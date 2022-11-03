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"Безжалостным огнем уничтожаете захватчиков, приближая победу": Украинских защитников поздравили с Днем ракетных войск и артиллерии. ВИДЕО

Сегодня, 3 ноября, в Украине отмечают два праздника: День ракетных войск и артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что благодаря высокому уровню подготовки и мастерства украинские артиллеристы без преувеличения признаны одними из лучших в мире.

"Получив в войне с российскими оккупантами значительный боевой опыт и овладев в короткие сроки новейшими ракетными и артиллерийскими системами, вы совершили качественный переход от практики прошлого – расходование огромных объемов боеприпасов – к высокоточному поражению ключевых объектов противника.

Ваш меткий артиллерийский огонь и ракетные удары эффективно и безвозвратно разрушают боевой потенциал вражеских группировок и становятся спасительными для наших воинов как в обороне, так и в наступлении. От имени Украинского народа благодарю весь личный состав за героическое исполнение воинского долга, мужество и решительность, которые вы демонстрируете в боях с оккупантами.

Склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Мы всегда будем помнить их подвиг. Желаю всем украинским воинам-артиллеристам крепкого здоровья, несокрушимого духа в отстаивании независимости и территориальной целостности Украины и новых побед в боях с оккупантами", - подчеркнул глава государства.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников и отметил, что украинские артиллеристы сегодня лучшие в мире.

"Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта нет ни у кого. Несмотря на огневое преимущество противника, мы даем ему достойный отпор. Их количеству мы противопоставляем наше качество.

Спасибо воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы храните кровь пехоты! Останавливаете враждебное наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу Победу. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми!
Вместе с вами преклоняюсь перед памятью павших побратимов", - добавил Залужный.

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Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что страна способна защитить себя тогда, когда способна дать достойный отпор врагу на значительных расстояниях, нанося сокрушительные и точные удары по всем видам и типам ракетных установок и артиллерии.

"Именно такую ​​мощную мощь вы демонстрируете с первых дней нашего противостояния. Уважаемые воины! Вы с честью сдержали сильный натиск превосходящих сил врага в первые дни полномасштабной агрессии, показав самые высокие профессиональные навыки и умения. Свою высококлассную работу продолжаете демонстрировать и дальше – безжалостным огнем уничтожаете захватчиков, приближая победу.

Голос ваших установок слышит вся Украина, желая Вам только добра, выдержки и мужества ради победы над злом и насилием. Народ верит в вас. Верит в вас и Украина. Слава Украине! Вместе победим!" – отметил Наев.

В Минобороны также поздравили артиллерию и ракетные войска с профессиональным праздником: "Мощность, точность выстрелов, точность действий, прочность - это об украинских ракетных войсках и артиллерии! С праздником, наша гордость, наши дорогие ракетчики и артиллеристы! Слава Украине и ее Героям!".

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Зеленский Владимир (20500) Минобороны (9365) оборона (5214) поздравление (1059) ВСУ (6624) Наев Сергей (347) Залужный Валерий (658)


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03.11.2022 12:10
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03.11.2022 10:17
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03.11.2022 10:21
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03.11.2022 10:17 Ответить
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03.11.2022 10:21 Ответить
"Смачнючих" цілей і 100% влучання!
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03.11.2022 10:26 Ответить
Слава ,Честь ,Хвала Героям ❤️💙💛‼️🙏🙏🙏
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03.11.2022 10:27 Ответить
Зі святом, рідненькі !!!
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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03.11.2022 10:35 Ответить
А також зі Святом Інженерних військ України, від них залежить, як надійно будуть захищені Воїни України
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03.11.2022 10:45 Ответить
Зі святом наші дорогі!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.11.2022 10:49 Ответить
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03.11.2022 11:56 Ответить
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03.11.2022 12:10 Ответить
Зі святом вас, Боги війни! Як колишній артилерист-ствольник вітаю вас і бажаю 100% влучань та 0% втрат особового складу!
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03.11.2022 12:25 Ответить
З днем українських ракетних військ та української артилерії 🤗 Зі святом, шановні колеги, хай завжди буде дуло чистим, а відкат нормальним 😁

Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб вбити хоча б одного кацапа
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03.11.2022 12:31 Ответить
 
 