"Безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу": Українських захисників привітали з Днем ракетних військ і артилерії. ВIДЕО

Сьогодні, 3 листопада, в Україні відзначають два свята: День ракетних військ і артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що завдяки високому рівню підготовки та майстерності українські артилеристи без перебільшення визнані одними з кращих у світі.

"Отримавши у війні з російськими окупантами значний бойовий досвід та опанувавши в короткі терміни новітні ракетні і артилерійські системи, ви здійснили якісний перехід від практики минулого – витрачання величезних обсягів боєприпасів – до високоточного ураження ключових об'єктів противника.

Ваш влучний артилерійський вогонь та ракетні удари ефективно і безповоротно руйнують бойовий потенціал ворожих угруповань та стають рятівними для наших воїнів як в обороні, так і в наступі. Від імені Українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу за героїчне виконання військового обов'язку, мужність та рішучість, які ви демонструєте у боях з окупантами.

Схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг. Зичу усім українським воїнам-артилеристам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами", - наголосив глава держави.

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників та зазначив, що українські артилеристи сьогодні кращі у світі.

"Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто. Попри вогневу перевагу противника, ми даємо йому гідну відсіч. Їхній кількості ми протиставляємо нашу якість.



Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу Перемогу. Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими!

Разом із вами вклоняюся памʼяті полеглих побратимів", - додав Залужний.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що країна здатна захистити себе тоді, коли спроможна дати гідну відсіч ворогу на значних відстанях, наносячи нищівні та точні удари з усіх видів і типів ракетних установок та артилерії.

"Саме таку потужну міць Ви демонструєте з перших днів нашого протистояння. Шановні воїни! Ви з честю стримали навальний натиск переважаючих сил ворога у перші дні повномасштабної агресії, показавши найвищі професійні навички та вміння. Свою висококласну роботу продовжуєте демонструвати й далі – безжальним вогнем знищуєте загарбників, наближаючи перемогу.

Голос ваших установок чує вся Україна, бажаючи Вам тільки добра, витримки та мужності задля перемоги над злом та насиллям. Народ вірить у Вас. Вірить у вас і Україна. Слава Україні! Разом переможемо!" - зазначив Наєв.

У Міноборони також привітали артилерію та ракетні війська з професійним святом: "Потужність, влучність пострілів, точність дій, міцність - це про українські ракетні війська і артилерію! Зі святом, наша гордість, наші дорогі ракетники і артилеристи! Слава Україні і її Героям!".

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