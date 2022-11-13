Баканова отстранили 17 июля за "ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия". Где результаты проверки? – Гончаренко. ВИДЕО
Со времени увольнения главы СБУ Ивана Баканова нет никакой информации о результатах проверки его действий, за которые он был уволен.
Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко в ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины 7 ноября, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть огромные проблемы, и хотелось бы услышать ответы. Сегодня есть офицеры СБУ, которые защищают государство и гибнут на этой войне. Это наши герои, и мы огромное уважение имеем и благодарим. Но есть, к сожалению, предатели в СБУ. Мы видим дела по СБУ, работникам Херсонского управления, центрального аппарата. Мы все помним, что 17 июля несколько месяцев назад Иван Баканов был отстранен от должности главы СБУ указом Зеленского с формулировкой "за нарушение статьи 47 к дисциплинарному уставу Вооруженных сил, а именно ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия", – сказал он.
"Друзья, это формулировка, по которой мы должны услышать ответ, а что же сделал или не сделал Иван Баканов? Только с тех пор мы ничего не знаем, Иван Баканов куда-то исчез, как камнем пошел ко дну какому-то. На каком дне он находится? Что происходит? Что показала проверка? Это не просто вопрос к Баканову, потому что это и есть единственное, что нас обезопасит, чтобы это не повторилось в будущем. В этом заинтересованы мы все. Потому что от работы СБУ зависит жизнь каждого украинца сегодня", – подчеркнул Гончаренко.
"Так что мы требуем и хотим получить ответы на эти вопросы", – резюмировал народный депутат.
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і веде наступ на Крим...
https://twitter.com/i/status/1591707739876577281
Таких на жаль безліч
Чекає коли попи московські та 5-а колона дістануть із схованок кулемети і вдарять в спину....., немає слів...
впізнаю...:"работу Друга баканаффа".
Люди загинули - відповідальних нема.
Ніфіга собі
Ну так і што ?
🇺🇦‼️❤️⚔️😡😠✊😡🇺🇦‼️❤️⚔️
про "лижі" ніхто нікого не питав
Стою на асфальті у лижі обутий
Стою на асфальті у лижі обутий
Чи лижі не єдут чи я ********
Валянки, галоші, ватяні штани
Шапка вушанка, вязані труси
Чи водки я випив, чи покурив трави
Не їдуть мої лижі, мож дати їм *****?
Що з лижами моїми, не можу я понять?
Зимою вони їздять, а літом не хотять.
Лижі, мої лижі чи дати вам *****?
Лижі, мої лижі чи до зими вас зберегти?
Про які його звіти за промахи в роботі може бути мова, лєлавєк на передовій!!
стыдливо , как с "Вагнергейтом" "не понимают " , что
обязан ответить по 11ст именно Зеленский