Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО
Боец Вооруженных сил Украины показал, как выглядит освобожденная от оккупантов Чернобаевка в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео размещено в твиттере UkrArmyBlog.
На видео, снятом украинским военным, можно увидеть разрушенный терминал местного аэропорта "Херсон" и много уничтоженной техники оккупантов.
Чорнобаївка!🇺🇦 pic.twitter.com/6IIsLI01Uf— UkrArmyBlog 🇺🇦 (@UkrArmyBlog) November 12, 2022
і вони ненавиять всіх хто не живе в лайні і не хоче - здивування нуль-зеро.
Бо вони як зелені мухи, для яких гівно смачніше ніж мед.
дезінфекціїдерашизації буде ще кращий!