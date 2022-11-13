Російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку на Луганщині, - перехоплення СБУ. АУДIО

Поки одні окупанти тікають з Херсону, інші росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє "геройство" через нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.

У розпорядження СБУ потрапили два перехоплення, на яких рашисти розповідають про свої злочини, передає Цензор.НЕТ.



"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.



Ще один "мобік" з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".



"Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише "выйти в город".



Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей "вихід" для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець.



А ті, хто виживе, отримають законне покарання. Нагадуємо, що СБУ системно працює над виявленням воєнних злочинів рф. Слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", - наголосили в СБУ.

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