4Qvd0&feature=share
станом на 24 лютого там керували ОК "Південь", про що казав ТАВР в своєму інтервью
12.11.2022 09:45 Відповісти
Так, дійсно в інтервью Г+Г командир Азовців Тавр казав про ОК Південь
12.11.2022 09:59 Відповісти
там було дві частини інтервью мосійчучки по 1+1 і дійсно тавр в обох казав що до 24 лютого відповідали в ОК Південь. Сказано було чітко і досить аргументовано
https://www.youtube.com/watch?v=PU4qpEs8oeQ https://www.youtube.com/watch?v=PU4qpEs8oeQ

12.11.2022 10:29 Відповісти
Ще було інтервью Гордону де НШ Азова розповідав про Марік і південний напрямок, за які відповідало Південне ОК
https://www.youtube.com/watch?v=fFG7sl8Xv4A
12.11.2022 11:26 Відповісти
Маємо бути готові усі. Тут жартів не має бути. Від цих шибиників можна чекати чогозавгодно. Тому тримаємо порох сухим та не перевантажуємо еоектромережу.
12.11.2022 09:45 Відповісти
Постійні навчання вже показали свій результат при широкомасштабному вторгненні в Україну, що весь світ ошаленів!
Дякую пану Наєву, пану Залужному та всім військовослужбовцям Збройних Сил України за професійне та злагодження виконання своїх обов'язків!
Ми обов'язково переможемо!
Слава ЗС України!!!
12.11.2022 09:46 Відповісти
Як сам зазначив ГШ ЗСУ разом з посиленням, угруповання " Південь " було в 15 раз слабше військ противника, що наступали Криму.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=302762205370198&id=100069092624537&p=30
12.11.2022 09:55 Відповісти
Саме командир підрозділу повинен на місці правильно оцінити обстановку та зрозуміти напрямок зосередження основних зусиль. Він зрозуміти цілі що можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження та потім потребу в посилюенні і перерозподілі. Так пише книжка. Все по класиці і по красоті
12.11.2022 10:17 Відповісти
Підвищення рівня навичок та бойової підготовки та постійне вдосконалення майстерності це важливий чинник в нашій перемозі. Слава ЗСУ! Перемога за нами!
12.11.2022 12:04 Відповісти
Харків таки готов - все місто в бетоних дзотах, що там вже казати про область.
Кацапи будуть бідними і дохлими як що сунуться у Харків.
13.11.2022 00:48 Відповісти
Наєв доречі і до початку війни перевіряв всі підпорядковані підрозділи, й вони всі воюють та залишаються боєздатними. І це факт!
15.11.2022 18:20 Відповісти
 
 