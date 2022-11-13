Российские военные изнасиловали 12-летнюю девочку в Луганской области, - перехват СБУ. АУДИО
Пока одни оккупанты бегут из Херсона, другие россияне на временно оккупированной Луганщине показывают свое "геройство" через новых военных преступлений. В этот раз изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А в оккупированной Донецкой области жертвой россиян стала женщина.
В распоряжение СБУ попали два перехвата, на которых рашисты рассказывают о своих преступлениях, передает Цензор.НЕТ.
"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - рассказывает девушке оккупант, недавно мобилизованный в РФ и чье подразделение базируется в Кременной на Луганщине.
Еще один "мобик" из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".
"Состояние жертв, как видим, россиян не интересует. Для них важно только "выйти в город".
Что ж, Вооруженные силы Украины сделают все, чтобы этот "выход" для сборища насильников и мародеров был только в один конец.
А выжившие получат законное наказание. Напомним, что СБУ системно работает над выявлением военных преступлений России. Следователи Службы уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны", - подчеркнули в СБУ.
Цікаво - як би вони зараз реагували на дозріле бажання вирізати кацапів, як рірновид рослин-паразитів?
Меня поражает та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ - это великий народ; а это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на происшествие.
Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства
Папа Римский Франциск
AVE вЯликия рюZZге гуманизм
Ave Papa
Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-11/papa-z-zhurnalistamy-pro-vijny-v-ukrajini-ta-sviti.html пише Vatican News.
На його думку, жорстокість до українців проявляють найманці, а не прості росіяни, яких він вважає «великим народом».
«Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Достатньо згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства», - сказав Папа Франциск.
Він додав, що опинився «між двома народами, до яких має прихильність», і виразив любов до української літургії.
Висловлювання Папи Франциска про «російський гуманізм» викликали обурення й нерозуміння серед українців, зокрема вірян Української греко-католицької церкви - найбільшої католицької церкви в Україні.
Папа Римський: любов до Зла |
Ірина Фаріон
https://youtu.be/a62zp59EyCc
допускается, что цитату можно выделить другим шрифтом , внизу указывая автора...
Насчёт дураков которые пишут про Папу или Маска .Каждый год насилуют сотни тысяч детей в Азии Африке и той же России с Украиной.Просто потому что страны где люди получают 1доллар в сутки будут всегда уязвимы . И все про это знают.
По хорошему счету конечно нужно резать кустикулы за такое. К сожалению росияне насилуют с согласия своих командиров. Хоть на Херсоне этот ужас закончился