Воїни ЗСУ зафільмували залишки аеропорту у визволеній Чорнобаївці. ВIДЕО

Боєць Збройних сил України показав, як виглядає звільнена від окупантів Чорнобаївка у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у твіттері UkrArmyBlog.

На відео, яке зняв український військовий, можна побачити зруйнований термінал місцевого аеропорту "Херсон" та багато знищеної техніки окупантів.

Чорнобаївка!🇺🇦 pic.twitter.com/6IIsLI01Uf

— UkrArmyBlog 🇺🇦 (@UkrArmyBlog) November 12, 2022

Чекаю на спін-офф "Джанкой"!
Це добре. Для історії Визвольної Війни України згодяться всі відео з визволення України. Дякую Воїнам ЗСУ за їх тяжку працю.
Спершу Чаплинка.
пустеля і разруха - це те середовище в якому кацапські глісти народжуються, живуть і гинуть...
і вони ненавиять всіх хто не живе в лайні і не хоче - здивування нуль-зеро.
І перевиховати їх неможливо.
Бо вони як зелені мухи, для яких гівно смачніше ніж мед.
Такий гарний аеропорт був, розвивався, нарощувалась кількість рейсів, в планах перебудови полоси і систем посадки, і іншого (чи вже було зроблено??), такий потенціал розвитку для такого невеликого, відносно, обласного центру як славетний Херсон… а тут прийшли паразити планетарного масштабу. Значить, після дезінфекції дерашизації буде ще кращий!
А Одеський ... Щойно перед війною відкрили нову злітно-посадкову смугу. Навіть будівельну тяжку техніку не встигли прибрати.
Дай Боже дожити до подібних відео з донецького аеропорту!
Пісню "для русні раз"їбаївку" требо заспівати на панк-рок акції в у церкві усіх святих у Лаврі -- де мають нахабство співати про "прабуєдаєццца матюшка усрусь"
Основной задачей спецоперации стоял стратегический захват енота. Задача была выполнена - Минобороны рф
Ну, не лише! Ще кістки Грицька Нечеси.
так чмо суровикин такое же низкое ростом глиставо-плешивое, как и педофил путенин...
ви дуже правильно помітили - світом керують карліки
І така ж мерзотна пика, не обтяжена інтелектом
Еталонне кацапидло
Сакральное место для орков на века.
як там 30:0 але щось не видно сотні розбомбленої техніки.
Пісня супроводу хороша, душевна така!
