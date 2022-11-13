Разгромлен штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО
Украинские воины показали груду уничтоженной техники российских захватчиков в деоккупированной Чернобаевке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Стратком ВСУ.
"Легендарная Чернобаевка. Как выглядит разгромленная кацапская военная база. Именно здесь полностью уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии москальни вместе с комдивом", - говорится в сообщении.
