Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

Боец Вооруженных сил Украины показал, как выглядит освобожденная от оккупантов Чернобаевка в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео размещено в твиттере UkrArmyBlog.

На видео, снятом украинским военным, можно увидеть разрушенный терминал местного аэропорта "Херсон" и много уничтоженной техники оккупантов.

Чорнобаївка!🇺🇦 pic.twitter.com/6IIsLI01Uf

— UkrArmyBlog 🇺🇦 (@UkrArmyBlog) November 12, 2022

Чекаю на спін-офф "Джанкой"!
Це добре. Для історії Визвольної Війни України згодяться всі відео з визволення України. Дякую Воїнам ЗСУ за їх тяжку працю.
Кінець багатосерійного фільму "Чорнобаївка!.
