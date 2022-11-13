Морпехи подняли украинский флаг в селе Львово Херсонской области. ВИДЕО
Одесские морпехи подняли украинский флаг в селе Львово Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Одесские морпехи подняли украинский флаг в центре населенного пункта Львово Херсонской области. Перед тем освободив его жителей от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Флаг в указанном селе подняли бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского.
