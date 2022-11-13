РУС
Российские военные изнасиловали 12-летнюю девочку в Луганской области, - перехват СБУ. АУДИО

Пока одни оккупанты бегут из Херсона, другие россияне на временно оккупированной Луганщине показывают свое "геройство" через новых военных преступлений. В этот раз изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А в оккупированной Донецкой области жертвой россиян стала женщина.

В распоряжение СБУ попали два перехвата, на которых рашисты рассказывают о своих преступлениях, передает Цензор.НЕТ.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - рассказывает девушке оккупант, недавно мобилизованный в РФ и чье подразделение базируется в Кременной на Луганщине.

Еще один "мобик" из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".

"Состояние жертв, как видим, россиян не интересует. Для них важно только "выйти в город".

Что ж, Вооруженные силы Украины сделают все, чтобы этот "выход" для сборища насильников и мародеров был только в один конец.

А выжившие получат законное наказание. Напомним, что СБУ системно работает над выявлением военных преступлений России. Следователи Службы уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны", - подчеркнули в СБУ.

+21
татаро-монгольское иго,начавшееся в 13 веке не закончилось до сих пор.Немного изменились у них рожи,а все так же убивают,насилуют,грабят, жгут и уничтожают все,что видят.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:14 Ответить
+20
Папе Римскому и Маску покажите етот рузкий гуманизм и предложение заключить с орками компромис и отдать навсегда окупированные территории и людей рашистам для развлечений
показать весь комментарий
13.11.2022 11:17 Ответить
+19
Папе Римскому пора подарить книжку МУМУ
показать весь комментарий
13.11.2022 11:28 Ответить
Как он сказал, За е б.......ь , Дальше комментарии не нужны
показать весь комментарий
13.11.2022 11:08 Ответить
Ах суки! Не вам місця ні на землі ні на небі
показать весь комментарий
13.11.2022 11:08 Ответить
Є в мене пара знайомих, які піссля 2014-го сильно психували після мого стриманого "не купую ніякого кацапського продукту".

Цікаво - як би вони зараз реагували на дозріле бажання вирізати кацапів, як рірновид рослин-паразитів?
показать весь комментарий
13.11.2022 11:09 Ответить
у мене є в домовому чаті кілька сот знайомих, які до сих пір дітей вчать рос мові і мультікам і кажуть ******* ви со своей мовой, я в теробороне котіков спасал, какая разніца на каком язикє гаваріть
показать весь комментарий
13.11.2022 12:30 Ответить
Полонених не брать та стріляти на ураження "при спробі втечі"!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:09 Ответить
Выпустили сброд,который всю жизнь удовлетворялся лишь сидя на бутылках. Потому что кацапские "Клавы"-такое же гавно. А тут...гуляй-не хочу. Ублюдки.
показать весь комментарий
13.11.2022 11:10 Ответить
"Освободители" пришли, твари
показать весь комментарий
13.11.2022 11:11 Ответить
Та тю, ті піzzдюки почнуть торохтіть ,що то вияв гуманізму і осмислення християнства. Західний цивіл поки не відчує на своїй шкурі скукожування від повітряної тривоги буде "пороть дічь".
показать весь комментарий
13.11.2022 11:56 Ответить
Папа мріє щоб хто небудь із РЮцкава міра його в дупу покохав
показать весь комментарий
13.11.2022 17:11 Ответить
русских только нужно убивать и ликвидироавть любым способом, мрази ползучии! Будь вы прокляты русские ********!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:19 Ответить
не русских, а россиян, слово руский походит от слова Русь, а они никакого оношения к Руси не имеют
показать весь комментарий
13.11.2022 11:26 Ответить
Ху іс "россіянє"? Так , по історичних деталях можете розповісти?
показать весь комментарий
13.11.2022 12:51 Ответить
Россиян а не русских , а то получается тувинцев бурятов и других чмобиков отбелили
показать весь комментарий
13.11.2022 11:42 Ответить
Вы правы - россиян
показать весь комментарий
13.11.2022 12:22 Ответить
***
Меня поражает та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ - это великий народ; а это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на происшествие.
Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства
Папа Римский Франциск
показать весь комментарий
13.11.2022 11:20 Ответить
Он дыбил и агент кремля в Ватикане, поэтому ему ничего не поможет
показать весь комментарий
13.11.2022 11:44 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 11:45 Ответить
Ave вЯликия рюZZге душа AVE всемирная рюZZге отзывчивость

AVE вЯликия рюZZге гуманизм

Ave Papa

Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-11/papa-z-zhurnalistamy-pro-vijny-v-ukrajini-ta-sviti.html пише Vatican News.

На його думку, жорстокість до українців проявляють найманці, а не прості росіяни, яких він вважає «великим народом».

«Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Достатньо згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства», - сказав Папа Франциск.

Він додав, що опинився «між двома народами, до яких має прихильність», і виразив любов до української літургії.

Висловлювання Папи Франциска про «російський гуманізм» викликали обурення й нерозуміння серед українців, зокрема вірян Української греко-католицької церкви - найбільшої католицької церкви в Україні.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:08 Ответить

.

Папа Римський: любов до Зла |

Ірина Фаріон

https://youtu.be/a62zp59EyCc

показать весь комментарий
13.11.2022 15:18 Ответить
отрезать язык и превратить в герасима
показать весь комментарий
13.11.2022 16:26 Ответить
Цитату нужно в ковычки брать,долбодятел.А то выходит что ты рассказываешь свои собственные фантазии
показать весь комментарий
13.11.2022 15:09 Ответить
иногда надо быть просто вежливым... молчу уже начитанным и в курсе последних событий...
допускается, что цитату можно выделить другим шрифтом , внизу указывая автора...
показать весь комментарий
13.11.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 11:21 Ответить
Трофей рюзьгого...
показать весь комментарий
13.11.2022 12:11 Ответить
о да, Сцарёк паРашии любит детей, особенно мальчиков...

показать весь комментарий
13.11.2022 14:16 Ответить
руССкій мір..... Ублюдки!
показать весь комментарий
13.11.2022 11:55 Ответить
Наилучший аппарат для преобразования русо--швайнов в хороших - это огнемет
показать весь комментарий
13.11.2022 12:35 Ответить
Но, предварительно - поголовно резать яйца без нркоза
показать весь комментарий
13.11.2022 12:37 Ответить
__Ибо Гаагу вершить по законам гор и на месте. Диалоги слишком безрезультатны и унизительны...__
показать весь комментарий
13.11.2022 12:43 Ответить
Genocid , eta *********** ! No genocid ruzzkih , eta neaphadimo !
показать весь комментарий
13.11.2022 12:53 Ответить
поймать всех выродков причастных к этим преступлениям и повесить,***** и прочих не забудьте...
показать весь комментарий
13.11.2022 13:08 Ответить
Что тут скажешь,ребенок психически и физически покалечен.
Насчёт дураков которые пишут про Папу или Маска .Каждый год насилуют сотни тысяч детей в Азии Африке и той же России с Украиной.Просто потому что страны где люди получают 1доллар в сутки будут всегда уязвимы . И все про это знают.
По хорошему счету конечно нужно резать кустикулы за такое. К сожалению росияне насилуют с согласия своих командиров. Хоть на Херсоне этот ужас закончился
показать весь комментарий
13.11.2022 15:19 Ответить
 
 