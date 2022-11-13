Воїни ЗСУ зафільмували залишки аеропорту у визволеній Чорнобаївці. ВIДЕО
Боєць Збройних сил України показав, як виглядає звільнена від окупантів Чорнобаївка у Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у твіттері UkrArmyBlog.
На відео, яке зняв український військовий, можна побачити зруйнований термінал місцевого аеропорту "Херсон" та багато знищеної техніки окупантів.
Чорнобаївка!🇺🇦 pic.twitter.com/6IIsLI01Uf— UkrArmyBlog 🇺🇦 (@UkrArmyBlog) November 12, 2022
