Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

Боец Вооруженных сил Украины показал, как выглядит освобожденная от оккупантов Чернобаевка в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео размещено в твиттере UkrArmyBlog.

На видео, снятом украинским военным, можно увидеть разрушенный терминал местного аэропорта "Херсон" и много уничтоженной техники оккупантов.