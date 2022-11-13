Російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку на Луганщині, - перехоплення СБУ. АУДIО
Поки одні окупанти тікають з Херсону, інші росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє "геройство" через нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.
У розпорядження СБУ потрапили два перехоплення, на яких рашисти розповідають про свої злочини, передає Цензор.НЕТ.
"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.
Ще один "мобік" з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".
"Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише "выйти в город".
Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей "вихід" для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець.
А ті, хто виживе, отримають законне покарання. Нагадуємо, що СБУ системно працює над виявленням воєнних злочинів рф. Слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", - наголосили в СБУ.
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Цікаво - як би вони зараз реагували на дозріле бажання вирізати кацапів, як рірновид рослин-паразитів?
Меня поражает та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ - это великий народ; а это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на происшествие.
Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства
Папа Римский Франциск
AVE вЯликия рюZZге гуманизм
Ave Papa
Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-11/papa-z-zhurnalistamy-pro-vijny-v-ukrajini-ta-sviti.html пише Vatican News.
На його думку, жорстокість до українців проявляють найманці, а не прості росіяни, яких він вважає «великим народом».
«Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Достатньо згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства», - сказав Папа Франциск.
Він додав, що опинився «між двома народами, до яких має прихильність», і виразив любов до української літургії.
Висловлювання Папи Франциска про «російський гуманізм» викликали обурення й нерозуміння серед українців, зокрема вірян Української греко-католицької церкви - найбільшої католицької церкви в Україні.
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Папа Римський: любов до Зла |
Ірина Фаріон
https://youtu.be/a62zp59EyCc
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Насчёт дураков которые пишут про Папу или Маска .Каждый год насилуют сотни тысяч детей в Азии Африке и той же России с Украиной.Просто потому что страны где люди получают 1доллар в сутки будут всегда уязвимы . И все про это знают.
По хорошему счету конечно нужно резать кустикулы за такое. К сожалению росияне насилуют с согласия своих командиров. Хоть на Херсоне этот ужас закончился