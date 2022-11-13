Российские военные изнасиловали 12-летнюю девочку в Луганской области, - перехват СБУ. АУДИО

Пока одни оккупанты бегут из Херсона, другие россияне на временно оккупированной Луганщине показывают свое "геройство" через новых военных преступлений. В этот раз изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А в оккупированной Донецкой области жертвой россиян стала женщина.

В распоряжение СБУ попали два перехвата, на которых рашисты рассказывают о своих преступлениях, передает Цензор.НЕТ.



"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - рассказывает девушке оккупант, недавно мобилизованный в РФ и чье подразделение базируется в Кременной на Луганщине.



Еще один "мобик" из-под Бахмута тоже жалуется на ограничения в передвижении по этой же причине: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".





"Состояние жертв, как видим, россиян не интересует. Для них важно только "выйти в город".

Что ж, Вооруженные силы Украины сделают все, чтобы этот "выход" для сборища насильников и мародеров был только в один конец.

А выжившие получат законное наказание. Напомним, что СБУ системно работает над выявлением военных преступлений России. Следователи Службы уже открыли почти 16 тыс. уголовных производств по 438 статье Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны", - подчеркнули в СБУ.

