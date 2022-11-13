РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6398 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 488 82

Баканова отстранили 17 июля за "ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия". Где результаты проверки? – Гончаренко. ВИДЕО

Со времени увольнения главы СБУ Ивана Баканова нет никакой информации о результатах проверки его действий, за которые он был уволен.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть огромные проблемы, и хотелось бы услышать ответы. Сегодня есть офицеры СБУ, которые защищают государство и гибнут на этой войне. Это наши герои, и мы огромное уважение имеем и благодарим. Но есть, к сожалению, предатели в СБУ. Мы видим дела по СБУ, работникам Херсонского управления, центрального аппарата. Мы все помним, что 17 июля несколько месяцев назад Иван Баканов был отстранен от должности главы СБУ указом Зеленского с формулировкой "за нарушение статьи 47 к дисциплинарному уставу Вооруженных сил, а именно ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия", – сказал он.

Читайте также: Рада уволила Баканова с поста главы СБУ

"Друзья, это формулировка, по которой мы должны услышать ответ, а что же сделал или не сделал Иван Баканов? Только с тех пор мы ничего не знаем, Иван Баканов куда-то исчез, как камнем пошел ко дну какому-то. На каком дне он находится? Что происходит? Что показала проверка? Это не просто вопрос к Баканову, потому что это и есть единственное, что нас обезопасит, чтобы это не повторилось в будущем. В этом заинтересованы мы все. Потому что от работы СБУ зависит жизнь каждого украинца сегодня", – подчеркнул Гончаренко.

"Так что мы требуем и хотим получить ответы на эти вопросы", – резюмировал народный депутат.

Автор: 

ВР (29271) СБУ (19980) Гончаренко (535) Баканов Иван (303)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
Це питання турбує тільки Олексія Гончаренко ? Чому не має спільної заяви інших фракцій ? Просто споглядають що поки Герої гинуть на фронті , то це зелене х#йло створить в Україні диктатуру покидьків ?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:19
+40
Вже писали люди, що після війни в нас буде дві категорії населення - учасники війни і жертви марафону. От між ними можливе велике протистояння.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:23
+36
Леша зажигает. Действительно хочется знать хотя-бы минимум про Баканова.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ета із сєріі об однокласніках...
показать весь комментарий
13.11.2022 20:16 Ответить
Є інфо з російських джерел що Україна форсувала Дніпро https://www.youtube.com/watch?v=S8FLcxsWgRM
і веде наступ на Крим...
показать весь комментарий
13.11.2022 20:41 Ответить
Є відео з багатьма десантними човнами на Дніпрі при заході сонця, але де висадка невідомо, навіть погано видно чи за течією чи проти течії, якісь плавні, острівці- напевне щось на лівий берег буде
показать весь комментарий
13.11.2022 21:26 Ответить
Коса
показать весь комментарий
14.11.2022 05:39 Ответить
Леша зажигает. Действительно хочется знать хотя-бы минимум про Баканова.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:16 Ответить
Глас вопіющого Гончаренка в зеленій пустині!
показать весь комментарий
13.11.2022 20:53 Ответить
найдите ваню на видео:
https://twitter.com/i/status/1591707739876577281
показать весь комментарий
13.11.2022 20:58 Ответить
Я знайшов - карається на підлозі і лиже рozzійському пору туфлі та просить "о спасєніі"
показать весь комментарий
13.11.2022 21:34 Ответить
по одной только жопе идентификация не надежная. Это может быть и новинский.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:38 Ответить
Леша оно конечно молодець, но есить вопрос, - а шо Лёша регулярно делает в Музейном переулке города Киева, там где окопалось в бизнесцентре Бенино кубло? Я как гуляю там его регулярно вижу.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:38 Ответить
А ти там шо регулярно робиш?
показать весь комментарий
14.11.2022 09:47 Ответить
Живу рядом. Дважды в сутки гуляю по два часа. Для здоровья полезно. Ещё вопросы есть?
показать весь комментарий
14.11.2022 12:44 Ответить
Є - подивися уважно - що у тому провулку ще, крім того бізнес-центру. Та й у самому бізнес центрі, певно. до фіга різних офісів. Те, що ти живеш поруч і гуляєш там щодня по чотири години на тебе теж підозру кидає?
показать весь комментарий
14.11.2022 14:06 Ответить
я не его поклонник, но в своей политической нише он говорит то что нужно , и самое главное - когда нужно , при этом вопросы которые многие забывают или пытаются обойти , он такой себе колокольчик на дверях черного выхода.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:26 Ответить
Надо не говорить, а ДЕЛАТЬ, а вот с этим как раз и большие проблемы, и причём большинства наших политиков
показать весь комментарий
13.11.2022 20:27 Ответить
При чем тут поклонник ?в гадюшнике рады только Гончаренко и Гео Лерос всегда говоря СМЕЛО ПРАВДУ‼️
показать весь комментарий
14.11.2022 00:13 Ответить
Це питання турбує тільки Олексія Гончаренко ? Чому не має спільної заяви інших фракцій ? Просто споглядають що поки Герої гинуть на фронті , то це зелене х#йло створить в Україні диктатуру покидьків ?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:19 Ответить
Вже писали люди, що після війни в нас буде дві категорії населення - учасники війни і жертви марафону. От між ними можливе велике протистояння.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:23 Ответить
а жертви марафону це хто? ті, зомбовані зебобіки що дивились, чи ті, хто перестав дивитись телеканали?)))
показать весь комментарий
13.11.2022 20:28 Ответить
ті, хто дивляться, і сприймають за правду.
Таких на жаль безліч
показать весь комментарий
13.11.2022 20:31 Ответить
меня тоді пощастило..ні родичів ні знайомих притрушених зеленню немає..
показать весь комментарий
13.11.2022 20:45 Ответить
Вам можна позаздрити
показать весь комментарий
13.11.2022 22:04 Ответить
Жертвы марафона, это все кто не имеет статус участника войны. Во как.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:36 Ответить
а що статус дає?)) крім статусу жертви? пільги на пранспорт, комуналку, їдло у вигляді підвищення цін разів у 5?)))
показать весь комментарий
13.11.2022 20:48 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 20:56 Ответить
Зілєнскій, так говорил только Ганапольский. Похож на Матвея
показать весь комментарий
13.11.2022 21:05 Ответить
Да, ти один в один, лише трохи розумніший
показать весь комментарий
13.11.2022 22:58 Ответить
divide et impera - втім, це й не дивно.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:02 Ответить
Є ще прихожани ми, поспілкуйтеся з ними ради цікавості 😉 багато чого дізнаєтес
показать весь комментарий
14.11.2022 05:41 Ответить
Це питання до президента і його любих друзів, які роблять гроші під час війни. Це турбує український народ. І коли вже візьмуть за сраку гнилий ОП?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:31 Ответить
Хто "возьмёт" Это из серии- сЦАРЬ хороший ,бояре плохие , все , как на русне ‼️Когда до вас простофиль дойдёт ⁉️Зе🤢БОРОТЕНЬ , плоть и кровь КОШЕР-НОСТРЫ и все методы **********
показать весь комментарий
14.11.2022 00:17 Ответить
чому створить?Диктатура вже створена
показать весь комментарий
14.11.2022 10:07 Ответить
уфуєть.... за ним повинен піти шмаркач...
показать весь комментарий
13.11.2022 20:19 Ответить
влада "спить..."
Чекає коли попи московські та 5-а колона дістануть із схованок кулемети і вдарять в спину....., немає слів...
впізнаю...:"работу Друга баканаффа".
показать весь комментарий
13.11.2022 20:20 Ответить
А кримінальні справи ?
Люди загинули - відповідальних нема.
Ніфіга собі
показать весь комментарий
13.11.2022 20:22 Ответить
Нарешті ви з'явились.
Ну так і што ?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:24 Ответить
А дружка Боневтика русского ванька Баканова так и вообще не видно и не слышно. Где воюет этот героический лейтенант-бухгалтер?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:27 Ответить
Іван Баканов в армії не служив і військову кафедру при вищому навчальному закладі не закінчував тому і служити не може, бо не вміє
показать весь комментарий
13.11.2022 21:09 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 21:44 Ответить
Не влада, а кубло рашинських фсбшників, громадян рашки і різних колаборантів з ОПЗЖ і слуг.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:26 Ответить
Вопрос в другом. Пишут, что на последних десяти заседаниях не было 226 голосов, а сенсорная кнопка отключена. Тем не менее, что-то принималось. А где Баканов - это пока вторично.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:27 Ответить
Это первично , так , как они с Зеленским готовили КАПИТУЛЯЦИЮ И СДАЛИ С ПОРТНОВЫМ СПИСКИ ВСЕХ ПАТРИОТОВ И ВОЕННЫХ С2014
показать весь комментарий
14.11.2022 00:34 Ответить
Яка перевірка дій, самих себе? Він же може розказати дуже багато чого цікавого про те як зелена команда намагалась здати Україну! Згадаємо хоча б випади всіляких арахамій проти Байдена.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:27 Ответить
Куди котиться цеи світ .
показать весь комментарий
13.11.2022 20:30 Ответить
Какое может быть расследование, когда Ваня Баканов сидел в детском саду на одном горшке с Зеленой Соплей?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:33 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2022 20:36 Ответить
Кров Українців не водиця, а той хто її пролив, на дереві висіти ГОДИТЬСЯ!!
🇺🇦‼️❤️⚔️😡😠✊😡🇺🇦‼️❤️⚔️
показать весь комментарий
13.11.2022 23:35 Ответить
Перевіряти другана Тогошоневтіка?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:37 Ответить
Когда Монастырского накажут, за выдачу разрешения на оружие уголовникам.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:40 Ответить
Леша как там дорога Саврань - Балта построил?
показать весь комментарий
13.11.2022 20:51 Ответить
а ти чого асфальту не привіз?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:11 Ответить
я на лыжах
показать весь комментарий
13.11.2022 21:18 Ответить
все ясно, діагноз відомий: "Стою на асфальті у лижі обутий Чи лижі не єдут чи я ********"
про "лижі" ніхто нікого не питав
показать весь комментарий
13.11.2022 21:27 Ответить
Владислав, до речі вивчи напам'ять, пригодиться.

Стою на асфальті у лижі обутий
Стою на асфальті у лижі обутий
Чи лижі не єдут чи я ********

Валянки, галоші, ватяні штани
Шапка вушанка, вязані труси
Чи водки я випив, чи покурив трави
Не їдуть мої лижі, мож дати їм *****?
Що з лижами моїми, не можу я понять?
Зимою вони їздять, а літом не хотять.

Лижі, мої лижі чи дати вам *****?
Лижі, мої лижі чи до зими вас зберегти?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:28 Ответить
леша мы тебя помним
показать весь комментарий
13.11.2022 21:40 Ответить
що таке "леша"?
показать весь комментарий
13.11.2022 21:52 Ответить
Це питання до ЗЕ ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
13.11.2022 20:52 Ответить
а где результаты раследования о "путишествии" в отпуск на служебной машине зам правления приватбанка?да еще и во время войны!журналисты пострадали от бывшего главы уксимбанка,так его осла уволили и назначили на другую должность в госкомпании..............................просто ******** **********......................................................................................................................
показать весь комментарий
13.11.2022 20:57 Ответить
Зеля своих не сдаёт.
показать весь комментарий
13.11.2022 20:59 Ответить
Кошер -Ностра д'Ерьмака -Каламойши структура похлеще Бандюковича
показать весь комментарий
14.11.2022 00:25 Ответить
Балачки. На цьому усе і закінчиться.
показать весь комментарий
13.11.2022 21:18 Ответить
Ванька Бакланов вже свою роль відіграв, гонорар за це отримав і тихенько кудись "в ліс" злиняв.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:18 Ответить
Оні все прєзідєнти , їм можна … і вощє на надо обіжать бубачку і єго каманду , ато бубачка папе дєрьмаку пожалуєтся . А ваня хороший , он свой на 1000% ато і больше 🤢🤢🤢
показать весь комментарий
13.11.2022 22:38 Ответить
Мабуть, Баканов пробирається мінними полями до генерала Хорошковського з батальйону Відень чи Ніца, щоб передати привладним БЗДІЖенцям хоть якусь фінансову підтримку усіх скрутному стані!!
Про які його звіти за промахи в роботі може бути мова, лєлавєк на передовій!!
показать весь комментарий
13.11.2022 23:31 Ответить
Думаю,що цю статтю і ще багато інших--можна визначити і зеленському. Тому і заховали " товариша дитинства"
показать весь комментарий
13.11.2022 23:38 Ответить
Результати перевірки "тіхонько в лєс ушлі".
показать весь комментарий
14.11.2022 00:15 Ответить
Выродки зелёные, сколько украинских граждан могли остаться в живых‼️Журналисты позорно молчат

стыдливо , как с "Вагнергейтом" "не понимают " , что
обязан ответить по 11ст именно Зеленский
показать весь комментарий
14.11.2022 00:31 Ответить
мабуть вже час починати збирати кошти на український МАСАД, а не на Байрактар.
показать весь комментарий
14.11.2022 08:04 Ответить
Нет ответов- кто продал Украину 24февраля? Кто ждал границу с Крымом, Мариуполь, Мелитополь; Херсон, границу с Беларусью, из за этого погибли десятки тысяч людей? Когда мы узнаем имена ,, героев,, Имя главного героя все знают.
показать весь комментарий
14.11.2022 08:26 Ответить
Той "герой", якого ти маєш на увазі, не головний, він - зіц-. Нажаль народ на це ведеться і спрямовують одні - свій гнів, інші - свою - закоханість на цю розмовляючу голову, тоді як рішення приймають його ляльководи.
показать весь комментарий
14.11.2022 09:57 Ответить
Нічого дивного - колись Ваня прикривав Боневтіка, тепер Боневтік прикриває Ваню.
показать весь комментарий
14.11.2022 09:53 Ответить
 
 