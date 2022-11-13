РУС
Разгромлен штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

Украинские воины показали груду уничтоженной техники российских захватчиков в деоккупированной Чернобаевке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

"Легендарная Чернобаевка. Как выглядит разгромленная кацапская военная база. Именно здесь полностью уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии москальни вместе с комдивом", - говорится в сообщении.

армия РФ (20384) уничтожение (7750) техника (1780) Чернобаевка (73)
Слава Захисникам України !!
13.11.2022 08:38 Ответить
Легендарная Чернобаевка стала знаковым местом для Украины
13.11.2022 08:41 Ответить
Слава ЗСУ та усім Силам Оборони!
🐞🐞🐞🐞🐞
💙💛🇺🇦🔱💪
13.11.2022 08:45 Ответить
Потрібно дякувати нашим ЗСУ і незламним херсонцям, тому і ворог тут не зміг закріпитися. Слава Україні!
13.11.2022 09:13 Ответить
Дуже файно.
13.11.2022 09:51 Ответить
Гарний початок недільного ранку 🤔🧐😁
13.11.2022 10:00 Ответить
13.11.2022 10:08 Ответить
ЧЕРНОБАЕВКА стала для свинособак ************ временным курортом ада!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.11.2022 10:21 Ответить
 
 