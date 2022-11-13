РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
6 861 10

Морпехи подняли украинский флаг в селе Львово Херсонской области. ВИДЕО

Одесские морпехи подняли украинский флаг в селе Львово Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Флаг в указанном селе подняли бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины ВСУ сняли остатки аэропорта в освобожденной Чернобаевке. ВИДЕО

Минобороны (9553) флаг (952) Херсонская область (5137)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
ЗСУ взагалі та морській піхоті зокрема-величезна вдячність...
показать весь комментарий
13.11.2022 14:11 Ответить
+3
покажу відео своєму коту, щоб знав, що котики вміють чепляти флаги, а не тіки хрумкати і спати
показать весь комментарий
13.11.2022 14:17 Ответить
+3
Молодці! ЗСУ!
показать весь комментарий
13.11.2022 14:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ взагалі та морській піхоті зокрема-величезна вдячність...
показать весь комментарий
13.11.2022 14:11 Ответить
покажу відео своєму коту, щоб знав, що котики вміють чепляти флаги, а не тіки хрумкати і спати
показать весь комментарий
13.11.2022 14:17 Ответить
Покажи-покажи). Буде, як мій, постійно прибирання на верхніх полицях робити .
показать весь комментарий
13.11.2022 14:29 Ответить
Горнуть кацапів все далі в далі. Двигають кордон нових земель рососсії, як казав наш майбутній зезедент.
показать весь комментарий
13.11.2022 14:20 Ответить
Молодці! ЗСУ!
показать весь комментарий
13.11.2022 14:36 Ответить
Каждому оккупанту по деревянному бушлату
показать весь комментарий
13.11.2022 14:49 Ответить
Гарне місце для понтонної переправи.
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.11.2022 15:42 Ответить
Так у кацапов в этом месте и была понтонная переправа, наши ее несколько раз накрывали...
показать весь комментарий
13.11.2022 18:45 Ответить
Слава нашім ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
13.11.2022 15:47 Ответить
 
 