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Російські військові зґвалтували 12-річну дівчинку на Луганщині, - перехоплення СБУ. АУДIО

Поки одні окупанти тікають з Херсону, інші росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє "геройство" через нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.

У розпорядження СБУ потрапили два перехоплення, на яких рашисти розповідають про свої злочини, передає Цензор.НЕТ.

"Короче, вот эти военнослужащие, изнасиловали 12-летнюю девчонку, 10 человек, их найти не могут. И поэтому не выпускают в город никого", - розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.

Ще один "мобік" з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні з цієї ж причини: "Ну короче, теперь ни в город, никуда не выедем…там дезертиры, короче, бабу изнасиловали. Либо, говорят, дезертиры мобилизованные, либо добровольцы".

"Стан жертв, як бачимо, росіян не цікавить. Для них важливо лише "выйти в город".

Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей "вихід" для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець.

А ті, хто виживе, отримають законне покарання. Нагадуємо, що СБУ системно працює над виявленням воєнних злочинів рф. Слідчі Служби уже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни", - наголосили в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двом російським військовим, які зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині, оголошено підозру. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17698) зґвалтування (388) СБУ (12909) воєнні злочини (1870) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+21
татаро-монгольское иго,начавшееся в 13 веке не закончилось до сих пор.Немного изменились у них рожи,а все так же убивают,насилуют,грабят, жгут и уничтожают все,что видят.
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13.11.2022 11:14
+20
Папе Римскому и Маску покажите етот рузкий гуманизм и предложение заключить с орками компромис и отдать навсегда окупированные территории и людей рашистам для развлечений
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13.11.2022 11:17
+19
Папе Римскому пора подарить книжку МУМУ
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13.11.2022 11:28
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Как он сказал, За е б.......ь , Дальше комментарии не нужны
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13.11.2022 11:08 Відповісти
Ах суки! Не вам місця ні на землі ні на небі
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13.11.2022 11:08 Відповісти
Є в мене пара знайомих, які піссля 2014-го сильно психували після мого стриманого "не купую ніякого кацапського продукту".

Цікаво - як би вони зараз реагували на дозріле бажання вирізати кацапів, як рірновид рослин-паразитів?
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13.11.2022 11:09 Відповісти
у мене є в домовому чаті кілька сот знайомих, які до сих пір дітей вчать рос мові і мультікам і кажуть ******* ви со своей мовой, я в теробороне котіков спасал, какая разніца на каком язикє гаваріть
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13.11.2022 12:30 Відповісти
Полонених не брать та стріляти на ураження "при спробі втечі"!
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13.11.2022 11:09 Відповісти
Выпустили сброд,который всю жизнь удовлетворялся лишь сидя на бутылках. Потому что кацапские "Клавы"-такое же гавно. А тут...гуляй-не хочу. Ублюдки.
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13.11.2022 11:10 Відповісти
"Освободители" пришли, твари
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13.11.2022 11:11 Відповісти
татаро-монгольское иго,начавшееся в 13 веке не закончилось до сих пор.Немного изменились у них рожи,а все так же убивают,насилуют,грабят, жгут и уничтожают все,что видят.
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13.11.2022 11:14 Відповісти
Папе Римскому и Маску покажите етот рузкий гуманизм и предложение заключить с орками компромис и отдать навсегда окупированные территории и людей рашистам для развлечений
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13.11.2022 11:17 Відповісти
Та тю, ті піzzдюки почнуть торохтіть ,що то вияв гуманізму і осмислення християнства. Західний цивіл поки не відчує на своїй шкурі скукожування від повітряної тривоги буде "пороть дічь".
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13.11.2022 11:56 Відповісти
Папа мріє щоб хто небудь із РЮцкава міра його в дупу покохав
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13.11.2022 17:11 Відповісти
русских только нужно убивать и ликвидироавть любым способом, мрази ползучии! Будь вы прокляты русские ********!
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13.11.2022 11:19 Відповісти
не русских, а россиян, слово руский походит от слова Русь, а они никакого оношения к Руси не имеют
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13.11.2022 11:26 Відповісти
Ху іс "россіянє"? Так , по історичних деталях можете розповісти?
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13.11.2022 12:51 Відповісти
Россиян а не русских , а то получается тувинцев бурятов и других чмобиков отбелили
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13.11.2022 11:42 Відповісти
Вы правы - россиян
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13.11.2022 12:22 Відповісти
***
Меня поражает та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ - это великий народ; а это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на происшествие.
Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства
Папа Римский Франциск
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13.11.2022 11:20 Відповісти
Папе Римскому пора подарить книжку МУМУ
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13.11.2022 11:28 Відповісти
Он дыбил и агент кремля в Ватикане, поэтому ему ничего не поможет
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13.11.2022 11:44 Відповісти
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13.11.2022 11:45 Відповісти
Ave вЯликия рюZZге душа AVE всемирная рюZZге отзывчивость

AVE вЯликия рюZZге гуманизм

Ave Papa

Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-11/papa-z-zhurnalistamy-pro-vijny-v-ukrajini-ta-sviti.html пише Vatican News.

На його думку, жорстокість до українців проявляють найманці, а не прості росіяни, яких він вважає «великим народом».

«Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Достатньо згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства», - сказав Папа Франциск.

Він додав, що опинився «між двома народами, до яких має прихильність», і виразив любов до української літургії.

Висловлювання Папи Франциска про «російський гуманізм» викликали обурення й нерозуміння серед українців, зокрема вірян Української греко-католицької церкви - найбільшої католицької церкви в Україні.
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13.11.2022 14:08 Відповісти

.

Папа Римський: любов до Зла |

Ірина Фаріон

https://youtu.be/a62zp59EyCc

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13.11.2022 15:18 Відповісти
отрезать язык и превратить в герасима
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13.11.2022 16:26 Відповісти
Цитату нужно в ковычки брать,долбодятел.А то выходит что ты рассказываешь свои собственные фантазии
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13.11.2022 15:09 Відповісти
иногда надо быть просто вежливым... молчу уже начитанным и в курсе последних событий...
допускается, что цитату можно выделить другим шрифтом , внизу указывая автора...
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13.11.2022 15:30 Відповісти
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13.11.2022 11:21 Відповісти
Трофей рюзьгого...
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13.11.2022 12:11 Відповісти
о да, Сцарёк паРашии любит детей, особенно мальчиков...

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13.11.2022 14:16 Відповісти
руССкій мір..... Ублюдки!
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13.11.2022 11:55 Відповісти
Наилучший аппарат для преобразования русо--швайнов в хороших - это огнемет
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13.11.2022 12:35 Відповісти
Но, предварительно - поголовно резать яйца без нркоза
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13.11.2022 12:37 Відповісти
__Ибо Гаагу вершить по законам гор и на месте. Диалоги слишком безрезультатны и унизительны...__
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13.11.2022 12:43 Відповісти
Genocid , eta *********** ! No genocid ruzzkih , eta neaphadimo !
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13.11.2022 12:53 Відповісти
поймать всех выродков причастных к этим преступлениям и повесить,***** и прочих не забудьте...
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13.11.2022 13:08 Відповісти
Что тут скажешь,ребенок психически и физически покалечен.
Насчёт дураков которые пишут про Папу или Маска .Каждый год насилуют сотни тысяч детей в Азии Африке и той же России с Украиной.Просто потому что страны где люди получают 1доллар в сутки будут всегда уязвимы . И все про это знают.
По хорошему счету конечно нужно резать кустикулы за такое. К сожалению росияне насилуют с согласия своих командиров. Хоть на Херсоне этот ужас закончился
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13.11.2022 15:19 Відповісти
 
 